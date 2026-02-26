La Sociedad de Médicos de Familia alerta a los facultativos sobre el uso de ChatGPT: puede vulnerar la confidencialidad del paciente

La Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria (SoVaMFiC), sociedad científica que representa a los facultativos de las provincias de Alicante, Valencia y Castellón, alerta a estos profesipnales de que el uso de aplicaciones externas de inteligencia artificial (IA) en el entorno sanitario presenta "peligros críticos de vulneración de la confidencialidad". Por otro lado, el colectivo médico de Atención Primaria considera "insuficientes" las herramientas de IA implantadas a día de hoy por la Conselleria de Sanidad.

Así lo indica Aitor García, coordinador del Grupo de Trabajo de IA y Salud Digital. La entidad advierte, ante la rápida evolución de IA y su creciente presencia en el entorno sanitario, "del uso de herramientas de IA generativa 'fuera del sistema' (como ChatGPT y modelos similares en sus versiones comerciales abiertas) en el entorno laboral". Pues consideran que el uso de estas aplicaciones externas presenta peligros críticos de vulneración de la confidencialidad, entre otros peligros.

Los facultativos critican que las únicas herramientas de IA que Sanidad ha implementado se centran en el análisis básico de imagen de rayos X

Protección de datos

Según indican en un comunicado dirigido también a Sanidad, la introducción de datos clínicos no anonimizados en plataformas externas "supone una violación" del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y de la ética profesional y, por ello, "solamente se recomiendan usar aplicaciones recomendadas por la Conselleria de Sanidad o al menos con marcado CE".

Además, recuerda que para garantizar una práctica ética y segura, es necesario informar explícitamente al paciente cuando se utilicen este tipo de herramientas en su proceso diagnóstico o terapéutico; y además, registrar su uso en la historia clínica, dejando constancia de qué herramienta se ha empleado y bajo qué validación facultativa, ya que la responsabilidad final de la decisión médica recae siempre en el profesional.

La sociedad científica de los médicos de Primaria, por otro lado, insta a la Conselleria de Sanidad a acelerar la implementación de las promesas tecnológicas realizadas en los últimos años, al considerar que la situación actual es de "estancamiento frente a un avance vertiginoso del sector".

OpenAI planea lanzar su altavoz con inteligencia artificial en 2027 / Europa Press

Rayos X

Las únicas herramientas de IA implantadas a día de hoy, centradas en análisis básico de imagen de Rayos X, "son de agradecer, pero insuficientes. Son herramientas aisladas que carecen de contexto clínico y no consideran la sintomatología ni la pluripatología del paciente, ni con las que podamos interactuar".

Además, requieren una IA que no sea un añadido externo, sino que esté integrada en sistemas como Abucasis, "facilitando la labor del facultativo al buscar información en el océano de datos de la historia clínica, con información acumulada de forma pasiva durante décadas".

Indican que la IA avanza a un "ritmo vertiginoso" y si no se ofrecen herramientas institucionales seguras, útiles y bien integradas, "los profesionales se verán empujados a buscar soluciones fuera del sistema para dar respuesta a la carga asistencial, con los riesgos de seguridad que ello conlleva".

Rezagada

"La Comunidad Valenciana no puede permitirse quedar rezagada. Solicitamos transparencia en los plazos y una apuesta decidida por una tecnología que realmente aporte valor en la consulta del médico de familia", asevera la sociedad.

Por último recuerdan que el Grupo de Trabajo, compuesto por profesionales en activo con experiencia en IA y Salud Digital, "continúa a la entera disposición de la Conselleria de Sanidad para lo que precisen". En este sentido, aseguran que hasta la fecha "no se ha contado con nuestra participación o asesoramiento".