El pleno de Alicante, en directo | El futuro de Barcala sigue en manos de Vox

Primer choque: Barcala contra Mas

Después de una intervención del portavoz de Compromís, Rafa Mas, en la que ha señalado a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, por no poner en conocimiento de la Justicia un informe de Patrimonio que alertaba de posibles incompatibilidades en las adjudicaciones de Les Naus, el alcalde ha salido en defensa de la edil popular.

"Pido al secretario que conste en acta de forma literal la intervención del señor Mas, y sus afirmaciones dirigidas a la señora Beldjilali", ha reclamado el regidor.