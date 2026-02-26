En Directo
El pleno de Alicante, en directo | El futuro de Barcala sigue en manos de Vox
El Ayuntamiento celebra la sesión ordinaria del mes de febrero con la mirada puesta en el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, adjudicadas a personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat
El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno ordinario del mes de febrero. Una sesión que girará en torno al escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN, en la que la izquierda pedirá la reprobación y dimisión del alcalde, Luis Barcala. Las miradas se dirigen también hacia Vox, que ha mantenido en el aire hasta el último momento si será coherente con su discurso de exigencia de renuncia al regidor o si, una vez más, se convertirá en el salvavidas del dirigente popular.
Cambios en las normas del transporte público
El siguiente punto de la sesión se ha centrado en la aprobación de la modificación del Reglamento de Usuarios del Transporte Urbano, el relativo al autobús municipal, que data del año 1997. De esta forma, se actualizarán sanciones todavía en pesetas y se introducirán normas específicas para patinetes eléctricos, carritos de bebé o sillas de ruedas, entre otras cuestiones.
Barceló (PSOE) acusa a Barcala (PP) de no respetar las decisiones del Pleno
Tras ello, la portavoz del PSOE, Ana Barceló, ha reclamado al alcalde que sea igual de escrupuloso con las decisiones del Pleno como lo ha sido con la intervención de Rafa Mas. "Hay multitud de declaraciones institucionales aprobadas por unanimidad que no se han aplicado", ha recordado la edil socialista.
Primer choque: Barcala contra Mas
Después de una intervención del portavoz de Compromís, Rafa Mas, en la que ha señalado a la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali, por no poner en conocimiento de la Justicia un informe de Patrimonio que alertaba de posibles incompatibilidades en las adjudicaciones de Les Naus, el alcalde ha salido en defensa de la edil popular.
"Pido al secretario que conste en acta de forma literal la intervención del señor Mas, y sus afirmaciones dirigidas a la señora Beldjilali", ha reclamado el regidor.
El PP y Vox, socios de nuevo
En este primer debate del día, el PP y Vox (con una relación teóricamente distante desde el último pleno) han vuelto a votar de la mano para aprobar definitivamente el presupuesto pactado a principios de año. "Algunos querrían que votáramos en contra por cálculo político, pero nosotros estamos aquí para influir y trabajar", ha justificado la portavoz de Vox, Carmen Robledillo.
Aprobación del presupuesto
Aunque este jueves todas las miradas se dirigen hacia el alcalde, Luis Barcala, y el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, la sesión se ha iniciado debatiendo la aprobación definitiva del presupuesto municipal. Pese a que las cuentas ya fueron validadas por el PP y Vox, el interventor municipal advirtió de que la Junta de Gobierno no era competente para rechazar las alegaciones de los sindicatos, devolviendo el trámite al Pleno.
