El pleno de Alicante, en directo | El futuro de Barcala sigue en manos de Vox

El Ayuntamiento celebra la sesión ordinaria del mes de febrero con la mirada puesta en el escándalo de las viviendas protegidas de Les Naus, adjudicadas a personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat

EN DIRECTO | Pleno ordinario del mes de febrero del Ayuntamiento de Alicante / INFORMACIÓNTV

Alejandro J. Fuentes

Alejandro J. Fuentes

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves el pleno ordinario del mes de febrero. Una sesión que girará en torno al escándalo de las viviendas protegidas destapado por INFORMACIÓN, en la que la izquierda pedirá la reprobación y dimisión del alcalde, Luis Barcala. Las miradas se dirigen también hacia Vox, que ha mantenido en el aire hasta el último momento si será coherente con su discurso de exigencia de renuncia al regidor o si, una vez más, se convertirá en el salvavidas del dirigente popular.

