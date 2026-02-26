¿Quieres subir tu patinete al autobús en Alicante? Esto te interesa

Novedades en la normativa del autobús urbano en Alicante. El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este jueves el Reglamento de Usuarios del Transporte Colectivo Urbano para actualizar las reglas del uso del transporte público por parte de los usuarios, que hasta ahora databa de 1997 y aún reflejaba las sanciones en pesetas.

Además de la actualización económica, entre las novedades que aporta el nuevo reglamento se halla la prohibición de la entrada en los autobuses urbanos de personas sobre patines, monopatines, patinetes o vehículos de movilidad personal. Sin embargo, existe una excepción para que estos vehículos alternativos se puedan introducir.

La condición es que estos vehículos se lleven en la mano, plegados y metidos en una bolsa de transporte. Por ello, los usuarios podrán llevar bicicletas plegables y vehículos de movilidad personal siempre y cuando se cumpla esta condición. Además, el reglamento establece que podrán acceder a los autobuses las personas con movilidad reducida con silla de ruedas eléctrica y scooters específicos de menos de 300 kilos, incluida la persona usuaria.

También se permiten subir las sillas de bebé para menores con movilidad reducida y con andador, y coches de bebé simples desplegados y dobles. A su vez, se facilitará el acceso a las personas con movilidad reducida usuarias de sillas de ruedas que viajen solas y en sillas específicas para grandes dependientes, que se podrán ayudar de la validadora trasera para sus títulos de transporte.

Por último, la nueva regulación actualiza el importe de la multa por viajar sin título, que pasa de 1.000 pesetas a 100 euros. El nuevo reglamento ha sido votado favorablemente por el PP, por el PSOE y por Vox, y ha contado con la abstención de Compromís y con el voto en contra de EU - Podemos.

Los patinetes: controlados también en el TRAM

El TRAM, medio de transporte dependiente de la Generalitat, también renovó su reglamento para adaptarlo a los nuevos medios de transporte. Desde diciembre de 2024, el servicio limitó el acceso a dos patinetes eléctricos y dos bicicletas por convoy, tal y como acordó el Consejo de Administración Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).

Según la web de la entidad pública, esta decisión se adoptó "después de valorar las implicaciones en la intermodalidad de los usuarios ante la evidencia de que el transporte de bicicletas y patinetes eléctricos está causando una serie de afecciones relativas a operaciones, transporte, seguridad y a la convivencia entre los usuarios que están ocasionando un gran número de reclamaciones ante la aglomeración de los Vehículos de Movilidad Personal (VMP) y bicicletas en las estaciones y unidades".

No obstante, esta restricción se podrá modificar a criterio del personal de FGV en función de la ocupación real del vehículo o de otras circunstancias que así lo requieran.