Sanidad vigila más casos sospechosos de sarampión en Alicante tras el brote inicial

La Dirección General de Salud Pública de la Conselleria de Sanidad está vigilando más casos sospechosos de sarampión en la provincia de Alicante tras el brote inicial que se produjo en enero en dos centros de trabajo de un mismo edificio en Alicante y que causó una treintena de positivos. Para contener la expansión del brote en Alicante, los responsables del centro de salud pública pusieron en marcha un control epidemiológico de contactos que afectó a entre 400 y 500 personas. Se procedió a aislar a los confirmados y a los que estaban en investigación, y se vacunó a casi 300 personas el ámbito laboral afectado.

En la semana entre el 15 y el 22 febrero se han notificado otros diez posibles contagios en la provincia que, sumados a los anteriores, suponen ya un acumulado de 68 en lo que va de año (74 en toda la Comunidad Valenciana), según los datos del último boletín de vigilancia epidemiológica del Plan de Eliminación del Sarampión en la Comunidad Valenciana. La localización es la siguiente: uno en Dénia, seis en Alicante, dos en Elche, y uno en Orihuela.

Al alza

En todos los casos de sospecha se realizan las pruebas que integran el protocolo de Sanidad y después se confirman o se descartan. En cualquier modo, refleja una tendencia al alza de extensión de esta enfermedad que vuelve a estar presente en España hasta el punto de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dejado al país fuera de la lista de los que están libres de una patología muy contagiosa.

En cuanto a los positivos en lo que va de año, se mantienen en 34, como la semana anterior. La novedad es que el boletín desglosa las áreas de salud a las que pertenecen los afectados en Alicante, de los que 15 son tratados en el área de salud de Sant Joan d'Alacant y 17 en el Doctor Balmis. Completan uno en Torrevieja y otro en Elx-Crevillent. Fuera de la provincia, se suma un único caso confirmado en València.

La provincia de Alicante ha registrado en las ocho semanas que llevamos de 2026 un fuerte repunte de casos de sarampión que supera ampliamente el total de todo el año pasado. En todo 2025 fueron treinta los casos notificados y dos los confirmados, es decir, que este 2026 ya se han multiplicado por treinta los positivos cuando apenas hemos consumido dos meses de ejercicio. En toda la Comunidad el año pasado hubo 51 sospechas y seis reales.

Lucía Feijoo Viera

Seguimiento

Sanidad, por tanto, mantiene el seguimiento epidemiológico del brote tras reforzar las medidas de control para evitar la propagación de una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los síntomas de fiebre, exantema maculopapular (eritema cutáneo), tos, rinitis o conjuntivitis, mientras que en personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Las autoridades sanitarias recalcan que es de "crucial importancia" la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.

El sarampión puede contagiarse hasta cuatro días antes de que aparezcan las manchas características en la piel, señalan los especialistas.

Propagación

Por ello, esta capacidad de transmisión presintomática le convierte en una de las enfermedades infecciosas más contagiosas que existen y facilita su propagación en entornos familiares, escolares y laborales sin que la persona afectada sea consciente de estar contagiando. El periodo de incubación máximo es de unas tres semanas.

Tras la detección masiva de finales de enero, no se esperan más casos de esa primera exposición, pero sí podrían registrarse a partir de secundarios o terciarios, señalan los expertos en Salud Pública consultados, que afirman que el control que está haciendo Sanidad es bueno y por ahora el brote parece bien controlado.