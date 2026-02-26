La Aemet pone fecha de caducidad al buen tiempo en Alicante: primero calima y luego una posible dana

La provincia de Alicante afronta la jornada con tiempo estable y cielos mayoritariamente despejados, aunque con intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral. No se descartan brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primera hora, en línea con los episodios de nieblas de advección e irradiación que se han registrado esta semana en distintos puntos de la costa.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las temperaturas apenas experimentarán cambios y el viento soplará flojo y variable a primeras horas, tendiendo a componente este hacia el mediodía, con intervalos moderados por la tarde en el litoral.

Sin embargo, la estabilidad tiene fecha de caducidad. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante ha advertido de novedades meteorológicas de cara al fin de semana. “Durante la recta final de la semana la formación de una borrasca junto a la presencia de una dana en el norte de África se encargará de impulsar una importante irrupción de polvo sahariano hacia la Península Ibérica, dejando los cielos turbios y reduciendo la visibilidad”.

La calima comenzará a notarse en las comarcas alicantinas a partir del mediodía del viernes y podría mantenerse durante el fin de semana. Además, el posible descuelgue de una nueva dana a partir del domingo, unido a la entrada de vientos de levante, podría favorecer la llegada de lluvias de cara a la próxima semana, aunque todavía está por concretar su alcance real en la provincia.

El tiempo en Alicante

En Alicante capital, la jornada será plenamente estable y soleada, con algunas nubes bajas a primera hora que tenderán a disiparse rápidamente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 20 de máxima, dejando una mañana fresca pero un mediodía muy agradable y luminoso. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo, con predominio de componente este y nordeste a lo largo del día, y la humedad será elevada al amanecer y de nuevo por la noche, lo que puede reforzar esa sensación de fresco al caer el sol.

El tiempo en Elche

En Elche, el jueves se presenta estable y completamente seco, con cielo despejado durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 22 de máxima, lo que dejará una mañana fresca pero un ambiente claramente templado en las horas centrales. El viento será flojo, con predominio de componente este y nordeste, sin rachas destacables. La humedad aumentará al final del día, favoreciendo una sensación más fresca por la noche, aunque sin cambios significativos en el tiempo.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, la jornada será tranquila y con predominio de cielos poco nubosos, alternando algunos intervalos de nubes bajas a primera hora con amplios claros durante el resto del día. Las temperaturas se moverán entre los 10 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave al mediodía y más fresco al anochecer. No se esperan precipitaciones. El viento soplará de componente norte y nordeste, con intervalos moderados a lo largo del día, lo que aportará una sensación ligeramente más fresca en la franja litoral.

El tiempo en Elda

En Elda, el jueves estará marcado por la estabilidad y el predominio del sol durante toda la jornada. La mañana arrancará fría, con una mínima de 5 grados y una sensación térmica que podrá bajar hasta los 3 grados en las primeras horas. Sin embargo, el ascenso será rápido y la máxima alcanzará los 22 grados, dejando un mediodía templado y muy agradable. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo, con componente sureste y sur al inicio, girando a norte al final del día. La humedad será baja en las horas centrales y aumentará de nuevo por la noche, favoreciendo un descenso acusado del termómetro tras la puesta de sol.

El tiempo en Torrevieja

En Torrevieja, el jueves comenzará con algunos intervalos de nubes bajas, aunque el sol irá ganando presencia conforme avance la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 19 de máxima, con un ambiente suave al mediodía y más fresco al caer la tarde. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo de componente este y nordeste, con algunos intervalos moderados, mientras que la humedad será elevada al final del día, reforzando la sensación de frescor nocturno junto al litoral.

El tiempo en Orihuela

En Orihuela, el jueves será una jornada estable y luminosa, con predominio de cielos poco nubosos y amplios claros durante el día. Las temperaturas se situarán entre los 6 grados de mínima y los 21 de máxima, con una mañana fresca que dará paso a un mediodía templado y agradable. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo de componente este, sin rachas destacables, mientras que la humedad aumentará notablemente al anochecer, favoreciendo un ambiente más húmedo y fresco en el tramo final de la jornada.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy, el jueves se presenta estable y mayoritariamente soleado, con cielo despejado durante buena parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 21 de máxima, con una mañana fresca que evolucionará hacia un mediodía templado y agradable. No se esperan precipitaciones. El viento será flojo, con predominio de componente nordeste a primeras horas y tendencia a la calma hacia la tarde, mientras que la humedad se mantendrá moderada, dejando una sensación confortable en las horas centrales del día.

El tiempo en Dénia

En Dénia, el jueves estará marcado por la presencia de algunas nubes bajas a primera y última hora, con más claros y ambiente soleado durante el tramo central del día. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados de mínima y los 18 de máxima, dejando un mediodía suave pero sin excesos térmicos. No se esperan precipitaciones. El viento soplará flojo de componente norte a primera hora, tendiendo a la calma durante la tarde, mientras que la humedad será elevada en varios momentos del día, reforzando esa sensación más húmeda característica del litoral norte.