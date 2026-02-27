El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras

El aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández ha programado el cierre nocturno de la pista de vuelo entre el 2 y el 29 de marzo, en el horario comprendido entre la medianoche y las 5:59 horas. El objetivo de esta limitación temporal en el horario operativo son las obras de mejora y mantenimiento en distintos puntos del campo de vuelo y realizar algunos trabajos asociados a la construcción de la nueva calle de rodaje.

Esta última actuación, cuya ejecución ya está en marcha, cuenta con una inversión de 13.840.000 euros. La nueva calle de rodaje permitirá incrementar la fluidez del movimiento de aeronaves en la plataforma y optimizar la gestión de las operaciones.

Durante el cierre nocturno se trabajará en la instalación del banco de tubos por el que discurrirá el cableado del sistema de balizamiento asociado a esta infraestructura. Por otra parte, la regeneración del pavimento existente en la calle de rodaje paralela a la pista, con una inversión de 1.419.135 euros, está dirigida a mejorar la capa de rodadura de la calle.

La zona de actuación está compuesta por dos franjas de cinco metros de ancho cada una a lo largo de toda la calle de rodaje. Esto supondrá el desmontaje y retirada de cableado de balizamiento, el fresado de las capas de rodadura e intermedia, la pavimentación de estas mismas capas, la ejecución de nuevas rozas de balizamiento, la instalación de nuevo cableado y el repintado de la señalización horizontal.

Paralelo al resto de actuaciones, se acometerá la obra de mejora del pavimento en la cabecera 10 de la pista que cuenta con una inversión de 482.470,56 euros.

Concretamente, se trata de la mejora del pavimento asfáltico localizado en la zona del umbral de la cabecera 10 con una superficie de actuación de unos 2.200 m². Se retirará el paquete de pavimento afectado y se repondrá la capa de rodadura y parte de la intermedia. Una vez repuesto el pavimento se realizará el pintado de la señalización horizontal necesaria para que la zona de actuación vuelva a su estado operativo.

La regeneración del pavimento de la calle de rodaje y de la pista es un mantenimiento habitual de la infraestructura y se enmarca en los procesos de mejora continua que se llevan a cabo en el recinto aeroportuario.

Desde Aena, explican que las obras se han programado de manera pormenorizada y la planificación de los vuelos se ha ajustado para que las aerolíneas puedan adaptar su programación a las limitaciones a las que obligan estas mejoras.