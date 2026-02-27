Alicante implanta dispositivos dentro de los aneurismas para reducir el riesgo de rotura y sangrado

El Hospital General de Alicante es experto en el tratamiento de los aneurismas con herramientas endovasculares avanzadas diseñadas para tratar la dilatación o ensanchamiento anormal de la pared de una arteria en la aorta o el cerebro que provoca que se debilite y puede romperse, provocando una hemorragia que puede ser fatal. Por ello, el centro alicantino lidera para la Comunidad Valenciana y Murcia la formación en neurorradiología intervencionista, especialidad médica mínimamente invasiva que utiliza imágenes en tiempo real (rayos X, angiografía) para tratar patologías del sistema nervioso central, cerebro, cuello y médula espinal. Y para ello realiza entrenamiento médico con simuladores en 3D de casos en vivo.

Este tipo de formación, impulsada de forma conjunta con el Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica (Isabial), aborda procedimientos terapéuticos complejos en neurorradiología en formato concurso en las denominadas NeurOlimpiadas, que nacieron en el Doctor Balmis y celebran su cuarta edición, con la participación también de los hospitales Clínico y La Fe de València; y Virgen de la Arrixaca de Murcia, donde se han celebrado sesiones formativas. Se trata de una iniciativa innovadora a nivel nacional.

Las NeurOlimpiadas preparan a los residentes en el tratamiento del ictus y las malformaciones arteriovenosas

Sociedad de Radiología

Este modelo está impulsado por Medtronic, en colaboración con la Sociedad de Radiología de la Comunidad Valenciana, con el apoyo del Hospital Doctor Balmis y el Foro Levantino de Neurorradiología.

El centro alicantino ha sido la sede docente en el último día del programa, con sesiones teórico-prácticas centradas en el tratamiento de los aneurismas con dispositivos "intrasaculares".

“Contamos con una amplia experiencia en la implantación de estos dispositivos, que se colocan dentro del propio aneurisma para ocluirlo y evitar que siga llenándose de sangre, reduciendo así el riesgo de ruptura o resangrado. Cada año implantamos entre diez y doce dispositivos de estas características en el centro”, apunta el doctor José Ignacio Gallego, responsable de la sección de Neurorradiología Intervencionista, integrada en el servicio de Radiodiagnóstico.

El gerente del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, Francisco Soriano, ha subrayado la importancia de “fomentar iniciativas de este tipo para reforzar la capacitación de los especialistas a través de la incorporación de metodologías novedosas, con el fin de garantizar una asistencia sanitaria de máxima calidad”.

Residentes

La iniciativa está dirigida a residentes y adjuntos jóvenes de neurorradiología intervencionista de toda España, con el objetivo de complementar la formación tradicional mediante un formato práctico, dinámico y competitivo. En esta edición han participado una decena de profesionales procedentes de distintas comunidades autónomas, lo que refuerza su carácter nacional y colaborativo.

El doctor Gallego destaca la relevancia de este tipo de formación especializada. “En patologías tiempo-dependientes como el ictus, contar con profesionales altamente cualificados repercute en una atención más especializada y en mayores posibilidades de una mejor calidad de vida para el paciente. Actividades como las NeurOlimpiadas resultan especialmente enriquecedoras por su formato innovador y por permitir a los participantes rotar por hospitales de gran prestigio en una sola semana”, señala.

Máxime cuando se espera un aumento de casos de ictus de un 25 % en los próximos años por los hábitos de vida. A diferencia del aneurisma, el ictus es un evento agudo donde el cerebro deja de recibir sangre (isquémico, por bloqueo) o sufre un sangrado (hemorrágico, por rotura).

Además, el programa fomenta la creación de redes de colaboración intercentros, fundamentales para impulsar el intercambio de conocimiento, la innovación y la mejora continua de la asistencia sanitaria.

Cirugía mínimamente invasiva

Así, los hospitales Doctor Balmis, Virgen de la Arrixaca, Clínico y La Fe han abordado cada uno de ellos una línea específica de tratamiento endovascular o percutáneo, propio del neurointervencionismo radiológico, una disciplina de cirugía mínimamente invasiva y altamente especializada en la que la imagen radiológica guía el tratamiento de patologías complejas del sistema nervioso.

La jornada ha combinado sesiones didácticas interactivas, en las que los participantes compiten a través de preguntas, con talleres prácticos en vivo y también con entrenamiento mediante réplicas impresas en 3D exactas de los casos en vivo, desarrolladas por la Unidad Mixta BIOFAB, la Universidad de Alicante e Isabial. El resto de hospitales han desarrollado contenidos relacionados con el tratamiento del ictus, malformaciones arteriovenosas y otros, siguiendo un formato docente similar.