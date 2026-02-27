Barcala descarta nuevos expedientes a funcionarios por las viviendas protegidas de Alicante: "Ser conocido no es suficiente"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, descarta abrir nuevos expedientes a funcionarios del Ayuntamiento vinculados con las viviendas protegidas de Les Naus. Respecto al último caso publicado por INFORMACIÓN, el de un alto cargo de Urbanismo con una hija y una nieta en el polémico residencial, el dirigente popular ha defendido que el gobierno local ya ha realizado las averiguaciones correspondientes: "Yo no juzgo en esas cuestiones, lo que hemos hecho desde el primer momento es cruzar todos los datos que tuvieran algo que ver con funcionarios municipales para ver si tienen o no relación" con las adjudicaciones de inmuebles.

"El mero hecho de ser funcionario, familiar, conocido o haber saludado a alguien no es suficiente como para justificar cualquier tipo de actuación", ha defendido el alcalde, en alusión a un comunicado de la Junta de Personal que defendía la presunción de inocencia de los empleados municipales. "Todo debe ser investigado, absolutamente todo, pero en estos momentos quien marca el ritmo es la juez del jugado de instrucción número 5 de Alicante, la que ha tomado cartas en el asunto y ha requerido a Fiscalía todas las denuncias que presentamos", ha añadido Barcala.

Competencias del Ayuntamiento

Respecto al papel del Consistorio en el caso de Les Naus, el regidor ha insistido en que el Ayuntamiento se limitó a tramitar dos expedientes: la adjudicación de la enajenación de la parcela y la licencia de obras, "que eran los que le correspondían". Además, el alcalde ha recordado que "se iniciaron en 2016 por el tripartito de izquierdas". Aunque, con su llegada a la Alcaldía en abril de 2018 se opta por continuar la tramitación, Barcala remarca que "la decisión de que esa parcela era para ese tipo de vivienda ya estaba tomada".

Además, el líder popular vuelve a recordar que "todo lo relativo a la captación de coperativistas, la evaluación de su idoneidad, la adjudicación y la venta de las viviendas es ajeno a la gestión y a la competencia del Ayuntamiento".

