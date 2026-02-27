Choque en la Semana Santa de Alicante por la coincidencia de dos vía crucis en el Casco Antiguo

El Casco Antiguo de Alicante se prepara para un viernes de cuaresma inusual y marcado por la polémica a las puertas de la Semana Santa alicantina. Y es que el próximo viernes 6 de marzo, dos hermandades recorrerán las calles del barrio con sus respectivos vía crucis, la hermandad de Santa Cruz celebrará su tradicional Besapiés y vía crucis del Cristo Cautivo, mientras que la hermandad Agustina de Nuestro Padre Jesús Despojado realizará un vía crucis extraordinario por el 25 aniversario de su Virgen.

La coincidencia de fechas y barrios ha generado un clima de tensión que amenaza con ensombrecer una jornada de devoción que muchos esperaban con ilusión. Para Moncho Riquelme, hermano mayor de la Hermandad de Santa Cruz, la decisión de los agustinos de celebrar un vía crucis el mismo día en el que ellos celebran su tradicional acto es inoportuno. "Es conocido que en Santa Cruz realiza el vía crucis del Cautivo el primer viernes de marzo, lo hacemos todos los años. Nos ha parecido inoportuno el hecho de una hermandad como la Agustina, que sale de la ermita de San Roque, casa de El Gitano y que comparten con Santa Cruz, decidan salir ese mismo día", asegura Riquelme.

Un de las cuestiones que más han afectado a los de Santa Cruz es el hecho de haberse enterado con tan poca antelación del vía crucis organizado por los Agustinos. "Hace más de mes y medio que tienen el vía crucis organizado, nos gustaría que nos hubieran avisado antes, nos enteramos esta misma semana, cuando ya tenían el cartel y el recorrido diseñado. Fue una decepción", explica el hermano mayor de Santa Cruz.

Riquelme insistió en la tradición y en la reciprocidad que, según él, se ha roto. "Siempre hemos facilitado que otras hermandades puedan recorrer estas calles, pero nos resulta incomprensible que se organicen dos vía crucis en el mismo barrio y el mismo día", apunta Moncho Riquelme, quien señala que ha elevado este asunto a la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante.

Jesús Despojado busca la normalidad

Desde la hermandad Agustina de Jesús Despojado, Iván Pérez, hermano mayor, intenta quitarle peso a la situación. "Ambos vía crucis harán recorridos diferentes, no coincidimos en ninguna parte, puede que tan solo un momento en la plaza del Carmen", apunta Pérez. El hermano mayor de la hermandad señala que habló con el presidente de Santa Cruz esta semana y en la conversación le informó del evento y de su recorrido. "Le mandé un mensaje, la indiqué el recorrido que íbamos a hacer para que vieran por donde pasábamos e, incluso, le comenté que si nos cruzáramos por alguna casualidad, sería bonito que se cruzaran las imágenes", asegura Pérez.

Asimismo, el hermano mayor de los agustinos recuerda que la fecha elegida por la hermandad responde a la agenda de actos de la cofradía, que no contaba con otra fecha libre en el mes de marzo, y que, además, corresponde con la celebración del 25 aniversario de su Virgen, para el que realizarán un vía crucis mariano. "Era el único fin de semana que podíamos celebrarlo. No compartimos espacio y no queremos entrar en polémicas, solo queremos hacer un vía crucis para Nuestra Madre del Amor y del Buen Consejo, para ello partiremos de la ermita de San Roque y finalizaremos en el Convento de las Monjas de la Sangre, mientras que Santa Cruz finalizará en San Nicolás", destaca Pérez.

Para los vecinos del Casco Antiguo, la jornada promete ser intensa: la Hermandad de Santa Cruz comenzará sus actos a las 10:00 y 19:00 horas en la Ermita de Santa Cruz, mientras Jesús Despojado saldrá a las 20:00 horas desde San Roque. Dos procesiones con recorridos distintos, pero que convergen en un mismo barrio y en un mismo día, generando expectativa y cierta tensión.