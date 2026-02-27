El Colegio de Agentes Comerciales de Alicante presenta una exposición itinerante por la provincia por su centenario

El Colegio de Agentes Comerciales de Alicante presentó este viernes el calendario oficial de los actos con motivo de su centenario (1926-2026). La presentación tuvo lugar en el Museo de Aguas de Alicante y contó con la presencia de destacados de Manuel Martínez Ayela, presidente del Colegio; David Beltrá, director del Museo Comercial Provincial; y Lidia López, concejala de Comercio del Ayuntamiento de Alicante.

El acto central de esta efeméride será una exposición itinerante que recorrerá diversos puntos de la provincia, mostrando la evolución y relevancia del agente comercial como pieza clave en la economía alicantina. Esta muestra, que recupera archivos y elementos históricos del sector, arrancará el próximo 13 de abril en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de la Diputación de Alicante, donde estará disponible hasta el 26 de abril.

Posteriormente, la exposición se trasladará al Ayuntamiento de Elche del 15 al 24 de mayo, y en junio, se podrá visitar en la sede del Museo Comercial Provincial de Novelda. En julio, será la sede de Baleària en Denia la encargada de albergar la exposición, entre el 20 de julio y el 2 de agosto, mientras que en noviembre, el Claustro de la Concatedral de San Nicolás en Alicante acogerá la muestra del 2 al 13 de ese mes.

Un siglo de historia en movimiento

El presidente del colegio, Manuel Martínez Ayela, destacó la relevancia de este aniversario para la institución y para la sociedad alicantina. "Cumplir cien años es un orgullo que compartimos con toda la sociedad alicantina. Esta exposición no es solo un homenaje a nuestros predecesores, sino una reafirmación de que el Agente Comercial sigue siendo el nexo imprescindible entre la industria y el mercado", afirmó Martínez.

Por su parte, la concejala Lidia López felicitó al colegio por su profesionalidad y aportación al desarrollo del comercio en la ciudad. "Este reconocimiento es fruto de muchos años de trabajo, generando empleos, oportunidades y conocimiento experto en todos los sectores de nuestro territorio", afirmó López . Además, invitó a todos los alicantinos a visitar la exposición en noviembre, en el Claustro del Casco Antiguo de la ciudad.

El director del Museo Comercial Provincial, David Beltrá, resaltó la importancia de la cooperación entre las instituciones y los profesionales. "La historia comercial de Alicante se construye desde la colaboración entre sus instituciones y sus profesionales", afirmó Beltrá.

Alianza de entidades centenarias

La celebración del centenario cuenta con el apoyo de instituciones clave como la Diputación de Alicante, el Ayuntamiento de Alicante y Aguas de Alicante. Estas entidades, cse han unido para consolidar el carácter abierto y participativo de la conmemoración con una colaboración institucional permite proyectar el legado del Colegio hacia toda la sociedad alicantina.

Noticias relacionadas

Más allá de la mirada retrospectiva, el Colegio de Agentes Comerciales aprovechará este centenario para impulsar la formación en nuevas tecnologías y herramientas de vanguardia entre sus miembros. Los ciclos especializados en Inteligencia Artificial aplicada a la venta y en Comunicación No Verbal formarán parte del programa de actividades, asegurando que los agentes comerciales estén equipados con las mejores herramientas para afrontar los retos del futuro.