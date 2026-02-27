Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Infraestructuras educativas

Otro colegio de Alicante con problemas de mantenimiento: vallas precintadas dos semanas

Familias muestran su preocupación por el riesgo de que el cercado de las zonas de Infantil y Primaria se venga abajo

Desperfectos ocasionados por el viento en el colegio Santo Domingo

Desperfectos ocasionados por el viento en el colegio Santo Domingo

Desperfectos ocasionados por el viento en el colegio Santo Domingo / Héctor Fuentes

A. Fajardo

A. Fajardo

Los problemas de mantenimiento en los centros educativos de Alicante se le amontonan al equipo de gobierno. Otro colegio donde las familias han dado la voz de alarma es el Santo Domingo. En este caso, porque tienen las vallas del centro educativo precintadas y sujetas con cintas de acero por riesgo de caída.

Debido a los fuertes vientos, la verja de las instalaciones se vencieron y tuvieron que ser reforzadas de forma provisional para evitar que se viniera abajo, según han explicado los padres. La incidencia afectó tanto al vallado del inmueble de Primaria, como el de Infantil, que están separados por 300 metros de distancia y una carretera de por medio.

A esto se suma que los niños de dos años no pueden hacer uso del patio, por la cercanía del cercado afectado, por lo que se han tenido que reubicar con el de los escolares de 3,4 y 5 años. Además, parte del vallado ha tenido que ser protegido con cinta americana, porque al desprenderse en el último temporal, sufrió fisuras que pueden ser cortantes si los alumnos pasan la mano. En algunos extremos hay hasta cuerdas atadas a los árboles para tensar las vallas.

El estado del vallado del colegio Santo Domingo, desde hace dos semanas

El estado del vallado del colegio Santo Domingo, desde hace dos semanas / HECTOR FUENTES

A la espera

Pese a que el centro educativo ha presentado diversos partes al Ayuntamiento, de nuevo, la tardanza en acometer la reparación de las vallas y dar una solución definitiva al colegio ha vuelto a estar presente, pese a que desde el equipo de gobierno aseguran a INFORMACIÓN que ya está adjudicado el nuevo contrato de mantenimiento para la reforma y mejora de los colegios de Infantil y Primaria, Especial y Centros de Formación de Adultos municipales.

Noticias relacionadas y más

Zonas de uno de los patios del colegio Santo Domingo, valladas por prevención

Zonas de uno de los patios del colegio Santo Domingo, valladas por prevención / HECTOR FUENTES

La falta de respuestas ha desatado el malestar de las familias del centro ubicado en el barrio de San Blas, que además cuenta con niños con necesidades especiales, que están escolarizados en aulas específicas de estas mismas instalaciones. Algunos temen que una valla pueda vencerse sobre alguno de los pequeños o que los alumnos puedan escaparse del centro educativo.

