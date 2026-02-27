La suerte de Euromillones llega a Alicante con un premio de más de 75.000 euros

El Euromillones ha vuelto a dejar un premio en la provincia, esta vez en la ciudad de Alicante, donde se ha sellado uno de los boletos agraciados de segunda categoría (5 aciertos+1 estrella) en el sorteo celebrado este viernes 27 de febrero.

El acertante se llevará un premio de 75.686,56 euros, correspondiente a las única apuesta ganadora registrada en España en esta categoría. En total, en toda Europa se han contabilizado 14 boletos premiados con esta combinación.

Dónde se validó el boleto premiado en Alicante

El premio ha sido validado en el punto de venta situado en la calle Portugal, 35, en Alicante.

Mapa de la Administración de Lotería agraciada con el segundo premio de Euromillones en Alicante.

La combinación ganadora del Euromillones de hoy

La combinación premiada en el sorteo de este martes ha sido la siguiente:

Números : 14, 24, 27, 39 y 42

: 14, 24, 27, 39 y 42 Estrellas: 06 y 10

El código ganador de El Millón ha sido: ZDH01056, validado en Burela (Lugo).

Resultados del sorteo en España

En este sorteo no se han registrado acertantes de primera categoría (5 aciertos + 2 estrellas), ni en España ni en el conjunto de países participantes. El único boleto premiado de segunda categoría (5 aciertos + 1 estrella) es el validado en Alicante y también se han contabilizado 14 acertantes en Europa, con un premio individual de 75.686,56 euros.

¿Cómo se juega al Euromillones?

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Noticias relacionadas

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.