El fenómeno therian aterriza en Alicante: "Se está abriendo debate público sobre un tema que no sabemos hasta qué punto existe"

El fenómeno therian ha llegado a las calles de Alicante, y con él, un debate sobre el impacto real de este movimiento que se ha viralizado en las redes sociales. En los últimos días, las plataformas como TikTok e Instagram han visto cómo adolescentes y jóvenes se suman a una tendencia que parece desafiar las normas sociales. En Alicante, el fenómeno no solo ha captado la atención en redes sociales, sino que aparentemente tomará forma física con dos quedadas que se celebrarán en la ciudad, una este sábado 28 de febrero en el Parque Lo Torrent de San Vicente del Raspeig y otra este domingo 1 de marzo en el barrio de San Gabriel.

Pero aunque el fenómeno no es algo nuevo, la visibilidad que las redes sociales le han dado al movimiento lo ha colocado esta semana en el centro del debate social. Sin embargo, los expertos en sociología y psicología se muestran escépticos respecto a la trascendencia de esta tendencia, alertando sobre la necesidad de no sobredimensionar lo que, en muchos casos, podría tratarse simplemente de un juego de roles.

¿Qué significa ser therian?

El término therian hace referencia a una identificación psicológica o espiritual con un animal. Para quienes se identifican como therian, esa conexión forma parte de su identidad personal y, aunque en redes sociales se ha visualizado a través de actitudes como correr a cuatro patas o el uso de disfraces y accesorios animales, no debe confundirse con una creencia sobrenatural.

Los especialistas advierten que es crucial entender el fenómeno en su contexto y no sobredimensionar. Mariano González Chouciño, doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Alicante, sostiene que la viralización en redes sociales ha magnificado el impacto real del movimiento. "Es un fenómeno que ha llamado mucho la atención por su estética y por lo que genera, que es un tipo de pánico moral. Pero la gran pregunta que debemos hacernos es si realmente estamos hablando de un movimiento o simplemente de un fenómeno viral que se ha amplificado desmesuradamente", comenta González.

La gran pregunta que debemos hacernos es si realmente estamos hablando de un movimiento o simplemente de un fenómeno viral que se ha amplificado desmesuradamente Mariano González Chouciño — Doctor en Sociología y profesor en la Universidad de Alicante

El sociólogo subraya que este tipo de tendencias, aunque puedan generar revuelo en los medios de comunicación, no necesariamente reflejan una nueva identidad social. "No sabemos hasta qué punto este fenómeno tiene una trascendencia real. Se está abriendo debate público sobre un tema que no sabemos hasta qué punto existe y que, en muchos casos, puede no tener la importancia que se le está atribuyendo", explica González.

De hecho, según el sociólogo, la mayoría de los jóvenes que participan en estas actividades no se identifican literalmente con los animales, sino que simplemente sienten una conexión simbólica con ellos. En su opinión, se trata de un "fenómeno viral más" que genera debate por su rareza, pero que, en términos cuantitativos, no parece tener un impacto social relevante.

El fenómeno, una moda efímera

Por su parte, Óliver Serrano, profesor de Psicología en la Universidad Europea de Canarias, también ofrece una visión más matizada. "El fenómeno therian está muy relacionado con la búsqueda de identidad propia en la adolescencia. No es tanto un cambio de identidad, sino una forma de exploración. Es como cuando los adolescentes se identifican con un músico o un personaje. La diferencia es que en este caso, lo hacen a través de la figura de un animal", comenta Serrano.

"Este tipo de modas surgen como una manera de encontrar referentes. Ya no se identifican solo con figuras públicas, sino con algo más simbólico como un animal. Esta exploración de identidad es parte de la naturaleza del proceso adolescente, aunque pueda parecer extraño", añade Serrano. No obstante, el psicólogo advierte que, aunque la búsqueda de identidad pueda parecer inofensiva, es importante que los padres y los educadores estén atentos. "Es fundamental que los padres comprendan que esto forma parte de una fase. Es un juego de roles, como cuando los adolescentes se sumergen en el universo de los vampiros o los superhéroes", apunta Serrano.

Hay muchos videos generados por inteligencia artificial que están haciendo que este fenómeno parezca más grande de lo que realmente es Óliver Serrano — profesor de Psicología en la Universidad Europea de Canarias

Ambos expertos coinciden en que las redes sociales juegan un papel fundamental en la amplificación de este tipo de fenómenos. En este sentido, González señala que la gran difusión de contenidos, especialmente en plataformas como TikTok, genera una exageración de los fenómenos. "Hay muchos videos generados por inteligencia artificial que están haciendo que este fenómeno parezca más grande de lo que realmente es. Muchas veces lo que vemos no es un comportamiento genuino, sino contenido creado para generar más atención", apunta el sociólogo.

Tanto González como Serrano coinciden en que este tipo de tendencias suelen tener un ciclo muy corto. "Lo que estamos viendo es un fenómeno muy efímero. La rapidez con la que las redes sociales viralizan y luego despojan de relevancia un tema lo convierte en algo temporal", apunta Serrano. En su opinión, las modas en redes sociales tienen una vida útil limitada, y este tipo de identificaciones podrían quedar relegadas a un pequeño nicho de personas, sin lograr un impacto duradero en la sociedad. "Probablemente, dentro de unas semanas, nadie se acordará de este tema, y aparecerá otro fenómeno viral que ocupará el centro de atención", augura.

A su juicio, la notoriedad que actualmente tiene el movimiento therian se debe más a su carácter exótico y a la controversia que genera, que a una necesidad real de redefinir la identidad humana o animal.