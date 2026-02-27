Los hospitales públicos de Sant Joan, Alicante y Elche se sitúan entre los 100 mejores de España

Los hospitales públicos de la provincia de Alicante consolidan su posición en la élite sanitaria nacional al figurar tres de ellos (Sant Joan, Alicante y Elche) entre los 100 mejores centros de España en el ranking Merco (Monitor de Reputación Sanitaria), una de las clasificaciones más prestigiosas y reconocidas del sector por su carácter independiente. El Hospital Universitario del Vinalopó, público de gestión privada, aparece asimismo en el listado de los 100 mejores hospitales privados. Este informe analiza la reputación de hospitales, servicios clínicos, profesionales y empresas sanitarias a partir de una evaluación exhaustiva que incluye la opinión de médicos, personal de enfermería, asociaciones de pacientes, periodistas especializados y otros expertos del ámbito de la salud.

Los principales resultados del barómetro de la 11ª edición de Merco Salud se han presentado en Madrid en la Organización Médica Colegial de España (OMC), donde se han dado a conocer los hospitales públicos y privados con mejor reputación; los servicios hospitalarios mejor valorados y los hospitales con mejor reputación por comunidades autónomas. Así como por especialidades tras el análisis de un total de 39.

La especialidad de Medicina Nuclear del Hospital de Sant Joan se cuela en el puesto 15 según la valoración de sanitarios y pacientes

Tercero de la Comunidad

En esta edición, el Hospital Universitario de Sant Joan d'Alacant, con 3.939 puntos, se sitúa en el puesto 41 del conjunto nacional de los centros con mejor reputación en función de sus servicios, mejorando de forma notable su posición respecto al año anterior, cuando ocupaba el lugar 54. Este ascenso refleja la evolución positiva del centro tanto en calidad asistencial como en gestión, innovación y percepción social, de acuerdo a esta clasificación.

Además, queda como el tercero mejor de la Comunidad Valenciana, solo por detrás de La Fe, sexto en el ranking; y del Clínico Universitario de València, este año en el puesto 26.

Además, el hospital logra un reconocimiento especialmente significativo en el ámbito clínico: su servicio de Medicina Nuclear entra por primera vez en la clasificación por especialidades y lo hace directamente en el puesto 15 de España, un logro que pone en valor el trabajo de sus profesionales y su apuesta por la tecnología diagnóstica y terapéutica más avanzada.

Doctor Balmis

También destaca la progresión del Hospital General Universitario Doctor Balmis, en Alicante, que alcanza el puesto 47 con 3.827 puntos, mejorando de forma considerable frente al lugar 68 que ocupaba en la anterior edición. Este avance evidencia el fortalecimiento de su reputación dentro del sistema sanitario español y el reconocimiento al esfuerzo realizado en ámbitos como la atención especializada, la humanización de la asistencia y la modernización de infraestructuras.

INFORMACIÓNTV

Por su parte, el Hospital General Universitario de Elche se posiciona en el puesto 81 con 3.248 puntos, ascendiendo desde el 86 anterior. Aunque el salto es más moderado, confirma una tendencia de mejora sostenida y consolida su presencia dentro del centenar de hospitales mejor valorados del país.

Privados

En el ranking de hospitales privados con mejor reputación en función de sus servicios aparece la Clínica Vistahermosa Grupo HLA de Alicante en el puesto 30; el hospital IMED Elche en el puesto 57 del país; la clínica Benidorm en el 75; y el Hospital Universitario del Vinalopó, público de gestión privada, en el 76.

En el panorama nacional, el liderazgo lo mantiene el Hospital Universitario La Paz, que encabeza la clasificación como el centro con mejor reputación sanitaria de España. En el ámbito autonómico, la Comunidad Valenciana también destaca gracias al Hospital Universitari i Politècnic La Fe, que ocupa la sexta posición en el ranking nacional y se consolida como uno de los grandes referentes del sistema sanitario público.

El ranking Merco se ha convertido en un barómetro clave para medir la percepción de calidad, confianza y excelencia dentro del sector sanitario español. No solo evalúa resultados asistenciales, sino también aspectos como la gestión, la transparencia, la capacidad investigadora y la innovación. En este contexto, la presencia y mejora de los hospitales de Sant Joan, Alicante y Elche refuerza la imagen de la sanidad pública alicantina y evidencia el compromiso de sus profesionales con la mejora continua y la atención de calidad a la ciudadanía.

Estos resultados suponen un respaldo al trabajo desarrollado en los últimos años y consolidan a los principales centros hospitalarios de la provincia como referentes dentro del sistema sanitario nacional.

Once mil encuestas

Para la elaboración del ranking se han realizado 11.010 encuestas, aumentando en casi un 24% las opiniones con relación a 2024. La investigación se realiza a través de la evaluación de los actores del sistema sanitario a partir de tres valoraciones la primera, la realizada por los profesionales médicos (6.061 médicos especialistas hospitalarios y 376 médicos de medicina familiar y comunitaria).

La segunda, la valoración de 2.261 enfermeros, 572 gerentes y directivos de hospitales, 649 gestores enfermeros, 129 directivos de empresas farmacéuticas, 244 responsables de farmacia hospitalaria, 421 responsables de asociaciones de pacientes, así como 152 periodistas de información sanitaria. Y la tercera, el análisis de más de 145 servicios clínicos analizados en indicadores objetivos de calidad y gestión clínica. Junto a estas evaluaciones se ha realizado un análisis en el ámbito digital (Merco Salud Digital), con de 339.335 menciones y publicaciones analizadas.