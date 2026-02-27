El juez rechaza dar "por la vía rápida" licencia de obra a los macrodepósitos de Alicante

La Justicia frena, por ahora, la construcción de los macrodepósitos del puerto de Alicante. Después de que el Ayuntamiento denegara la licencia de obras a XC Business 90 al entender que no cuenta con autorización de la Autoridad Portuaria y que la superficie disponible y la del proyecto no coinciden, la mercantil recurrió la decisión y solicitó, como medida cautelar, poder comenzar los trabajos. Alegaba la promotora de la instalación que ya había obtenido la razón previamente en el Tribunal Superior de Justicia, lo que había sido ratificado por el Supremo. Sin embargo, el Tribunal de Instancia número 3 de Alicante ha rechazado esta solicitud, a la espera de pronunciarse sobre el fondo del asunto.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el magistrado argumenta en su resolución que "lo que la parte recurrente realmente está solicitando es que le sea concedida una medida cautelar de contenido positivo; es decir, que sea el propio Juzgado quien conceda de manera provisional una licencia urbanística que ha sido denegada (expresamente y por una vez) por la Administración". El juez advierte, además, de que con una petición de este tipo "se corre el riesgo de convertir a los juzgados en una nueva ventanilla de la Administración, y de convertir a los jueces en administradores, función que constitucionalmente no puede pretenderse".

Aunque el rechazo supone un freno temporal a la planta impulsada por XC Business 90, no cierra por completo la puerta a que se instalen los macrodepósitos, ya que el juez debe pronunciarse también sobre el fondo del asunto: el rechazo a la licencia de obras por parte del Ayuntamiento.

La posición del Ayuntamiento

En octubre de 2025, el Ayuntamiento de Alicante insistió en el rechazo a los macrodepósitos: la Concejalía de Urbanismo denegó entonces la licencia de obra mayor solicitada por la mercantil XC Business 90 S. L. para el centro de distribución de combustibles y carburantes petrolíferos en el muelle 19 del puerto. Pese a que la empresa argumentaba que la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (ratificada después por el Supremo y ahora recurrida ante el Constitucional) le otorga el derecho a levantar la planta, el gobierno local de Luis Barcala difiere.

El ejecutivo municipal sostiene que la mercantil no ha aportado al expediente la preceptiva autorización que ha de emitir la Autoridad Portuaria y, por otro lado, insiste en que, en el proyecto de obras que presentó ante el Consistorio, no coincide con la superficie concedida por la concesionaria del suelo y la certificada por la Autoridad Portuaria.

El vicealcalde, Manuel Villar, firmante del decreto por la baja de la entonces concejala de Urbanismo, resaltó en su día que el Ayuntamiento de Alicante tiene "argumentos técnicos de peso para denegar la concesión de la licencia de obra mayor para los macrodepósitos del puerto", dado que la mercantil "ni cuenta con la aprobación del proyecto por parte de la Autoridad Portuaria, ni ha aportado un proyecto adaptado a la superficie que tiene concedida". Dos incumplimientos, según el ejecutivo popular, "que hacen imposible que se les conceda licencia con las preceptivas garantías".

