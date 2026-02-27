Luz verde para que la que la escuela infantil Siete Enanitos de Alicante se quede para siempre en El Pla

La escuela infantil municipal Siete Enanitos permanecerá de forma definitiva en el barrio de El Pla. Así lo acordó este viernes el Consejo Rector del Patronato Municipal de Educación Infantil, que aprobó elevar la solicitud formal a la Conselleria de Educación para que autorice el traslado definitivo del centro a las actuales instalaciones de la calle Miguel Jiménez Reyes, 18-20-22, donde funciona desde el curso 2024-2025 con carácter provisional.

La propuesta salió adelante con los votos favorables de PP y Vox, así como de Concapa y la Fapa Gabriel Miró, representantes de los centros educativos en el Patronato, mientras que el PSOE y Compromís votaron en contra. El acuerdo abre así el trámite administrativo ante la Conselleria para que la autorización excepcional concedida tras el cierre del antiguo edificio se convierta ahora en definitiva.

Del cierre por riesgo estructural al traslado provisional

La situación del centro se remonta a marzo de 2023, cuando el Ayuntamiento clausuró el edificio original por problemas estructurales detectados en el forjado sanitario. La aparición de grietas de gravedad considerable llevó al equipo de gobierno del PP a adoptar lo que el alcalde, Luis Barcala, calificó entonces como “lo más razonable”. El Consejo Rector del Patronato acordó proponer la demolición del inmueble y la construcción de uno nuevo en el mismo solar, decisión que fue respaldada semanas después por la Junta de Gobierno Local.

Mientras se tramitaba esa actuación, el Ayuntamiento solicitó la adscripción al Patronato del antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá, en El Pla, con el fin de trasladar allí de manera transitoria la escuela infantil, previa ejecución de obras de adecuación. El cambio se formalizó a través de una adenda al convenio suscrito entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento para la creación de la escuela infantil municipal, que contemplaba el traslado provisional de sus instalaciones.

La autorización, concedida al amparo del Decreto 2/2009 del Consell, tenía carácter excepcional y un plazo máximo de tres cursos académicos, condicionada a la persistencia de las necesidades de escolarización. Posteriormente, la Conselleria prorrogó los efectos académicos para el curso 2025-2026 y quedaba pendiente una última posible prórroga hasta 2026-2027.

Demanda consolidada en El Pla

El expediente aprobado este viernes recoge que, una vez normalizado el funcionamiento del centro en su nueva ubicación, los datos de matriculación del curso 2025-2026 evidencian la consolidación de la demanda en la zona. Las ocho aulas disponibles se han cubierto en su totalidad y se han generado listas de espera en todos los niveles, superiores a las registradas cuando el centro estaba en su emplazamiento original en Juan XXIII, segundo sector.

Además, constan en el expediente informes técnicos municipales, firmados por responsables del área de Arquitectura, que acreditan el cumplimiento de los requisitos exigidos y la adecuación de los espacios docentes conforme a la normativa aplicable. En paralelo, el proceso de demolición del antiguo edificio avanzó tras la adjudicación de las obras en octubre de 2025, habiéndose ejecutado ya la parte principal de los trabajos.

A la vista de estos antecedentes y del plazo límite de la autorización provisional, fijado en julio de 2027, el Consejo Rector acordó iniciar el procedimiento para solicitar a la Conselleria la autorización definitiva del centro en su actual emplazamiento. El acuerdo faculta a la presidenta del Patronato para ejecutar los trámites necesarios.

Votos en contra y críticas de la oposición

El grupo municipal socialista votó en contra de la propuesta. El concejal Emilio Ruiz afirmó que el gobierno local “ha vuelto a engañar a las familias de Alicante, convirtiendo en definitivo lo que debería haber sido provisional”. Ruiz señaló que esperaban que se presentara el proyecto de construcción de una nueva escuela infantil y lamentó que no exista compromiso presupuestario para impulsarlo.

El edil socialista señaló que el edificio actual, con más de 50 años de antigüedad, presenta deficiencias en materia de seguridad y accesibilidad, según los informes técnicos de los que dispone su grupo, y reclamó que se hagan públicos todos los informes pendientes para acreditar el cumplimiento normativo. "Es absolutamente indecente que en lugar de modernizar la educación se pospongan las inversiones y no se priorice la construcción de un nuevo centro educativo", apuntó Ruiz.

También Compromís se posicionó en contra. La concejala Sara Llobell advirtió de que la decisión altera las previsiones económicas aprobadas para 2026. Llobell sostuvo que, pese al crecimiento de población en la ciudad, la oferta municipal de educación infantil no se incrementa y afirmó que Alicante se sitúa entre las grandes ciudades españolas con menor número de plazas públicas en esta etapa.

Rechazo vecinal a las instalaciones

El traslado al antiguo colegio Antonio Ramos Carratalá generó desde el inicio la oposición de vecinos del entorno, que cuestionaron la idoneidad del espacio al ubicarse en el patio interior de varios bloques residenciales y compartir acceso con viviendas. Los residentes encargaron una auditoría privada sobre niveles de ruido, cuyo informe concluía que se superaban los límites de decibelios establecidos en la normativa municipal.

Pese a las protestas y a los retrasos en la adecuación de las instalaciones, el centro abrió sus puertas a finales de 2024, con el curso ya iniciado, y ha continuado su actividad durante el presente ejercicio.

Con el acuerdo adoptado este viernes, el Patronato da el paso para que la ubicación que nació como solución transitoria se consolide de manera permanente, a la espera de que la Conselleria resuelva la solicitud de autorización definitiva.