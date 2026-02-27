Morant se ampara en el escándalo de las viviendas para intentar reactivar el partido en Alicante

“La conclusión es que no votemos más a esta gentuza”. Diana Morant, secretaria general del PSPV, ha visitado este viernes Alicante para celebrar una “reunión de trabajo” con diputados, concejales y dirigentes de su partido como el secretario de Organización, Vicent Mascarell, y tras la que, en atención a medios, ha multiplicado la contundencia de su mensaje.

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas del residencial Les Naus, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, ha generado un clima de malestar que los socialistas quieren capitalizar. Y tienen terreno para hacerlo, dado que las formaciones situadas a su izquierda siempre parten de un punto de partida desaventajado y si se tiene en cuenta que la alternativa extremista del PP, Vox, pese a su posicionamiento inicial solicitando la dimisión del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha acabado capitulando sin sumarse a la reprobación planteada por la izquierda en el pleno consistorial.

Por eso, Morant ha reiterado el mensaje que sus compañeros de partido expresaron el jueves en el pleno y en tantas otras ocasiones desde que el escándalo salió a la luz pública. “Estamos todos unidos en la exigencia al señor Barcala para que se vaya”. De paso, la líder del PSPV ha expresado su desconfianza en una comisión de investigación fructífera en las Cortes, dando por hecho que la complicidad entre el PP y Vox volverá a ser la norma, tal como ha ocurrido con la de la dana.

Diana Morant, durante la reunión en Alicante junto a José Muñoz, Vicent Mascarell, Ana Barceló, José Antonio Amat y José Díaz. / Héctor Fuentes

Así, para robustecer su mensaje de relato y de retrospectiva a medio plazo, Morant también ha insinuado prácticas del pasado, aunque sin concretarlas. “A nadie le sorprende que esto haya ocurrido en Alicante. Lo que sorprende es el descaro”. Mientras tanto, Pérez Llorca era instado a aprobar una iniciativa en las Cortes para que los adjudicatarios de Les Naus devuelvan sus propiedades; rescataba el incremento de lanzamientos durante la etapa presidencial de Mariano Rajoy, “cuando los ancianos que no podían pagar la hipoteca quedaban desahuciados”; y llamaba “okupas” a los propietarios de la urbanización señalada, contraponiéndolos a los okupas de los que acostumbran a hablar el PP y Vox.

No cabe duda que el escándalo de Les Naus ha abierto una ventana de oportunidad para el PSOE en Alicante, una ciudad en la que el partido hegemónico en los primeros tres lustros de la democracia solo ha gobernado tres años en las últimas tres décadas y en la que, durante el último cuarto de siglo, acumula ya tres gestoras, la última aún vigente y no sin crítica interna por parte de los afectados. Morant, que se visibiliza como la dirigente de su partido, se ha rodeado de los suyos para reflejar una unidad que nunca ha existido en el partido. Ni antes ni tampoco ahora.

Entre los acompañantes había diputados autonómicos, algún diputado nacional, los concejales de Alicante y el presidente de la gestora, José Antonio Amat, número cuatro de la ejecutiva nacional (autonómica) que lidera Morant, entre otros. Mientras ella hablaba ante los micrófonos la secundaban, a sus espaldas, además del mencionado Amat, el síndic, José Muñoz; el diputado autonómico y probable candidato a la Alcaldía, José Díaz; la portavoz en el Ayuntamiento, Ana Barceló; y la también diputada autonómica María José Salvador, que además ha adquirido trascendencia por ser la consellera de Vivienda del primer Botànic y por haber sido citada por Morant como artífice de la normativa que sustituyó el Consell de Mazón.

Detrás, intentando encontrar hueco, se observaba a Quico Fenollar, que se intentaba equiparar con los presentes pese a ser el número tres la ejecutiva provincial y tratar, así, de que los afines a Ángel Franco, apartado del control de la ejecutiva local precisamente a través de la gestora, no se quedaran fuera de la foto. Y es que el PSOE, mientras aprovecha la coyuntura para aspirar a un vuelco electoral que en Alicante se antoja complicado, no puede dejar de mirar de puertas adentro.