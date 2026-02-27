"El 35 % de los pacientes que se someten a tratamientos de reproducción asistida vienen de otros países"

El hotel Meliá de Alicante reúne este viernes y el sábado a 150 especialistas de distintas clínicas y áreas del Grupo UR Internacional en su VI jornada profesional, con el objetivo de intercambiar conocimientos y fortalecer la colaboración entre equipos, así como para reforzar estrategias asistenciales y abordar los últimos avances en medicina reproductiva.

¿En qué consisten las jornadas médicas?

Las jornadas médicas tienen como objetivo analizar la actividad realizada durante el año, evaluar resultados y compartir conocimientos entre las distintas clínicas del grupo. También servirán para definir la estrategia de 2026, estableciendo líneas de trabajo y objetivos. Además, se celebrará una cena de confraternización para reforzar la unidad del grupo. Participarán profesionales de 12 clínicas de diferentes países. Vendrán representantes de centros ubicados en España, así como delegaciones de Marruecos y Nicaragua.

¿Está creciendo la presencia internacional en la clínica?

Sí, la presencia de pacientes internacionales está en aumento. Actualmente, entre el 30% y el 35% de los pacientes provienen de otros países, y esta tendencia va "in crescendo". España favorece el turismo reproductivo. El interés por tratamientos en nuestro centro refleja la confianza en la calidad de la medicina reproductiva que ofrecemos.

Contamos con un ecosistema avanzado en genética reproductiva que proporciona mejores herramientas para personalizar los tratamientos

Marco legal

¿A qué se debe el interés de pacientes extranjeros por los tratamientos en España?

El llamado turismo reproductivo se explica por varios factores. En primer lugar, las tasas de éxito de los tratamientos en España son buenas. Tenemos un marco legal más flexible que en otros países, lo que permite acceder a opciones terapéuticas que no están disponibles en determinados sistemas sanitarios, garantizándose la posibilidad de tener un hijo y de tener un hijo sano. También contamos con un ecosistema avanzado en genética reproductiva, lo que proporciona mayor información y mejores herramientas para personalizar los tratamientos.

¿De cuántos países llegan pacientes?

Atendemos a personas procedentes de más de 15 países que acuden de forma recurrente, diariamente, a nuestros centros para hacerse tratamientos de reproducción asistida. España se ha convertido en un referente internacional en este ámbito según la Organización Mundial de la Salud. Es el país de la Unión Europea donde más tratamientos se hacen debido a la combinación de tecnología, experiencia profesional y un marco normativo que favorece la investigación y la innovación.

¿Por qué España es pionera en reproducción asistida?

El liderazgo de España en este campo se debe a varios factores. La legislación permite un amplio desarrollo de técnicas reproductivas, lo que facilita la investigación y la innovación, además de tener una experiencia mayor que otros países. Además, los centros invierten en tecnología avanzada y cuentan con profesionales altamente especializados, así como con un campo de la genética reproductiva mucho más desarrollado. Aparte de un aeropuerto y un clima estupendo, y esto también ayuda.

La legislación permite un amplio desarrollo de técnicas reproductivas, lo que facilita la investigación y la innovación

Tasas de éxito

¿Cuáles son las tasas de éxito?

Las tasas de éxito son superiores a las de otros países, son muy elevadas. La combinación de profesionales bien formados y tecnología avanzada mejora los resultados. Aunque cada caso es diferente y los tratamientos dependen de múltiples variables biológicas, por lo que no siempre se puede garantizar el éxito.

¿Ha cambiado la demanda de tratamientos por el descenso de natalidad?

La demanda se mantiene estable. Sin embargo, se espera que en 2026 más personas se animen a buscar un embarazo. Las condiciones sociales y económicas influyen en la decisión de tener hijos, y muchos pacientes posponen la maternidad o paternidad hasta encontrar el momento adecuado.

¿Qué factores influyen en la decisión de ser padres?

Pesa mucho la sociedad porque no hemos encontrado todavía un equilibrio entre vida personal y laboral, ese equilibro no ha llegado. Las mujeres, las parejas, muchas veces tienen que renunciar a ser padres o esperar un poco más hasta que encuentran un equilibrio mínimo, que desgraciadamente cada vez es más tardío.

No hemos encontrado todavía un equilibrio entre vida personal y laboral en la sociedad y muchas parejas renuncian a ser padres

Avances

¿Por dónde van los últimos avances en medicina reproductiva?

Apostamos por la genética como área estratégica. La genética reproductiva es parte de nuestro ADN. Invertimos en ella porque permite obtener información valiosa antes, durante y después del tratamiento, ayudando a personalizar los procedimientos. Esto no solo mejora las posibilidades de éxito, sino también la experiencia del paciente al ofrecer soluciones adaptadas a cada caso.

¿Cómo se cuida la experiencia del paciente durante el tratamiento?

Para nosotros es primordial. El objetivo no es únicamente lograr resultados clínicos, sino que el paciente se sienta acompañado y satisfecho durante todo el proceso. Por eso se prioriza una atención cercana y personalizada. Incluso si el resultado no es el esperado, buscamos que el paciente perciba que ha recibido un trato profesional y humano. No basta con obtener buenos resultados en el laboratorio si la atención al paciente es fría. A esto le damos mucha importancia. Además, este año hemos implantado la omnicanalidad total.

¿En qué consiste?

La omnicanalidad consiste en ofrecer múltiples vías de comunicación para que el paciente pueda contactar con la clínica de la forma que le resulte más cómoda y para que pueda comunicarse como mejor le venga. Puede hacerlo presencialmente, por teléfono, videollamada o WhatsApp. Esto facilita el acceso a los profesionales desde cualquier lugar y mejora la experiencia del usuario, especialmente en pacientes internacionales que pueden estar en cualquier lugar del mundo.

Proyectos internacionales

¿Qué proyectos internacionales tienen en marcha?

Está prevista la apertura de una clínica en Rabat en mayo. Será un centro completamente equipado con laboratorio y quirófano, y contará con profesionales tanto marroquíes como españoles. El objetivo es ofrecer servicios de reproducción asistida a pacientes locales e internacionales, incluyendo personas procedentes de otros países africanos y europeos. Se espera que sea la clínica más grande y mejor equipada de la zona con tecnología avanzada y personal especializado para ofrecer tratamientos de alta calidad.

¿Hacia dónde se orienta la innovación del grupo?

Nosotros implicamos mucho la tecnología pero siempre supervisada por un humano. La innovación se centra en la personalización de los tratamientos. Intentamos no tratar números de expediente, sino pacientes. Intentamos proponer al paciente un plan para lograr ese bebé que tanto anhela. Con esto conseguimos reducir la incertidumbre, que tenga una menor ansiedad durante el tratamiento y una mayor confianza en nuestro equipo.