El presidente del Colegio de Médicos defiende ante el Pleno de Alicante un estatuto propio para la profesión

El Colegio Oficial de Médicos de Alicante (COMA) reafirmó este jueves 26 de febrero su firme compromiso con la defensa de la profesión médica mediante la comparecencia, por primera vez ante el Pleno del Ayuntamiento de Alicante, de su presidente, el doctor Hermann Schwarz, para participar en el debate de la declaración institucional presentada por el Grupo Municipal Popular en apoyo al colectivo médico y a favor de un Estatuto Marco.

La vicepresidenta 2ª de la entidad, la doctora Ana Segura, y el doctor Schwarz asistieron a esta sesión plenaria, en la que el presidente trasladó ante la Corporación Municipal las razones para exigir un estatuto médico propio, demanda que ha llevado a las calles a la profesión en toda España con una convocatoria de huelga de una semana al mes hasta junio.

“Comparecemos hoy aquí con un mensaje claro: los médicos y médicas no nos estamos movilizando por privilegios ni por un interés corporativista”, afirmó. Asimismo, advirtió que se trata de “denunciar la discriminación en las condiciones laborales y los derechos profesionales que se pretende implantar a los médicos respecto a cualquier otro trabajador, sanitario o no, de España, según el borrador de estatuto marco presentado por el Ministerio de Sanidad”.

El presidente del Colegio de Médicos en un momento de su intervención en el Pleno Municipal, este jueves / INFORMACIÓN

Pacientes

Schwarz defendió que esta reivindicación nace de una doble responsabilidad: con los propios médicos, pero sobre todo con los pacientes. “Lo hacemos por dignidad profesional, por salvaguardar la salud de nuestros médicos y médicas, y para garantizar una asistencia en condiciones dignas, seguras y humana para los pacientes”, manifestó ante el Pleno, dejando claro que la defensa de los médicos es inseparable de la defensa de una sanidad de calidad.

En su intervención, destacó que esta causa no pertenece a una organización concreta ni responde a una posición aislada, sino que a una "posición unitaria" de toda la profesión médica. Y recordó que las reivindicaciones están respaldadas por los representantes del colectivo médico integrados en el Foro de la Profesión Médica: Organización Médica Colegial (OMC), Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina (CNDFM) y Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

El núcleo de la comparecencia se centró en denunciar los aspectos del proyecto que, a juicio de la profesión, suponen un grave retroceso. Uno de los principales puntos es la reclasificación profesional, que, según expuso, equipara al médico con categorías que no asumen ni el mismo nivel de formación ni la misma responsabilidad clínica. “11 o 12 años de formación: grado en Medicina, examen MIR y especialidad, frente a 4 años de otras profesiones sanitarias”, recordó.

Responsabilidad

Asimismo, incidió en que “el diagnóstico y el tratamiento son responsabilidades exclusivas del médico, aunque todos trabajemos en un entorno de colaboración multiprofesional”. En este sentido, advirtió que “si se permite que tareas médicas sean realizadas por otro personal, ponemos en riesgo la seguridad de la asistencia sanitaria”.

La segunda gran denuncia planteada fue sobre las condiciones laborales específicas de los médicos, especialmente en jornada y guardias. Puso el foco en ser el único colectivo que realiza guardias obligatorias de 24 horas que, además, no son consideradas horas extra. Tal y como explicó, estas guardias se pagan por debajo de la hora ordinaria, no tienen límite real cuando dependen de necesidades del servicio y ni siquiera computan como tiempo trabajado a efectos de jubilación.

Una realidad a la que se suma una regulación de la jornada laboral que agrava todavía más la situación. Schwarz subrayó que el nuevo marco permitiría una jornada de 45 horas semanales en cómputo cuatrimestral, lo que "abre la puerta a semanas de 60, 80 o incluso 100 horas, siempre en función de las necesidades del servicio".

Frente a ello, contrapuso el debate social y político abierto en España sobre la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales como símbolo de progreso.

Agravios comparativos

“Demasiadas diferencias y demasiados agravios comparativos para que se compensen solo con la vocación que los médicos siempre han puesto por delante de sus intereses particulares”. Con esa frase, quiso resumir la realidad de una profesión que durante años ha sostenido el sistema sanitario con un grado de compromiso extraordinario, pero que ahora reclama que la vocación no siga utilizándose como coartada para normalizar el sacrificio permanente.

A partir de ese diagnóstico, el presidente colegial defendió la necesidad de un estatuto médico propio, negociado con los médicos. En este sentido, recordó que otros colectivos profesionales ya disponen de regulación específica, como jueces y fiscales, y que los médicos cuentan con estatutos propios en la mayoría de países europeos.

"La sociedad está cambiando, y las nuevas generaciones de médicos no toleran estos abusos. Lo que se está jugando aquí es el futuro de la sanidad pública”. Con esta reflexión, puso el acento en que "si no se dignifican las condiciones del ejercicio médico, será cada vez más difícil atraer, retener y cuidar el talento profesional que necesita la sanidad".

“Invitamos a todos los grupos políticos de este Pleno a votar a favor de esta declaración institucional. Hacerlo es apoyar al colectivo médico, sí, pero sobre todo es apoyar a los pacientes, a la calidad asistencial y al interés general”, defendió.

Declaración aprobada

Finalmente, la declaración institucional fue aprobada por el Pleno con 17 votos a favor de los concejales del PP y Vox, 3 votos en contra de Compromís y Esquerra Unida-Unides Podem y la abstención de los 8 ediles del Grupo Municipal Socialista.

El texto recoge que el "Pleno del Ayuntamiento inste al Gobierno de España, a ser receptivo y abrir un diálogo con los médicos, que logre desbloquear este conflicto profesional y que se consiga un acuerdo que permita un efectivo y eficaz Estatuto Marco Médico".