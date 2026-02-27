Una reserva de 1.750 euros y dos días para pensarlo: así es comprar una vivienda protegida en la polémica promoción de Sant Joan

Un piso de dos dormitorios y dos baños, con plaza de garaje, trastero y casi tantos metros de terraza como de vivienda. Una urbanización con piscina, zonas verdes, juegos infantiles y área de calistenia. Un edificio en Nou Nazareth, uno de los barrios más codiciados de Sant Joan, por estar actualmente en desarrollo y encontrarse muy próximo al PAU 5 de Alicante. Todo ello, por unos 250.000 euros, impuestos incluidos. Dada la situación actual del mercado inmobiliario, la oferta es prácticamente irresistible. Eso sí, para poder acceder a un inmueble como este son necesarios diversos factores: cumplir los requisitos económicos y administrativos, tomar la decisión rápido (en menos de 48 horas) y, además, contar con una pizca de suerte.

En pleno escándalo por el residencial Les Naus de Alicante, cuyos inmuebles protegidos han terminado en manos de personas vinculadas con el PP, el Ayuntamiento y la Generalitat, el procedimiento de comercialización de la próxima promoción del Plan Vive en Sant Joan también se encuentra bajo la lupa. El Ayuntamiento de la localidad ha pedido a la promotora que paralice la venta de pisos, que se ha iniciado (y se encuentra muy avanzada) pese a que la parcela todavía no está definitivamente adjudicada, ya que aún falta la firma del contrato con el Ayuntamiento.

Sin embargo, para poder convertirse en uno de los afortunados vecinos del residencial Nova Vita, el camino no es sencillo, empezando por la competencia. INFORMACIÓN ha podido conocer de primera mano dicho procedimiento, en el que la empresa a cargo de la venta asegura que ya se ha reservado más del 50 % de los pisos de la urbanización.

El procedimiento, al detalle

Aunque la urbanización se encuentra anunciada en Idealista, ni el teléfono ni el email de la empresa responsable funcionan, por lo que la única opción es acudir personalmente a las oficinas de la inmobiliaria, en la avenida Aguilera de Alicante. Una vez allí, los comerciales anotan los datos personales del potencial comprador y, hasta dos semanas después, se le contacta para una cita. Es en ese momento cuando se comunican los detalles de la promoción, las viviendas disponibles (ya solo es posible adquirir de uno y dos dormitorios) y el plan de pagos.

Para formalizar la operación, no hay margen de tiempo. La empresa firma un contrato de reserva en el que el cliente debe entregar 1.750 euros, pese a que la compañía todavía no es formalmente la propietaria de los terrenos. El interesado, además, dispone únicamente de 48 horas para hacerlo, de lo contrario, el derecho de adquisición sobre la vivienda pasa a otro posible comprador.

En cuanto al resto del procedimiento, según los comerciales de la mercantil, es el siguiente: unas dos semanas después de la reserva se formaliza otro contrato, en este caso uno privado de compraventa; entre 3 y 5 meses después (el plazo que se estima para la obtención de la calificación provisional) se fijaría la fecha para el contrato de arras, al que hay que aportar un 20 % del valor del piso (unos 50.000 euros); a partir de ese momento, se inician dos años de mensualidades que rondan los 500 euros hasta la entrega de llaves, prevista para mediados del 2028, cuando se debe abonar el restante.

Una urbanización muy completa

De acuerdo con la información comercial, Nova Vita residencial contará con un acceso principal dotado de garita de vigilancia, así como con piscina comunitaria, adaptada para personas con movilidad reducida. El bloque también dispondrá de solárium comunitario, zona ajardinada, juegos infantiles y área de calistenia.

El resto de servicios comunes contemplan itinerarios peatonales accesibles, vestuarios y aseos, aparcamiento de bicicletas con una dotación por cada vivienda y ascensores adaptados. Además, se destaca la existencia de iluminación led de bajo consumo, activada pro sensores de movimiento.

En la memoria de calidades también se refleja que los pisos dispondrán de sistema de climatización calefacción/refrigeración, mediante aerotermia. Un método que también servirá para obtener agua caliente de hasta 90 °C. Entre las prestaciones de los pisos, se destaca el vídeo-portero y la presencia de enchufes estancos en terrazas y exteriores.