Salesianos alquila su histórico edificio del centro de Alicante para impartir estudios privados de FP

El histórico edificio de Salesianos del centro de Alicante se transforma para la apertura de un centro privado de Formación Profesional (FP). Las obras ya han comenzado en la casa salesiana María Auxiliadora, ubicada en la calle Tucumán, número 7. La orden religiosa ha decidido alquilar a la empresa Cesur la mayor parte del inmueble, por problemas de liquidez. Según ha hecho público la entidad, la decisión está motivada "por una situación económica deficitaria que perjudicaba seriamente la viabilidad y el mantenimiento".

Frente a ello, los Salesianos han asegurado haber estudiado durante "varios años" alternativas parciales, pero aseguran que no se había encontrado solución a la problemática existente, por lo que llevaron a cabo un "estudio exhaustivo de diferentes propuestas que garantizaran la viabilidad económica y la sostenibilidad completa de la Casa".

Finalmente, la opción de reconvertir esta infraestructura, donde se ha venido desempeñando una labor social y solidaria, en una academia privada de FP "cumple con el desarrollo de una nueva actividad en la ciudad alineada con el ideario salesiano y la propuesta educativa", tal y como consta en la web de la propia congregación religiosa. El acuerdo, según han explicado, cuenta con el apoyo del Consejo Inspectorial y la valoración positiva de la comunidad salesiana de Alicante.

El interior del edificio de Salesianos en el centro de Alicante, en obras / Héctor Fuentes

Traslado de la actividad pastoral

Entre las decisiones acordadas, para la fundación FISAT Salesianos Social, que desarrolla proyectos y actividades con colectivos más vulnerables en las instalaciones, la orden se ha comprometido a ofrecer una "alternativa adecuada a sus necesidades en el edificio pastoral del colegio Don Bosco de modo que mantengan su actividad normal y puedan seguir creciendo en la ciudad con nuevos proyectos". Igualmente, se han encargado de buscar un piso para la vivienda de emancipación en la localidad.

El popular inmueble se ubica en pleno centro de Alicante, muy próximo a la estación de tren, y tiene su acceso principal en la calle Tucumán. Está formado por un primer volumen de 6 plantas, más semisótano, y un segundo volumen de dos plantas. Además, aglutina un gran patio de unos 1.600 metros cuadrados que estaba destinado a pistas deportivas y aparcamiento con acceso directo por la Calle Catedrático Ferre Vidiella. El edificio es también muy conocido en la ciudad porque allí tiene la sede la hermandad de la Santa Cena, cuyo paso está considerado como uno de los más pesados de España.

El gran patio que dispone la casa salesiana de María Auxiliadora / Héctor Fuentes

Plazas de aparcamiento

La empresa, que se ha hecho con el alquiler del edificio y que tiene centros en una quincena de ciudades españolas, ya ha solicitado al Ayuntamiento el permiso de compatibilidad para la apertura del centro de Formación Profesional, que por el momento ha visto viable el uso docente privado en la totalidad de la parcela, siempre que sea el único uso de la misma. Otra de las peticiones que ha hecho la mercantil es la construcción de una escalera de evacuación y la dotación de plazas de aparcamiento.

Los centros y academias privadas que enseñan un oficio y dan respuesta a una de las salidas educativas que más está creciendo entre los jóvenes están proliferando en la provincia de Alicante, siguiendo la estela nacional. Un tercio de los estudios de Formación Profesional (FP) en la Comunidad Valenciana se imparten en centros privados, cuya presencia ha crecido en solo un año en un 10 %, según la reciente radiografía que ha desarrollado Comisiones Obreras.