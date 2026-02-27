Sumar pregunta al Gobierno por sus actuaciones para que la vivienda protegida “mantenga su función social”

El escándalo de la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante a personas relacionadas con el Ayuntamiento y con la Generalitat, destapado a finales de enero por INFORMACIÓN, sigue en el Congreso de los Diputados tras haber sido sacado a colación en diversas ocasiones. Nahuel González, diputado de Sumar y miembro de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), ha registrado una pregunta para preguntar al Gobierno central una serie de cuestiones relacionadas con el acceso a la vivienda.

En concreto, González, pregunta por las “actuaciones concretas” que el ejecutivo presidido por Pedro Sánchez “tiene previsto impulsar en el ámbito de sus competencias y en cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales” para “incrementar de forma estructural el parque público de vivienda en ciudades con fuerte tensión residencial como Alicante”.

Por otra parte, en la misma pregunta registrada, interpela por las actuaciones para “garantizar que la vivienda protegida mantenga de manera efectiva y permanente su función social como instrumento al servicio del derecho a la vivienda”.

El diputado en el Congreso ha expuesto este viernes su iniciativa en el Ayuntamiento de Alicante junto al concejal y portavoz de EU – Podemos en el consistorio, Manolo Copé. Tal y como ha explicado, la iniciativa recuerda que el artículo 47 de la Constitución “reconoce el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a hacerlo efectivo”. A su vez, ha advertido de que Alicante “sufre un fuerte aumento de precios, menos oferta accesible y una escasez histórica de vivienda pública que afecta especialmente a jóvenes y a familias trabajadoras”.

Además, desde la formación de izquierdas recuerdan que “España tiene un parque público muy inferior al de otros países europeos”, cosa que según él “limita la capacidad de garantizar este derecho”. El diputado considera que “lo que ocurre en Alicante no es un caso aislado, sino el reflejo de un modelo insuficiente de vivienda pública”.

Por su parte, Manolo Copé ha recordado el pleno municipal celebrado este último jueves, según él “muy clarificador” en tanto que Vox, que no se sumó a la reprobación del alcalde de Alicante, Luis Barcala, por las adjudicaciones de viviendas protegidas, “decidió sostener” al regidor “después de pedir su dimisión y hablar de corrupción”. “Votaron en contra de forzar esa dimisión con la excusa de no pactar con la izquierda, cuando no había que pactar nada para exigir responsabilidades”, ha dicho, concluyendo que “el alcalde sigue ahí gracias a quienes hace unas semanas lo señalaban”.