Otro susto en un colegio de Alicante por la caída de cascotes en el baño

Nuevos desprendimientos en el colegio Azorín de Alicante que vuelven a colmar la paciencia de la comunidad educativa. Esta vez, los baños principales de las niñas han sufrido la caída de cascotes, sin que, por fortuna, hayan ocasionado daños en ningún escolar, ya que no había nadie en ese momento. El deterioro que atraviesa este centro educativo, pero sobre todo, su falta de mantenimiento, han acentuado el malestar y la preocupación de las familias. Y es que, a la caída de cascotes de una de las fachadas, que han obligado a limitar el acceso a varias zonas del patio, se suma también el riesgo de desprendimiento del vallado exterior.

La nueva incidencia se ha producido como consecuencia de que se ha descolgado un tubo de la calefacción que estaba anclado en el techo. Los técnicos municipales han estado revisando el problema este viernes, y han descartado que, por ahora, exista peligro para los niños, por lo que los baños continúan abiertos, según fuentes educativas. Una de las hipótesis que se manejan es que las humedades hayan podido generar este incidente. Tras la inspección realizada, el colegio está ahora a la espera de la reparación, al igual que ocurre con el arreglo de la fachada, desde diciembre, y del vallado exterior, desde el mes pasado.

El agujero que hay en el techo de los baños principales de Primaria, en el colegio Azorín / INFORMACIÓN

"¿Qué más va a pasar en nuestro colegio? Se necesita con urgencia un plan de reforma de todas las infraestructuras del centro. No podemos esperar que les caiga un trozo de colegio en la cabeza de nuestros hijos e hijas", lamenta la Asociación de Padres y Madres de Alumnos del colegio. El colectivo de progenitores ha exigido, una vez más, al Ayuntamiento y a la Conselleria de Educación, que actúen de inmediato.

Primeras quejas

Las primeras quejas saltaron antes de las vacaciones de Navidad, a causa del desprendimiento de fragmentos de la cornisa del edificio del ciclo de infantil, que cayeron directamente sobre el patio donde los niños juegan a diario. Este espacio era utilizado por el alumnado durante los recreos y actividades escolares, por lo que el Ayuntamiento se vio obligado a poner vallas para evitar riesgos entre los niños y trabajadores. Semanas después, hubo más episodios, lo que desató la indignación de las familias.

Frente a ello, el equipo de gobierno aseguró que el arreglo se acometería "próximamente" en el marco de la reparación de los centros educativos, sin que por ahora, haya comenzado.

El centro es uno de los tantos de Alicante que ansía un mantenimiento continuo de las instalaciones

El estado de la valla exterior del colegio Azorín que denuncian los padres de los alumnos. / Jose Navarro

A mediados de enero, la Ampa lamentó que las vallas azules, colocadas por el Ayuntamiento, habían aumentado en el colegio, tras instalar varias de ellas en la zona de parking y de entrada de los productos del comedor, de manera preventiva y previsiblemente temporal, porque el cercado de hierro que rodea las instalaciones educativas se soltó y está parcialmente oxidado. Desde entonces, tampoco se ha producido ninguna actuación.

Y así, una tras otra en este centro educativo del barrio Garbinet construido en el año 1978, uno de los tantos de Alicante que está teniendo problemas este curso y que ansía un mantenimiento real y continuo para tener en condiciones dignas sus instalaciones.