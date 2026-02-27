La Aemet lo confirma: la calima y las lluvias acechan este fin de semana en Alicante

La provincia de Alicante afronta este viernes 27 de febrero con tiempo estable y cielos poco nubosos. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos matinales de nubes bajas en el litoral y prelitoral, además de brumas o bancos de niebla en depresiones interiores a primera hora. Por la tarde aparecerán algunas nubes altas, en una jornada sin precipitaciones y con temperaturas con pocos cambios. El viento será flojo y variable, tendiendo a componente este al mediodía. A partir de hoy mismo podría empezar a notarse la calima, tal y como advirtió el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante, debido a una irrupción de polvo sahariano impulsada por una borrasca y una dana situada en el norte de África, lo que dejaría cielos más turbios y menor visibilidad durante el fin de semana.

El sábado 28 la nubosidad irá en aumento de oeste a este y no se descartan precipitaciones en el norte de Alicante. Las máximas descenderán de forma notable en esa zona, mientras que en el resto apenas variarán. La presencia de polvo en suspensión podría seguir dejando un aspecto más grisáceo en el cielo. El viento soplará moderado del noreste en el litoral y flojo de componente este en el interior, con aumentos ocasionales de intensidad.

El domingo 1 de marzo continuará la inestabilidad, especialmente en el norte de la provincia, donde no se descartan precipitaciones débiles durante la mañana. Además, el posible descuelgue de una nueva dana a partir de ese día, unido a la entrada de vientos de levante, podría favorecer la llegada de lluvias de cara a la próxima semana, aunque todavía está por concretar su alcance real en Alicante. Las temperaturas registrarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios significativos.

El tiempo en Alicante

En Alicante, el viernes será una jornada estable, con intervalos de nubes bajas a primera hora y cielos más cubiertos conforme avance el día. No se esperan precipitaciones y las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados, con ambiente fresco por la mañana y templado al mediodía. El viento soplará flojo de componente este y nordeste, sin rachas destacables.

El fin de semana traerá más nubosidad. El sábado comenzará con algunos claros, pero tenderá a cielos más cubiertos, con una ligera probabilidad de lluvia hacia el final del día. Las temperaturas se moverán entre los 9 y los 20 grados. El domingo continuará con abundante nubosidad y aumenta ligeramente la probabilidad de precipitaciones, especialmente en la primera mitad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y los 18 grados, con viento de componente este algo más intenso en el litoral.

El tiempo en Elche

El viernes será una jornada mayormente soleada en Elche, con cielos despejados durante la mañana y algunos intervalos de nubes bajas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 20 grados, con un ambiente fresco por la mañana que dará paso a una tarde más templada. El viento será flojo, con componente este y nordeste, sin rachas fuertes.

El sábado estará marcado por más nubes, especialmente durante la tarde, cuando el cielo se cubrirá parcialmente. La probabilidad de lluvia será baja, pero no se descarta alguna precipitación ligera al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 20 grados. El domingo, la nubosidad aumentará, con cielos más cubiertos y mayores probabilidades de lluvia en la mañana, con temperaturas de entre 8 y 18 grados. El viento soplará de componente este, con ráfagas moderadas en el litoral.

El tiempo en Benidorm

Benidorm disfrutará de un viernes estable y mayoritariamente soleado, con algunos intervalos de nubes bajas a última hora. Las temperaturas se moverán entre los 11 y los 17 grados, con ambiente suave durante el día y más fresco al anochecer. No se esperan precipitaciones. El viento será flojo de componente este y nordeste, sin grandes cambios en la sensación térmica.

El sábado comenzará con algunos claros, pero la nubosidad irá aumentando con el paso de las horas, dejando un cielo más cubierto por la tarde y una ligera probabilidad de lluvia al final del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 18 grados. El domingo será la jornada más inestable, con alta probabilidad de precipitaciones durante la mañana y cielos muy nubosos. Los termómetros se mantendrán entre los 11 y los 17 grados, con viento de componente nordeste moderado en la costa.

El tiempo en Elda

En Elda, el viernes será una jornada estable y soleada, con cielos despejados durante buena parte del día y algunos intervalos de nubes bajas al final. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 22 grados, con una mañana fría que dará paso a un mediodía templado y agradable. No se esperan precipitaciones y el viento será flojo, predominando la componente sureste y sur.

El sábado comenzará con ambiente tranquilo, aunque la nubosidad irá aumentando progresivamente y no se descarta alguna precipitación débil hacia el final del día. Las temperaturas bajarán ligeramente, situándose entre los 6 y los 19 grados. El domingo continuará con cielos mayoritariamente nubosos y una probabilidad moderada de lluvias débiles, especialmente en la primera mitad de la jornada. Los termómetros se mantendrán entre los 8 y los 19 grados, con viento de componente noreste más presente que en días anteriores.

El tiempo en Torrevieja

El viernes en Torrevieja se presentará con cielos mayormente nublados y temperaturas suaves, con valores entre los 8ºC de mínima y los 18ºC de máxima. No se esperan precipitaciones, pero el ambiente estará algo más fresco al principio de la jornada. El viento soplará flojo, con predominio de la componente este y algunas rachas moderadas a lo largo del día.

El sábado se iniciará con cielos algo nublados, pero a medida que avance el día, las nubes aumentarán y se intensificarán. Aunque no se espera que llueva con intensidad, la probabilidad de precipitaciones aumenta conforme se acerque el final de la jornada. El domingo se presentará con cielos nublados y posibilidad de lluvias débiles, especialmente por la mañana. Las temperaturas rondarán entre los 10ºC y 16ºC, con vientos moderados del noreste a lo largo de ambos días.

El tiempo en Orihuela

El viernes en Orihuela se presentará con un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada soleada. Las temperaturas oscilarán entre los 6ºC de mínima y los 21ºC de máxima, con un ambiente templado al mediodía. El viento soplará flojo, con predominio de la componente este, favoreciendo una sensación agradable. La humedad será moderada, alcanzando los valores más altos al final del día.

El sábado comenzará con cielos parcialmente nublados, con más nubes a medida que avance el día. No se prevén precipitaciones intensas, aunque hay una probabilidad más alta de que lleguen lluvias por la tarde. El domingo, la probabilidad de lluvias aumentará aún más, con cielos nublados y algunas precipitaciones débiles, principalmente en la mañana. Las temperaturas se mantendrán entre los 10ºC y 18ºC durante estos dos días, con vientos moderados del noreste en ambos.

El tiempo en Alcoy

El viernes en Alcoy comenzará con cielos despejados, dejando una jornada soleada y agradable con temperaturas que oscilarán entre los 9ºC de mínima y los 22ºC de máxima. Aunque la temperatura ascenderá rápidamente, la humedad será moderada durante el día. El viento soplará flojo, con predominio de componente noreste, y tenderá a disminuir a medida que avance el día.

El sábado, los cielos estarán parcialmente nublados, con probabilidad de lluvias por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 8ºC y los 14ºC, con un descenso notable en la máxima con respecto al viernes. El domingo, la probabilidad de lluvias aumentará en Alcoy, con cielos nublados y lluvias que se concentrarán sobre todo en la mañana. La sensación térmica será más fría, con mínimas de 9ºC y máximas de 14ºC, con viento moderado del noreste que persistirá durante todo el fin de semana.

El tiempo en Dénia

Este viernes en Dénia, el tiempo será soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 10ºC de mínima y los 18ºC de máxima. El cielo permanecerá despejado durante todo el día, lo que permitirá que el sol se haga protagonista, aunque hacia la tarde habrá algo de nubosidad. El viento será flojo de componente este, pero sin grandes rachas. La humedad se mantendrá moderada a lo largo del día.

El sábado el cielo se irá cubriendo progresivamente con intervalos de nubes altas y algunas precipitaciones a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10ºC y los 17ºC, con descenso en las máximas. El domingo, la probabilidad de lluvias será mayor, con cielos completamente nublados y lluvias frecuentes durante la mañana. Las temperaturas bajarán levemente, con mínimas de 10ºC y máximas de 17ºC. El viento soplará con intensidad moderada del noreste, y la sensación térmica será más fresca debido a la humedad.