Tráfico complicado en Alicante: retenciones en la A-70 y dos accidentes en la zona de La Mata y Santa Faz
La DGT contabiliza 47 incidencias en 14 carreteras a primera hora, con avisos por obstáculos en la N-332 (El Altet, La Marina, La Mata) y un accidente en la CV-905, además de obras en la A-7 (Alcoy, Tibi) y la A-31 (Bacarot).
La mañana de este viernes 27 de febrero arranca con 47 incidencias activas en 14 carreteras de la provincia de Alicante, según la última actualización de la DGT a las 09.13 horas. Aunque la mayoría de avisos son de nivel gris —principalmente por obstáculos fijos—, varios puntos concentran la atención por accidentes y obras que pueden complicar la circulación en plena hora punta.
Uno de los focos más sensibles se sitúa en la CV-905, a la altura de La Mata (Torrevieja), donde se ha registrado un accidente con obstáculo fijo en el kilómetro 5,8 en sentido decreciente. También en el entorno de Alicante capital, la CV-821 (Santa Faz) presenta otro aviso por accidente en el punto kilométrico 0.
La N-332 vuelve a ser una de las vías con más incidencias acumuladas. Se han notificado obstáculos en varios tramos, especialmente en El Altet (kilómetros 95 y 96), así como en La Marina, Guardamar, Santa Pola y La Mata, lo que puede generar circulación irregular en distintos puntos del litoral sur y norte de la provincia.
En el interior, la A-31 a la altura de Novelda registra un obstáculo fijo en el kilómetro 215, mientras que la N-340 presenta avisos en Jubalcoy y Escorratel. En la Marina Baixa también se han señalado incidencias en carreteras como la CV-70 (Benimantell) y la CV-755 (Altea la Vella).
Obras y cortes activos
Además de los accidentes y obstáculos, continúan las obras con afecciones destacadas. En la A-7, hay carriles cerrados en tramos de Alcoy e Ibi y trabajos en Tibi hasta el mediodía. En la A-31, a la altura de Bacarot, se realizan cortes móviles hasta las 15.00 horas.
La situación más relevante a medio plazo sigue siendo el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, activo desde febrero y previsto hasta septiembre, que obliga a desvíos y circulación en sentido contrario en determinados tramos.
Asimismo, permanecen activos cortes y restricciones por obras en la CV-70 (Benasau y Benilloba), CV-700 (Planes), CV-720 (Pedreguer) y en el túnel de la AP-7 en la zona de Olla de Altea.
Recomendación
Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las vías antes de iniciar desplazamientos y prever posibles retrasos, especialmente en los accesos a Alicante ciudad y en los tramos costeros de la N-332, que concentran buena parte de las incidencias de la jornada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- La Generalitat afirma que la única fórmula para devolver las viviendas protegidas de Alicante es poniéndolas a la venta de forma legal
- Cinco jóvenes de entre 18 y 24 años de una misma familia consiguieron una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla