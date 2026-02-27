Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico complicado en Alicante: retenciones en la A-70 y dos accidentes en la zona de La Mata y Santa Faz

La DGT contabiliza 47 incidencias en 14 carreteras a primera hora, con avisos por obstáculos en la N-332 (El Altet, La Marina, La Mata) y un accidente en la CV-905, además de obras en la A-7 (Alcoy, Tibi) y la A-31 (Bacarot).

Atasco en la A-70

Atasco en la A-70

1.119 personas fallecieron en las carreteras españolas en 2025, 35 menos que el año anterior / Europa Press

J. A. Giménez

J. A. Giménez

La mañana de este viernes 27 de febrero arranca con 47 incidencias activas en 14 carreteras de la provincia de Alicante, según la última actualización de la DGT a las 09.13 horas. Aunque la mayoría de avisos son de nivel gris —principalmente por obstáculos fijos—, varios puntos concentran la atención por accidentes y obras que pueden complicar la circulación en plena hora punta.

Uno de los focos más sensibles se sitúa en la CV-905, a la altura de La Mata (Torrevieja), donde se ha registrado un accidente con obstáculo fijo en el kilómetro 5,8 en sentido decreciente. También en el entorno de Alicante capital, la CV-821 (Santa Faz) presenta otro aviso por accidente en el punto kilométrico 0.

La N-332 vuelve a ser una de las vías con más incidencias acumuladas. Se han notificado obstáculos en varios tramos, especialmente en El Altet (kilómetros 95 y 96), así como en La Marina, Guardamar, Santa Pola y La Mata, lo que puede generar circulación irregular en distintos puntos del litoral sur y norte de la provincia.

En el interior, la A-31 a la altura de Novelda registra un obstáculo fijo en el kilómetro 215, mientras que la N-340 presenta avisos en Jubalcoy y Escorratel. En la Marina Baixa también se han señalado incidencias en carreteras como la CV-70 (Benimantell) y la CV-755 (Altea la Vella).

Obras y cortes activos

Además de los accidentes y obstáculos, continúan las obras con afecciones destacadas. En la A-7, hay carriles cerrados en tramos de Alcoy e Ibi y trabajos en Tibi hasta el mediodía. En la A-31, a la altura de Bacarot, se realizan cortes móviles hasta las 15.00 horas.

La situación más relevante a medio plazo sigue siendo el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, activo desde febrero y previsto hasta septiembre, que obliga a desvíos y circulación en sentido contrario en determinados tramos.

Asimismo, permanecen activos cortes y restricciones por obras en la CV-70 (Benasau y Benilloba), CV-700 (Planes), CV-720 (Pedreguer) y en el túnel de la AP-7 en la zona de Olla de Altea.

Recomendación

Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las vías antes de iniciar desplazamientos y prever posibles retrasos, especialmente en los accesos a Alicante ciudad y en los tramos costeros de la N-332, que concentran buena parte de las incidencias de la jornada.

