Tráfico complicado en Alicante: retenciones en la A-70 y dos accidentes en la zona de La Mata y Santa Faz

La mañana de este viernes 27 de febrero arranca con 47 incidencias activas en 14 carreteras de la provincia de Alicante, según la última actualización de la DGT a las 09.13 horas. Aunque la mayoría de avisos son de nivel gris —principalmente por obstáculos fijos—, varios puntos concentran la atención por accidentes y obras que pueden complicar la circulación en plena hora punta.

Uno de los focos más sensibles se sitúa en la CV-905, a la altura de La Mata (Torrevieja), donde se ha registrado un accidente con obstáculo fijo en el kilómetro 5,8 en sentido decreciente. También en el entorno de Alicante capital, la CV-821 (Santa Faz) presenta otro aviso por accidente en el punto kilométrico 0.

La N-332 vuelve a ser una de las vías con más incidencias acumuladas. Se han notificado obstáculos en varios tramos, especialmente en El Altet (kilómetros 95 y 96), así como en La Marina, Guardamar, Santa Pola y La Mata, lo que puede generar circulación irregular en distintos puntos del litoral sur y norte de la provincia.

En el interior, la A-31 a la altura de Novelda registra un obstáculo fijo en el kilómetro 215, mientras que la N-340 presenta avisos en Jubalcoy y Escorratel. En la Marina Baixa también se han señalado incidencias en carreteras como la CV-70 (Benimantell) y la CV-755 (Altea la Vella).

Obras y cortes activos

Además de los accidentes y obstáculos, continúan las obras con afecciones destacadas. En la A-7, hay carriles cerrados en tramos de Alcoy e Ibi y trabajos en Tibi hasta el mediodía. En la A-31, a la altura de Bacarot, se realizan cortes móviles hasta las 15.00 horas.

La situación más relevante a medio plazo sigue siendo el corte total en la AP-7 entre Agost y La Alcoraya, activo desde febrero y previsto hasta septiembre, que obliga a desvíos y circulación en sentido contrario en determinados tramos.

Asimismo, permanecen activos cortes y restricciones por obras en la CV-70 (Benasau y Benilloba), CV-700 (Planes), CV-720 (Pedreguer) y en el túnel de la AP-7 en la zona de Olla de Altea.

Recomendación

Desde Tráfico se recomienda extremar la precaución, consultar el estado de las vías antes de iniciar desplazamientos y prever posibles retrasos, especialmente en los accesos a Alicante ciudad y en los tramos costeros de la N-332, que concentran buena parte de las incidencias de la jornada.