Unas 150 personas conmemoran en Alicante el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática

Alrededor de 150 personas, según la organización, se han concentrado este sábado en la plaza de la Montañeta en Alicante para conmemorar el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El acto, que ha contado con batucada y la lectura de un manifiesto, ha servido para reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y denunciar la ocupación del Sáhara Occidental.

El manifiesto ha recordado que la RASD fue proclamada el 27 de febrero de 1976, tras la creación del Frente Polisario en 1973, y ha subrayado que el Estado saharaui "se ha consolidado en el exilio" desde el inicio de la ocupación en 1975. Los organizadores han destacado que, pese a las dificultades, la RASD ha logrado avances en los ámbitos diplomático, social y educativo.

Entre los hitos señalados figura su condición de miembro fundador de la Unión Africana y el mantenimiento de relaciones diplomáticas con más de 80 países. El texto también ha puesto en valor los índices de alfabetización y la gestión de la pandemia del covid en los campamentos saharauis.

Una soberanía reconocida

En el plano jurídico, el manifiesto ha aludido a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las del 4 de octubre de 2024, que reconocen la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. En este sentido, se ha denunciado el "expolio" de dichos recursos y la cooperación de la Unión Europea en acuerdos que afectan al territorio.

Los concentrados denunciaron asimismo la "ocupación ilegal" por parte de Marruecos y reclamaron la liberación de presos políticos saharauis. También exigieron a España que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sahara Occidental y promueva la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo el liderazgo de las Naciones Unidas.

El acto, que se comenzó a las 11 y se prolongó hasta las 14 horas, terminó con mensajes de apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui en el año en que se cumplen cinco décadas de la proclamación de su república.