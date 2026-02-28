Unas 150 personas conmemoran en Alicante el 50 aniversario de la República Árabe Saharaui Democrática
La concentración en la plaza de la Montañeta reivindica el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui y exige a España que asuma sus responsabilidades
Alrededor de 150 personas, según la organización, se han concentrado este sábado en la plaza de la Montañeta en Alicante para conmemorar el 50 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El acto, que ha contado con batucada y la lectura de un manifiesto, ha servido para reivindicar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y denunciar la ocupación del Sáhara Occidental.
El manifiesto ha recordado que la RASD fue proclamada el 27 de febrero de 1976, tras la creación del Frente Polisario en 1973, y ha subrayado que el Estado saharaui "se ha consolidado en el exilio" desde el inicio de la ocupación en 1975. Los organizadores han destacado que, pese a las dificultades, la RASD ha logrado avances en los ámbitos diplomático, social y educativo.
Entre los hitos señalados figura su condición de miembro fundador de la Unión Africana y el mantenimiento de relaciones diplomáticas con más de 80 países. El texto también ha puesto en valor los índices de alfabetización y la gestión de la pandemia del covid en los campamentos saharauis.
Una soberanía reconocida
En el plano jurídico, el manifiesto ha aludido a sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como las del 4 de octubre de 2024, que reconocen la soberanía del pueblo saharaui sobre sus recursos naturales. En este sentido, se ha denunciado el "expolio" de dichos recursos y la cooperación de la Unión Europea en acuerdos que afectan al territorio.
Los concentrados denunciaron asimismo la "ocupación ilegal" por parte de Marruecos y reclamaron la liberación de presos políticos saharauis. También exigieron a España que asuma sus responsabilidades como potencia administradora del Sahara Occidental y promueva la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo el liderazgo de las Naciones Unidas.
El acto, que se comenzó a las 11 y se prolongó hasta las 14 horas, terminó con mensajes de apoyo y solidaridad con el pueblo saharaui en el año en que se cumplen cinco décadas de la proclamación de su república.
Suscríbete para seguir leyendo
- Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
- De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
- Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
- El gestor de la cooperativa tiene un ático en Les Naus de Alicante que ha pedido permiso a Vivienda para vender
- Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
- Así es la lujosa reforma de una de las viviendas protegidas de Alicante: de estilo neoclásico y con un enorme vestidor
- El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
- La Aemet lo confirma: ambiente casi primaveral en Alicante antes del cambio radical del tiempo para el fin de semana