Alicante celebra el Día de Andalucía con un recuerdo a las víctimas de Adamuz

Cerca de mil personas se han dado cita esta mañana en el ADDA para conmemorar junto a la Diputación de Alicante el ‘Día de Andalucía’. Folclore, fervor y tradición han coincicido en una jornada de convivencia impulsada por la Federación Cultural de Andalucía al Sur de la Comunidad Valenciana (FECUAS) que, como es habitual, ha contado con la presencia del presidente de la institución provincial, Toni Pérez.

“Estamos aquí para festejar vuestras raíces y el sentimiento de apego tan profundo que os une a vuestra tierra, pero también para compartir juntos ese amor por vuestra cultura y tradiciones, porque Alicante es una provincia abierta y hospitalaria que se nutre de la idiosincrasia y peculiaridades de cuantos deciden elegirnos para construir aquí un hogar”, ha señalado el presidente, quien ha afirmado que el legado andaluz “engrandece el nuestro propio y hace de esta una tierra respetuosa, que promueve la admiración y el cariño”.

Durante el transcurso del acto, en el que se ha dedicado un sentido homenaje a las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido en Adamuz el pasado mes de enero, se ha entregado el título honorífico de ‘Andaluza del Año’ a Leonor Jiménez, presidenta de la Casa de Andalucía de Benidorm y presentadora, en esta ocasión, del acto.

“Leonor, tu trabajo constante, tu cercanía y tu pasión han convertido la cultura en un punto de encuentro, en un hogar abierto donde nadie se siente extraño. Has sabido unir generaciones, mantener vivas las raíces andaluzas y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo con esta tierra que también es la tuya. Como presidente de la Diputación de Alicante, te doy las gracias. Gracias por sumar, por construir comunidad y por demostrar que la cultura es una forma hermosa de servicio público”, ha manifestado Toni Pérez.

Finalmente, el presidente, que en el año 2023 recibió este mismo reconocimiento, ha puesto de manifiesto su admiración por el pueblo andaluz, por su historia y por todo aquello que conforma su bagaje cultural, lúdico y festivo. El alcalde de Alicante, Luis Barcala, también ha participado en la jornada del ADDA. Barcala, como también el presidente de la Diputación, ha retirado este sentimiento de agradecimiento y solidaridad de los andaluces, especialmente los de Adamuz y los que han sufrido por las inundaciones de los últimos trenes de tormentas que han afectado a Andalucía.

El alcalde, que fue nombrado Andaluz del Año 2020, ha resaltado que "Andalucía ha hecho grande a esta tierra con la suma del esfuerzo y el trabajo de los muchos andaluces que vienieron aquí y han hecho de esta tierra su presente y el de sus familias”.