José Hernández: "Por hacer de nuestro uniforme, una promesa de compromiso con el pueblo, con la tradición y con la Semana Santa alicantina"

"Hasta el silencio no puede sosternelo todo, la ciudad se despierta. El aviso solemne de que el señor de Alicante ya está con nosotros. Así empieza a sonar nuestra Semana Santa". Esas han sido las palabras que han iniciado una jornada que ha recordado que el sonido, o la ausencia de él, conforman la fe. "Para Alabanza y Gloria: el sonido de la fe" ha sido el título elegido para guiar la cuenta atrás hacia la semana mayor, la recientemente declarada interés turístico nacional.

El honor de dar la "venia" a la Semana Santa alicantina ha sido para el pregonero José Hernández Mosquera, coronel de la Guardia Civil. Su discurso ha comenzado citando uno de los poemas del escritor oriolano Miguel Hernández y su obra "El Nazareno".

Consciente del reto que asumía, especialmente al tomar el relevo de Manuel Palomar y de tantos “ilustres pregoneros que han pasado por este bello teatro”, pidió humildemente comprensión: “Les pido clemencia anticipadamente, si mis palabras no están a la altura de las tablas que esta grada merecen”.

El coronel confesó que su devoción por la Semana Santa fue “tardía”, aunque siempre marcada por “firmes valores cristianos” inculcados en su infancia en Burgos, con nacimiento en Pontevedra. Su primer contacto intenso con el mundo cofrade llegó en Almería, pero fue en 2019, tras su llegada a Alicante como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, cuando se produjo su verdadera implicación con la Semana Santa alicantina.

Pregón de Semana Santa a cargo del coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera / Matias Segarra

Agradeció públicamente su nombramiento como Caballero de Honor del Santo Sepulcro, “un lazo de unión más con esta tierra y con la Semana Grande que hoy proclamamos”, y recordó que ya tuvo el honor de subir a ese mismo atril en 2020, cuando la Comandancia fue designada abanderada con motivo del 175 aniversario del Cuerpo.

Uno de los mensajes centrales de la noche fue su reivindicación de la identidad local de la celebración: “La Semana Santa es de Alicante, por Alicante y para Alicante”. Durante su intervención describió la ciudad convertida en “una Jerusalén junto al mar”, sostenida por el trabajo constante de sus hermandades.

Mosquera apeló también a la coherencia del compromiso cofrade: “No caigáis en ser cofradía un día al año”, defendiendo que la hermandad debe vivirse en la familia, en el trabajo y en la caridad cotidiana. La juventud también ocupó un espacio destacado en su discurso: “Sin juventud no hay futuro y sin futuro no vale la pena luchar”, animando a los mayores a guiar y a los jóvenes a recoger el testigo con respeto. En uno de los pasajes más personales, reivindicó el papel histórico de la Guardia Civil en las procesiones, subrayando que no solo protege, sino que “acompaña, cuida y reza en silencio”.

“¡Que viva la Semana Santa de Alicante! ¡Y que nunca se apague su luz!” Tras estas últimas palabras, una larga ovación ha despedido a un José Hernández Mosquera emocionado tras un pregón cargado de simbolismo y pasión por la Semana Santa de la ciudad que le adoptó.

Pregón de Semana Santa a cargo de El coronel de la Guardia Civil José Hernández Mosquera / Matias Segarra

Unos abanderados de honor "muy especiales"

El Abanderado de Honor de la Semana Santa de Alicante 2026 es el Mando de Operaciones Especiales (MOE), una de las unidades de mayor prestigio del Ejército de Tierra. Con sede en el acuartelamiento de Rabasa desde 2001, el MOE cuenta con más de 25 años de presencia en la ciudad y un notable arraigo social. La ONCE en Alicante, con la presencia de su directora, Estela Medina, deja el testigo como Abanderado 2025 al general de brigada Miguel Ángel Jiménez Parejo y a su suboficial mayor Francisco Vázquez Cortejón.

Abanderado de la Semana Santa 2026, el Mando de Operaciones Especiales / Matias Segarra

La Semana Santa como refugio de fe y baluarte de los valores tradicionales

El presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Semana Santa de Alicante, Alfredo Llopis, puso en valor el papel de la Semana Santa como sostén espiritual en una sociedad que avanza con rapidez pero no siempre con un rumbo claro. En su intervención, defendió la vigencia de los principios y valores tradicionales, subrayando la labor evangelizadora y de misión que desarrollan las hermandades en un contexto que definió como complejo y fragmentado.

Llopis destacó que las cofradías siguen atrayendo a numerosos fieles a través de la oración, el arte litúrgico y el amor, tejiendo una sólida red de devoción, fraternidad y compromiso social. En este sentido, definió la Semana Santa como “un asidero” y un refugio para quienes atraviesan momentos de dificultad, y agradeció expresamente el compromiso de hermanos, nazarenos y costaleros, a quienes señaló como el cimiento imprescindible que mantiene viva la celebración durante todo el año.

Presidente de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante, Alfredo Llopis / Matias Segarra

El presidente también insistió en el respeto a la historia, los derechos adquiridos y las peculiaridades de cada una de las 27 hermandades y cofradías, defendiendo la tradición como uno de los principales valores patrimoniales del colectivo. Reconoció que coordinar sensibilidades no siempre es tarea sencilla y que el trabajo del Consejo Rector se mueve entre el reconocimiento y la crítica, pero reafirmó la voluntad de seguir trabajando desde la responsabilidad, la igualdad y el respeto.

Asimismo, agradeció el respaldo de alicantinos y visitantes, que llenan calles y templos cada año, y destacó como novedad la incorporación de dos nuevos pasos procesionales por parte de una de las corporaciones más antiguas de la ciudad, la conocida como el Divino Amor, fundada en 1606, ambos aprobados conforme a los protocolos establecidos por la Junta Mayor.

“La Semana Santa alicantina vive su edad de oro”

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, evocó en su intervención la fuerza de los recuerdos que despierta la Semana Santa, asegurando que basta con cerrar los ojos para revivir “tantos y tantos momentos” compartidos año tras año. Subrayó el valor de esas experiencias vividas en comunidad, incluso con quienes ya no están, pero permanecen en la memoria colectiva ligada a la celebración.

El primer edil puso el acento en los sonidos que identifican la Semana Santa: el toque del tambor, la música de banda, el arrastrar del paso y el sonido sordo de las zapatillas bajo el trono, elementos que, dijo, quedan grabados para siempre y son capaces de trasladar a los instantes más emocionantes. “Es cuando el corazón vibra y el alma se llena”, afirmó, destacando que la Semana Santa logra llenar las almas de fe, fervor y buenos sentimientos, contribuyendo a hacer más grande al pueblo.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante el Pregón / Matias Segarra

Barcala agradeció a la Junta Mayor la elección del pregonero y confesó haber sentido un “orgullo inmenso” al ver pregonar la Semana Santa al coronel de la Guardia Civil, al que definió como embajador de Alicante, orgulloso de la ciudad y del uniforme que viste, del que —señaló— todos se sienten profundamente representados.

El alcalde concluyó asegurando que con el pregón se abre un periodo muy especial para la ciudad, en el que las calles volverán a vibrar y Alicante ejercerá como referente, recibiendo visitantes atraídos por una celebración que, en sus palabras, “vive su edad de oro”, porque nunca antes la Semana Santa alicantina había ofrecido tanto ni había sido tan grande.

El sonido con el que comienza la fe

Con la Esperanza de María, interpretada por la agrupación musical Santa Mujer Verónica de Tobarra, se ha inaugurado una tarde de emoción y devoción en el Teatro Principal. La Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de Alicante ha celebrado su tradicional pregón tras su aplazamiento forzado para la estancia del musical Mamma Mia!

Pregón de Semana Santa a cargo del coronel de la Guardia Civil, José Hernández Mosquera / Matias Segarra

"Cuando se abren las puertas, la fe comienza a sonar". El principal escenario de la ciudad alicantino se ha convertido en una escena habitual de la semana de Pasión con todo lujo de detalles. Una de las partes más emotivas se ha visto con la voz de un capataz interpretando una levantada en una de las calles que conforman el recorrido oficial. “Costaleros, abridme los corazones. Con el agua tibia de la emoción, esta levantá va por la Semana Santa alicantina. Por esas 27 hermandades y cofradías que velan la tradición, la devoción y la fe de todo un pueblo. Que cuidan la herencia escrita por los recoletos renglones de nuestras calles, los de aquella historia lacerante de la pasión del Señor. Su argumento, el amor y la palabra. Costaleros de la Virgen, todos por igual valientes, con fuerza arriba y a volar. Vamos con ella al cielo”. Desde la corneta, pasando por los tambores del Perdón, hasta llegar al emotivo momento de la saetera han hecho las delicias de los cofrades alicantinos.

El sonido más repetido, la música. Las interpretaciones de marchas procesionales han corrido a cargo de la Agrupación Musical Santa Mujer Verónica de Tobarra y la Unión Musical Ciudad de Asís de Alicante, ambas muy vinculadas a la Semana Santa local por sus acompañamientos a sus hermandades y cofradías.