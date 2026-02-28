"Menos recortes en Educación": los profesores vuelven a salir a la calle en Alicante

La enseñanza pública continúa con las movilizaciones por las diferencias y la falta de diálogo con la Conselleria de Educación. Toda una declaración de intenciones que se repite en toda la Comunidad Valenciana.

Los diferentes sindicatos y asociaciones educativas han convocado nuevamente protestas por las desfavorables condiciones laborales que los educadores confrontan en la actualidad. No solo en colegios e instituos, sino en otras modalidades de enseñanza como conservatorios, escuelas de adultos, de idiomas y educadores sociales.

Así ha sido la manifestación de profesores en defensa de mejoras laborales y salariales en Alicante / Matías Segarra

STEPV, CSIF, CCOO Educación y UGT han conformado una oleada unidas, en su mayoría de color verde, en una movilización que ha reunido a miles de alicantinos de todas las edades.

No solo los colectivos docentes han secundado la protesta, Escola Valenciana, Acció Cultural del Pais Valencià, Ampas, centros educativos de toda la provincia como el CEIP Azorin, los IES 8 de marzo, Cabo de las Huertas, María Blasco, Tirant lo Blanc, Victoria Kent entre otros se han sumado a esta petición que se ha repetido tanto en Valencia como en Castellón al mismo son, a las 12:00 horas.

"Si esto no se arregla, huelga, huelga"

"Més salari i menys burocracia", "educació pública i de qualitat"y "podem treballar amb dignitat" son las reclamaciones que han encarado el inicio de la protesta alicantina sobre las 12:30 horas dando un golpe en la mesa de que están más presentes que nunca.

Alumnos, familias y profesores de la mano

Una mañana soleada de sábado que podría ser de juegos y diversión, las familias la han dedicado a apoyar a los docentes donde hasta los más pequeños han formado parte de esta reivindicación; proteger un futuro académico de calidad

No más recortes en Educación ni Sanidad

El malestar en el ámbito sanitario se ha colado en esta movilización donde la defensa de lo social se ha convertido en una petición clara de proteger y mejorar las condiciones tanto para el trabajador como para estudiantes y pacientes.

Noticias relacionadas

Les Naus se cuela en las protestas

"Ells en VPO i nosaltres en barracons", así se ha acordado el profesorado del escándalo de las viviendas protegidas, desvelado por este diario.