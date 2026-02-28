Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026

INFORMACIÓN arranca un ciclo especial de entrevistas centrado en las jóvenes que aspiran a convertirse en las máximas representantes de la Fiesta Oficial de la ciudad. A lo largo de las próximas semanas, cada sábado los lectores podrán acercarse un poco más a conocer a las candidatas que desean alzarse con el título de Bellea del Foc o formar parte de su corte de seis damas de honor. Un proceso que culminará con el acto de la Elección, que tendrá lugar el sábado 2 de mayo en la plaza de toros de Alicante, donde miles de asistentes se reunirán para vivir una velada cargada de emoción y en la que se dará a conocer los nombres de las nuevas representantes de las Hogueras.

En esta edición, el proceso arranca con 79 aspirantes procedentes de distintas comisiones de hogueras de la ciudad. El jurado, integrado por miembros vinculados tanto al ámbito festero como a la sociedad alicantina, iniciará en las próximas semanas las entrevistas oficiales. Estas citas servirán para profundizar en el perfil de cada candidata y evaluar aspectos como su personalidad, cercanía, capacidad de comunicación y vínculo con las tradiciones de Alicante.

Entre las fechas señaladas destaca las convivencias previstas del 10 al 12 de abril en Toledo. Durante esos días, las jóvenes compartirán experiencias, reforzarán lazos y pondrán de manifiesto su compañerismo y su habilidad para trabajar en grupo, cualidades imprescindibles para quienes asumirán la responsabilidad de representar a la Fiesta.

Otro de los actos clave será la Gala de Candidatas, fijada para el 25 de abril y que, finalmente, se celebrará en la Rambla de Alicante. La ubicación se confirma tras las conversaciones mantenidas en los últimos meses entre el Ayuntamiento de Alicante y la Federació de Fogueres, que inicialmente había planteado trasladar el evento a la avenida de la Estación. El proceso concluirá el 2 de mayo, con la elección de las siete mujeres que tomarán el relevo de Adriana Vico Melgar, Bellea del Foc 2025, y de sus damas de honor: María Carrión, Claudia Aroca, Lucía Gómez, Paula Nicolás, Mireia Gaitán y Marta Lledó.

Carolina Juan (Hoguera La Marina): «Sería una suerte y un honor representar a mi ciudad»

Carolina Juan Pastor, de la hoguera La Marina, forma parte de las Hogueras desde niña. Ha sido dama de honor infantil, belleza infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza. Disfruta especialmente de la Plantà y de la Ofrenda de Flores, momentos que reflejan el trabajo y la emoción de su comisión. Amante del baile y el gimnasio, se define como extrovertida, cercana y cariñosa. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir el orgullo de representar a Alicante con tradición.

Carolina Juan Pastor, candidata de la Hoguera La Marina / Pilar Cortés

María Pastor (Hoguera Explanada): «Las Hogueras van más allá, para mí son convivencia»

María Pastor González, de la hoguera Explanada, lleva 19 años vinculada a la Fiesta. Ha sido dama adulta en varias ocasiones y belleza de su hoguera en 2025, un año muy especial para ella. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la unión y el sentimiento que comparte con su comisión. Responsable, cercana y positiva, disfruta de la familia, amigos, cine, lectura y deporte. Quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con entrega, cercanía y respeto por la tradición.

María Pastor González, candidatas de la Hoguera Explanada / Pilar Cortés

Ainhoa Martínez (Hoguera Princesa Mercedes): «Siento que la Cremà es el mejor punto final»

Ainhoa Martínez Pastor, de la hoguera Princesa Mercedes, comenzó su trayectoria festera como dama de honor infantil y, tras un paréntesis, lleva tres años formando parte de la delegación artística de su hoguera. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores y disfruta de la Cremà como cierre emotivo de la fiesta. Amante de los libros, los juegos de mesa, el dibujo y el baile, se define como sociable, alegre e inquieta. Como Bellea del Foc, quiere transmitir cercanía, pasión y amor por la Fiesta.

Ainhoa Martinéz Pastor, candidata de la Hoguera Princesa Mercedes / Pilar Cortés

Rocío Gimeno (Hoguera Oscar Esplá): «La experiencia es un grado, y enriquecería el cargo»

Rocío Gimeno Villalta, de la hoguera Oscar Esplá, forma parte de la Fiesta desde su infancia, donde también ha sido barraquera. Disfruta de todos los actos de los días grandes, donde la unión de la comisión hace cada momento inolvidable. Amante del caballo, el golf, los viajes y la cultura, se define como empática, meticulosa y responsable. Quiere ser Bellea del Foc para trabajar por su ciudad y transmitir la ilusión y el orgullo de Alicante desde su experiencia personal.

Rocío Gimeno Villalta, candidata de la Hoguera Óscar Esplá / Pilar Cortés

Ana Marcos (Hoguera Nou Alipark): «La Plantà pone de manifiesto el esfuerzo de los festeros»

Ana Marcos Tormo, de la hoguera Nou Alipark, lleva 18 años vinculada a la Fiesta y fue dama de honor de la Bellea del Foc infantil 2009, presidenta infantil, dama de honor y belleza. Su acto favorito es la Plantà, símbolo del trabajo y dedicación de su comisión. Apasionada de la cocina y del deporte al aire libre, se define como extrovertida, alegre y cercana. Quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con ilusión, respeto y transmitir a todo el mundo el espíritu festero de la ciudad.

Tatiana Climent (Hoguera Mercado Babel): «Conozco mucho el sentimiento foguerer»

Tatiana Climent Nadal, de la hoguera Mercado Babel, vive la Fiesta desde niña. Ha sido dama infantil, belleza infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza adulta. Su acto favorito es la Plantà y el Desfile del Ninot, momentos llenos de ilusión y color. Amante de la lectura, los viajes y el cine, se define como simpática, divertida y muy festera. Quiere ser Bellea del Foc porque dice que es una pura alicantina que conoce y siente profundamente el espíritu y la emoción de las Hogueras.

Tatiana Climent Nadal, candidatas de la Hoguera Mercado Babel / Pilar Cortés

Noelia Navarro (Hoguera Francisco Albert): «La Ofrenda de Flores significa ‘ser de Alicante’»

Noelia Navarro Quirant, de la hoguera Francisco Albert, forma parte de la Fiesta desde hace más de 20 años. Ha sido dama de honor infantil, comisionada de honor, dama adulta y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda a la Virgen del Remedio, símbolo de tradición y familia. Apasionada de la lectura, el crossfit y los viajes, también participa en otras fiestas locales. Responsable y organizada, quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante con pasión y hacer sentir la esencia de la Fiesta al mundo.

Noelia Navarro Quirant, candidata de la Hoguera Francisco Albert / Pilar Cortés

Andrea Llebres (Hoguera Benalúa): «La pólvora de nuestras mascletás es un pilar»

Andrea Llebres Colado, de la hoguera Benalúa, lleva ligada a la Fiesta desde que tenía seis meses. Ha sido dama de honor infantil, belleza infantil, madrina, dama adulta y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores a la Virgen del Remedio, símbolo de tradición. Apasionada lectora y viajera, valora los momentos con familia y amigos. Responsable, organizada y empática, quiere ser Bellea del Foc para representar Alicante y devolver todo lo que la Fiesta le ha dado.

Andrea Llebrés Collado, candidata de la Hoguera Benalúa / Pilar Cortés

Lucía Mas (Hoguera Baver - Els Antigons): «Trabajaría cada día por hacer más grandes las Hogueras»

Lucía Mas Ferrándiz, de la hoguera Baver-Els Antigons, ha vivido las Hogueras desde niña, siendo dama infantil, madrina, presidenta infantil, dama adulta y belleza de su hoguera. También ha sido reina adulta en las Fiestas Patronales de El Rebolledo. Su acto favorito es la Cremà, aunque disfruta de la Plantà y los «playbacks». Alegre, cercana y curiosa, le encanta bailar y leer. Como Bellea del Foc representaría Alicante con orgullo trabajando por engrandecer la Fiesta.

Lucía Mas Ferrándiz, candidata de la Hoguera Baver - Els Antigons / Pilar Cortés

Sayuri Antón (Hoguera Barrio José Antonio): «La Fiesta te da la sensación de ser parte de algo único»

Sayuri Antón Unzaga, de la hoguera Barrio José Antonio, comenzó su andadura en la Fiesta como dama de honor y belleza en 2025. Su acto favorito es el Desfile del Ninot, por su color y creatividad. Fascinada por la Fiesta desde los 10 años gracias a su padre, disfruta de la música, el deporte, manualidades y actividades al aire libre. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir cercanía, ilusión y los valores de fuerza, empatía e independencia que representan la Alicante moderna.

Sayuri Antón Unzaga, candidata de la Hoguera Barrio José Antonio / Pilar Cortés

Lucía Juan (Hoguera Avenida de Loring - Estació): «Venir en nuestros días grandes es contagiarse de felicidad»

Lucia Juan Ruso, de la hoguera Avenida de Loring - Estació, lleva ocho años ligada a las Hogueras y en este tiempo ha ocupado cargos como dama adulta y belleza en 2025. Su momento favorito de la Fiesta es el día de la Plantà, donde todo el esfuerzo de la comisión se hace visible en convivencia y alegría. Apasionada de la Fiesta, quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con compromiso, cercanía y la capacidad de transmitir la magia de las Hogueras a todo el mundo.

Lucía Juan Ruso, candidata de la Hoguera Avenida de Loring Estació / Pilar Cortés

Lucía Fructuroso (Hoguera Santa Isabel): «En la Entrada de Bandas se respira ilusión y ganas»

Lucía Fructuoso Martínez, de la hoguera Santa Isabel, lleva la Fiesta en la sangre desde que nació. Su trayectoria es amplia ya que ha ocupado cargos como dama infantil, presidenta infantil, dama adulta y belleza 2025. Apasionada de la Elección, por la ilusión y hermandad que se respira, y la Entrada de Bandas, por ser el inicio del ambiente festero, entiende las Hogueras como unión, arte y sentimiento. Quiere ser Bellea del Foc para representar a Alicante con cercanía, respeto y entrega.

Lucía Fructuoso Martínez, candidata de la Hoguera Santa Isabel / Pilar Cortés

Sofía Escolano (Hoguera San Fernando): «Las Hogueras son personas y esfuerzo durante todo el año»

Sofía Escolano Gómez, de la hoguera San Fernando, lleva toda la vida vinculada a las Hogueras, habiendo sido presidenta infantil, dama de honor, y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de flores, por la emoción que le conecta con su padre y su abuelo que ya no están. Creativa, sincera y responsable, describiría la Fiesta como arte, tradición, pólvora, música y esfuerzo durante todo el año. Quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con compromiso, cariño y orgullo por la tradición.

Sofía Escolano Gómez, candidata de la Hoguera San Fernando / Pilar Cortés

Cristina Ruiz (Hoguera San Antón Alto): «Ninguna en solitario podría ser la mejor Bellea del Foc»

Cristina Ruiz Fernández, de la hoguera San Antón Alto, forma parte de la Fiesta desde 2010, ostentando cargos como dama de honor y belleza. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, aunque también disfruta del Coso Multicolor por su alegría. Creativa, cercana y alegre, define las Hogueras como tradición, familia y amistad multiplicadas durante los días grandes. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir respeto, ilusión y comunidad, representando a Alicante con cercanía y compromiso.

Cristina Ruiz Fernández, candidata de la Hoguera San Antón Alto / Pilar Cortés

Marta Salaberri (Hoguera Mercado Central): «La ilusión y la admiración por la Fiesta son incuestionables»

Marta Salaberri Marcos, de la hoguera Mercado Central, fue dama de honor y belleza en 2025 en su comisión, implicándose además en delegaciones como Accesibilidad, Cultura y Comunicación. Vive con especial emoción la Plantà y la llegada del monumento a los pies del Mercado, así como las mascletàs. Sencilla, cercana y comprometida, define las Hogueras como arte, tradición y trabajo durante todo el año. Quiere ser Bellea del Foc para servir a Alicante con ilusión y respeto.

Marta Salaberry Marcos, candidata de la Hoguera Mercado Central / Pilar Cortés

María Cárdenas (Hoguera Carrer Sant Vicent): «Todo cobra sentido el 24 de junio, cuando el arte arde»

Marina Cárdenas Devesa, de la hoguera Carrer Sant Vicent, vive la Fiesta desde que tenía un año, tiempo en el que ha sido belleza infantil y belleza adulta. Su acto favorito es la Cremà, por la emoción de quemar junto a los miembros de su comisión los deseos junto al monumento. Responsable, cercana y detallista, define las Hogueras como la unión de toda Alicante en torno al fuego, la pólvora y la tradición. Quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con orgullo, ilusión y autenticidad.

Marina Cárdenas Devesa, candidata de la Hoguera Carrer San Vicent / Pilar Cortés

Victoria Valdés (Hoguera Calderón de la Barca- Plaza España): «Es muy bonito dedicar un acto a los festers que ya no están»

Victoria Valdés Pérez, de la hoguera Calderón de la Barca - Plaza de España, acumula una amplia trayectoria festera como belleza infantil y Belleza 2025. Su acto favorito es el Pregón y el homenaje a los foguerers y barraquers fallecidos, por ser un momento íntimo. Cercana, honesta y empática, destaca que las Hogueras se viven todo el año y que solo entendiéndolas desde dentro se comprende su esencia. Quiere ser Bellea del Foc para dar lo mejor de sí misma con responsabilidad y respeto.

Victoria Valdés Pérez, candidata de la Hoguera Calderón de la Barca-Plaza de España / Pilar Cortés

María Sellés (Hoguera Benito Pérez Galdós): «Los foguerers son todo ilusión hacia el momento»

María Sellés García, de la hoguera Benito Pérez Galdós, ha crecido en la Fiesta desde que fue belleza infantil, además de presidenta infantil, dama adulta y belleza adulta 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción de entrar en la Concatedral de San Nicolás y de honrar a la Patrona de Alicante. Divertida, risueña y empática, invitaría a todos los alicantinos a vivir las Hogueras desde dentro para entender la unión de los foguerers. Desea ser Bellea del Foc para representar Alicante con cercanía.

María Sellés García, candidata de la Hoguera Benito Pérez Galdós / Pilar Cortés

María Hervás (Hoguera San Nicolás de Bari-Benisaudet): «Detrás del fuego hay tradición, identidad y emoción»

María Hervás, de la hoguera San Nicolás de BariBenissaudet, lleva 21 años vinculada a las Hogueras, en las que ha sido desde dama de honor infantil hasta belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción que transmite junto a la Cremà y la elección de la Bellea del Foc. Activa, deportista y organizada, estudia Turismo y trabaja en su TFG para promocionar la Fiesta. Cercana, responsable y constante, desea ser Bellea del Foc para representar Alicante transmitiendo tradición.

María Hervás Cañizares, candidata de la Hoguera Sant Nicolau de Bari i Benisaudet / Pilar Cortés

Sandra López (Hoguera Nou Alacant): «Si no tiro un petardo en Hogueras no soy persona»

Sandra López Grimaldi, de la hoguera Nou Alacant, está vinculada a la fiesta desde 2020, cuando sus hijas comenzaron, una como belleza infantil y otra como presidenta de la comisión. Se unió a la comisión en 2023 y en 2024 fue elegida belleza. Su acto favorito son las mascletás en Luceros, por la emoción y el olor a pólvora, así como los desfiles y la música. Extrovertida, alegre y simpática , quiere ser Bellea del Foc para representar la ciudad con ilusión y pasión.

Sandra López Grimaldi, candidata de la Hoguera Nou Alacant / Pilar Cortés

Miriam Quirante del Águila (Hoguera Los Ángeles): «El Pregón emociona porque da comienzo al año festero»

Miriam Quirante del Águila, de la hoguera Los Ángeles, ha vivido las Hogueras desde la infancia, pasando por cargos como dama y comisionada de honor, belleza infantil y adulta, madrina y delegada de infantiles. Su acto favorito es el Pregón, por la emoción de ver la plaza del Ayuntamiento llena de mantillas y estandartes. Responsable, cercana y natural, desea ser Bellea del Foc para transmitir su amor por las Hogueras desde la cercanía y la responsabilidad que conlleva el cargo.

Alicia Navarro (Hoguera La Ceràmica): «Se quema lo viejo para que venga lo nuevo»

Alicia Navarro Olivares, de la hoguera La Ceràmica, acumula 26 años en la Fiesta, tiempo en el que ha ocupado cargos que van desde dama infantil hasta belleza 2025. Su acto favorito es la Plantà, por la ilusión de ver el monumento materializado. Alegre, cercana y enérgica, disfruta de la playa, los viajes y el tiempo con familia y amigos. Describe las Hogueras como una fiesta donde el fuego lo renueva todo. Desea ser Bellea del Foc para transmitir su cariño por la Fiesta.

Alicia Navarro Olivares, candidata de la Hoguera La Cerámica / Pilar Cortés

Macarena Albert (Hoguera Campoamor Norte - Plaza América): «En los desfiles notas el calor de la gente a cada paso»

Macarena Albert Álvarez, de la hoguera Campoamor Norte–Plaza de América, vive la Fiesta desde los 4 años, en diferentes cargos, como belleza 2025 en su actual comisión. Su acto favorito son los desfiles y la Ofrenda de Flores, por la magia y cercanía que transmiten. Risueña, extrovertida y leal, describe las Hogueras como la mayor definición de la ciudad por sus monumentos, pólvora, música y desfiles. Como Bellea del Foc busca representar a Alicante con pasión.

Macarena Albert Álvarez, candidata de la Hoguera Campoamor Norte-Plaza de América / Pilar Cortés

Zaira Abarca (Hoguera Ángeles Felipe-Bergé): «Las Hogueras son la metamorfosis de Alicante»

Zaira Abarca Sala, de la hoguera Ángeles FelipeBergé, acumula 21 años en la Fiesta ocupando cargos como belleza infantil, dama de honor o belleza en 2025. Su acto favorito es la Entrada de Bandas, por la emoción y cercanía que transmite. Apasionada de la moda, el arte y los viajes, describe las Hogueras como la metamorfosis de Alicante, uniendo pólvora, música y tradición. Quiere representar la ciudad como Bellea del Foc con carisma, cercanía y orgullo por sus raíces.

Paula Espinosa (Hoguera Altozano Sur): «Vivimos el Certamen Artístico con mucha ilusión»

Paula Espinosa Alcalá, de la hoguera Altozano Sur, lleva 15 años activa en la Fiesta donde ha ocupado cargos como dama y belleza infantil hasta bellesa adulta y secretaria de su comisión. Su acto favorito son la Plantà y la Cremà aunque destaca el Certamen Artístico, donde su comisión muestra todo su esfuerzo y dedicación. Esta candidata, también vinculada a la Semana Santa, explica que las Hogueras son la esencia de Alicante. Cercana y perseverante, quiere representar Alicante con orgullo.

Paula Espinosa Alcalá, candidata de la Hoguera Altozano Sur / Pilar Cortés

Begoña Hernández (Hoguera Sagrada Familia): «Me encanta la magia que se crea en la noche de la Cremà»

Begoña Hernández Clavel, de la hoguera Sagrada Familia, está vinculada a la Fiesta y a su comisión desde su nacimiento. Ha sido mini belleza, dama y belleza infantil, dama adulta y belleza en 2025, además de formar parte de la delegación de infantiles. Su acto favorito es la Cremà, por la magia, unión y renovación que transmite a toda la comisión. Responsable, cariñosa y simpática, desea ser Bellea del Foc para compartir el amor por las Hogueras en todos los rincones.

Begoña Hernández Clavel, candidata de la Hoguera Sagrada Familia / Pilar Cortés

Nerea Reinosa (Hoguera Portuarios-Pla Del Bon Repós): «El amor por la Fiesta de los que la vivimos es un privilegio»

de la hoguera PortuariosPla del Bon Repos, lleva cinco años vinculada a la Fiesta y ha sido belleza adulta 2025 tras su etapa como dama adulta en su comisión. Sus actos favoritos son la Plantà y la Ofrenda de Flores. Trabajadora, cercana y protectora, disfruta viajar y compartir tiempo con familia y amigos. Quiere ser Bellea del Foc para representar a las Hogueras con orgullo, amor y entrega, llevando la Fiesta a cada rincón de la ciudad y de más allá.

Celia Compañ (Hoguera Pla-Hospital): «Los monumentos nos conectan con nuestra historia»

Celia Compañ, de la hoguera Pla-Hospital, se unió a su hoguera en 2010 como dama infantil y, tras años dedicada a la danza, volvió como belleza en 2024. Su acto favorito son las mascletás en Luceros, por la emoción que generan cuando el aire huele a pólvora. Apasionada del ballet, la moda, la música y el periodismo, se define perfeccionista, alegre y atenta. Quiere ser Bellea del Foc para representar a la Fiesta con firmeza y capacidad de adaptarse a cualquier situación.

Celia Compañ Sampé, candidata de la Hoguera Pla - Hospital / Pilar Cortés

Elena Ortega (Hoguera Pio XII): «Es un sentimiento de admiración por tu ciudad»

Elena Ortega Salas, de la hoguera Pío XII, está vinculada a las Hogueras desde su nacimiento y ha ocupado cargos como dama y belleza infantil, presidenta infantil y, tras el resurgir de su comisión, es la primera Belleza 2025. Su acto favorito es la Ofrenda de Flores, por la emoción y el recuerdo que transmite. Inquieta, positiva y perfeccionista, disfruta viajar, leer y descubrir nuevos rincones. Quiere ser Bellea del Foc para representar a la Fiesta con dedicación y entrega.

Elena Ortega Salas, candidata de la Hoguera Pio XII / Pilar Cortés

Elizabeth Carolyne Vidal (Hoguera Foguerer Carolinas): «Se vive desde la Plantà hasta la pólvora de la Cremà»

Elizabeth Carolyne Vidal Cuerva, de la hoguera Foguerer Carolinas, ha vivido la fiesta siempre en su comisión desde distintos cargos como dama de honor y belleza 2025. Su acto favorito es la Plantà, por reflejar el esfuerzo y trabajo en equipo. Cercana, responsable y comprometida, explica que la Fiesta combina tradición, pólvora y emoción. Aspira a convertirse en Bellea del Foc para representar Alicante con respeto, dedicación y orgullo, valorando el esfuerzo de todas las comisiones.

Elisabeth Vidal Cuerva, candidata de la Hoguera Foguerer Carolinas / Pilar Cortés

Sara Pérez (Hoguera Doctor Bergez Carolinas): «En mi comisión consiguen que todos los actos sean únicos»

Sara Pérez Ramón, de la hoguera Doctor Bergez Carolinas, está vinculada a su hoguera desde el año 2003, en la que ha sido dama infantil, belleza infantil, dama adulta y belleza adulta 2025. Su acto favorito es la Plantà, por la ilusión que transmite al considerarlo el inicio de la Fiesta. Divertida, cercana y persistente, explica que las Hogueras son cultura, tradición y modernidad, con pólvora, música y arte. Quiere ser Bellea del Foc para representar a la ciudad con entrega y responsabilidad.

Sara Pérez Ramón, candidata de la Hoguera Doctor Bergez Carolinas / Pilar Cortés

Nuria López (Hoguera Carolines Baixes): «Los foguerers disfrutamos los 365 días del año»

Nuria López Pérez, de la hoguera Carolines Baixes, está ligada a la Fiesta desde que nació y forma parte de su comisión desde hace 17 años. Su acto favorito es la Plantà, por la unión y el esfuerzo que representa. Risueña, empática y comprometida, explicaría a quien no conoce la Fiesta que las Hogueras son la celebración más importante de Alicante, llenas de arte, fuego, música y tradición. Quiere ser Bellea del Foc para transmitir su pasión por Alicante y sus tradiciones con dedicación.

Nuria López Pérez, candidata de la Hoguera Carolines Baixes / Pilar Cortés

Rosa Castillo (Hoguera Carolinas Altas): «La Bellea del Foc tiene que amar su tierra y sus raíces»

Rosa Castillo García, representante de la hoguera Carolinas Altas, ha crecido viviendo las Hogueras en diferentes cargos festeros, desde musa del foc o mini festera de honor hasta llegar a belleza adulta de su comisión en 2025. Su momento favorito de la Fiesta es la Plantà y la Ofrenda de Flores, actos llenos de emoción. Alegre, cercana y apasionada por su tierra, quiere ser Bellea del Foc para transmitir orgullo y llevar el espíritu de Alicante y sus Hogueras al máximo esplendor.

Rosa Castillo García, candidata de la Hoguera Carolinas Altas / Pilar Cortés

Lucía Giménez (Hoguera Bola de Oro): «Para conocer la Fiesta hay que vivirla desde dentro»

Lucía Giménez Berna, de la hoguera Bola de Oro, lleva la Fiesta en la sangre desde pequeña. Fue dama infantil en la hoguera La Marina durante tres años y más tarde dama adulta y belleza en su comisión actual, Bola de Oro. La Ofrenda de Flores es su momento más especial de las Hogueras, sobre todo tras vivirla este año como belleza junto a su padre, quien era presidente de la comisión. Empática y constante, desea ser Bellea del Foc por su profundo compromiso con las tradiciones de Alicante.