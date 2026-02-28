Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vuelven las lluvias: sábado gris en la provincia de Alicante

La AEMET prevé para hoy un cambio de tiempo marcado por precipitaciones y cielos nublados en algunos municipios

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Un día nublado en la ciudad de Alicante, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Laura Morote

El tiempo en la provincia de Alicante da un giro este último día de febrero. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica para este sábado una jornada inestable, con cielos muy nubosos y un descenso generalizado de las temperaturas máximas.

Además, se esperan precipitaciones débiles, que serán más probables y frecuentes en el extremo norte de la provincia. El viento soplará flojo en general, predominando la componente este y nordeste, lo que aporta esa humedad y sensación de frescor.

El tiempo en Alicante

La capital amanecerá con cielos poco nubosos y ambiente fresco, no hay probabilidad de lluvia. La temperatura máxima es de 20ºC y la mínima de 8ºC.

El tiempo en Elche

Día gris en la ciudad ilicitana. La nubosidad será abundante durante toda la jornada, acompañada de calima. El viento será prácticamente inexistente, lo que aumentará la sensación de estancamiento del aire. Las temperaturas diurnas sufrirán un ligero descenso, con máximas de 20ºC y mínimas de 6ºC.

El tiempo en Benidorm

En Benidorm, los cielos estarán nubosos. Sin probabilidad de lluvias débiles dispersas durante la jornada,, aunque el día no invitará a la playa. La temperatura máxima es de 17ºC y la mínima de 10ºC.

El tiempo en Elda

En el municipio se notará el descenso térmico. El día será fresco y muy nublado. El ambiente será húmedo y brumoso debido a la calima presente en capas altas y las temperaturas máximas serán de 19 ºC y las mínimas de 6ºC.

El tiempo en Torrevieja

En el sur de la provincia, la jornada se caracteriza por tener cielos muy nubosos. Predominarán las nubes y claros con presencia de polvo en suspensión. El viento de levante soplará flojo, manteniendo el mar en calma con máximas de 17ºC y mínimas de 11ºC.

El tiempo en Orihuela

La Vega Baja tendrá un día de cielos "sucios" por la calima y nubosidad variable. No se espera lluvia significativa. Las temperaturas máximas bajarán un par de grados respecto a ayer, haciendo el ambiente algo más fresco a mediodía llegando a alcanzar los 21ºC.

El tiempo en Alcoy

El tiempo será invernal en el municipio. Al estar en la zona norte e interior, Alcoy tiene las mayores papeletas para recibir lluvias débiles durante la mañana y parte de la tarde. La humedad será alta y la visibilidad podría verse reducida en zonas de montaña. La temperatura máxima es de 14ºC y la mínima de 9ºC

El tiempo en Dénia

La Marina Alta tendrá cielos cubiertos y lluvias débiles que podrían ser persistentes durante la primera mitad del día. El ambiente será fresco y húmedo, marcando un claro contraste con los días soleados recientes con máximas de 17ºC y mínimas de 9ºC.

