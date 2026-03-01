La Plaza Gabriel Miró: un oasis entre ficus que reclama una mayor atención

La plaza Gabriel Miró es uno de esos lugares que parece suspendido en el tiempo. Entre la tranquila sombra de sus grandes ficus y sus edificios centenarios, la plaza es un pequeño remanso de paz. Y aunque esta descripción pueda parecer un tanto exagerada, quienes la frecuentan saben que no dista demasiado de la realidad. Pero, como todo lugar con historia, la plaza también tiene sus retos. En esta nueva entrega de "La calle es nuestra", recorremos la plaza Gabriel Miró, un lugar que, a pesar de su belleza, reclama cuidados en sus infraestructuras y un mayor mantenimiento, tal y como exigen vecinos y visitantes.

Y es que los orígenes de la plaza Gabriel Miró se remontan al siglo XVI, cuando el rey Felipe II ordenó la construcción de la Casa del Rey, destinada al almacenamiento de la sal que llegaba desde las salinas de La Mata. La plaza, entonces conocida como plaza de las Barcas, tenía acceso directo al mar, permitiendo que las embarcaciones atracaran en sus cercanías. Con el paso de los siglos, esta edificación pasó a ser hospital, prisión y teatro, hasta que fue demolida en el siglo XX para dar paso al actual edificio de Correos.

Para conmemorar ese pasado entre agua, en 1898, se añadió una balsa circular en el centro de la plaza para conmemorar la llegada del agua potable desde Sax. La plaza tal y como la conocemos fue configurada cuando la calle San Fernando se abrió al tráfico entre los restos de la muralla de la ciudad y, aunque originalmente también fue conocida como plaza de Isabel II, el espacio fue rebautizado en el siglo XX con el nombre de Gabriel Miró, en honor al escritor alicantino.

Aquí estaban las oficinas de Correos y la panadería La Murciana, que hacía unos pasteles… Ha sido una plaza muy animada siempre José Cristóbal — Vecino

Un lugar de recuerdos entre el arte de La Aguadora

Uno de los principales atractivos de la plaza Gabriel Miró es la escultura La Aguadora, que fue levantada en 1918 por el escultor Vicente Bañuls. Esta figura, que muestra a una joven vertiendo agua de su cántaro sobre un fauno, es una obra inspirada en Susana Llaneras Rico, una joven alicantina que se convirtió en la musa del escultor. "La Aguadora", también conocida como "La moza del cántaro", recuerda a otras famosas obras del autor como la Fuente de Levante, que corona la plaza de los Luceros.

Maravillosa, ahí jugaba de niña y he traído a mis hijos y a mis nietos a meterse en los árboles Dolores Rodríguez — Vecina

Pero ante todo, esta plaza sigue viva en la memoria de los vecinos más longevos de la zona. "Aquí estaban las oficinas de Correos y la panadería La Murciana, que hacía unos pasteles… Ha sido una plaza muy animada siempre", comenta José Cristóbal. Otros, como Dolores Rodríguez, pasaron su infancia jugando en la plaza y no olvidan los momentos vividos allí. "Maravillosa, ahí jugaba de niña y he traído a mis hijos y a mis nietos a meterse en los árboles", asegura. Aunque no solo los alicantinos aprecian la plaza, los turistas también se sienten atraídos por su encanto. "Bellísima, me encanta, no solo la plaza, la arquitectura en general es muy linda, es impresionante", asegura Nelson Medina, visitante de El Salvador.

Edificio de correos

Precisamente, uno de los edificios más destacados de la plaza es el de Correos. La reconstrucción y reapertura del inmueble a finales de 2011, que logró recuperar la fachada original de 1920 con sus arcos y el cartel de mosaicos de "Correos y Telégrafos", fue un paso importante en la revitalización de la zona que, desde mediados de los años 80 y hasta hace unos 15 años fue un foco de delincuencia y otras prácticas que alejaron a la ciudadanía de la zona, y que ya había comenzado con la instalación en 2005 de la sede del Colegio de Arquitectos.

Bellísima, me encanta, no solo la plaza, la arquitectura en general es muy linda, es impresionante Nelson Medina — Visitante

Aunque este inmueble tiene ahora una nueva vida. En 2023, el Botànic adquirió el antiguo edificio de Correos con la intención de convertirlo en la sede de la Generalitat en Alicante, con el objetivo de reforzar su presencia en la ciudad. Sin embargo, el Consell de Mazón decidió finalmente devolver la sede de Presidencia a la Casa de las Brujas y destinar el inmueble de Gabriel Miró a la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo.

Pese a todos sus cambios, el antiguo edificio de Correos sigue siendo un tema recurrente entre los vecinos. Israel Peinado, camarero en la plaza, recuerda cómo los alicantinos siguen confundiendo el edificio con las oficinas de correos. "Todavía viene gente a preguntar por Correos, de hecho sigue poniendo Correos en la fachada y viene mucha gente todavía a visitarlo o a intentar realizar trámites como si fuera una oficina de Correos", apunta.

Viene mucha a intentar realizar trámites como si fuera una oficina de Correos Israel Peinado — Camarero

Un oasis de sombra

Hoy en día, si algo hace única a esta plaza son sus imponentes ficus, cuyas grandes copas verdes filtran la luz del sol y crean un ambiente fresco, especialmente en meses de verano más calurosos en la ciudad. Según el mapa Forestal de España, uno de estos ficus es el más grande del país, con un diámetro de copa que supera los 25 metros y una altura equivalente a siete pisos.

Este conjunto de árboles ha sido catalogado como un bien de interés local por el Ayuntamiento de Alicante, que protege estos ejemplares dentro de su Catálogo de Árboles Monumentales. Onofre Font, vecino de la plaza, no duda en recordar que, en esta plaza, "en verano se está en la gloria", mientras a Marta Cardona, estos imponentes árboles le recuerdan "un montón a los árboles de Colombia, son espectaculares".

Lo que es la arboleda me parece bien, pero el resto está fatal, las jardineras por el exterior están mal, no lo veo nada positivo Pepe Pérez — Vecino

Los problemas de siempre: suciedad y falta de cuidado

Sin embargo, la plaza Gabriel Miró no está exenta de problemas. Jardineras rotas, adoquines levantados, muros agrietados y un sistema de riego defectuoso son algunos de los desperfectos que los residentes no pueden pasar por alto. "Lo que es la arboleda me parece bien, pero el resto está fatal, las jardineras por el exterior están mal, no lo veo nada positivo", asegura Pepe Pérez, vecino de la zona.

La limpieza es otro tema que preocupa a los habitantes del barrio. Ana Comos, vecina de la zona, apunta que, con tanta hoja caída de los árboles, tendrían que tener más cuidado. "A mí la plaza me gusta mucho lo que pasa es que con tanta hoja tendrían que tener un poco más de limpieza", subraya.

Soy un callejero, de vez en cuando me quedo aquí. Aquí hay la fresca, se está mejor que en la Explanada, que ya hace mucho calor Dario Dall'Aqua — Persona sin hogar

Aunque uno de los aspectos más delicados que afectan a la plaza es la presencia de personas sin hogar, que han convertido algunas zonas de la plaza en un refugio temporal, como Dario Dall'Aqua, que pasa noches en la plaza. "Soy un callejero, de vez en cuando me quedo aquí. Suelo pedir en la calle aquí en la Explanada. Aquí hay la fresca, se está mejor que en la Explanada, que ya hace mucho calor", afirma.

Un futuro incierto: la peatonalización pendiente

Otro cambio visible en la plaza ocurrió en 2018, cuando las terrazas de los bares que antes ocupaban la plaza tuvieron que ser retiradas debido a problemas con la caída de ramas de los ficus, un cambio que los vecinos agradecen. "Dijeron que era aconsejable bajarlas, y la verdad es que también están bien en la para exterior, pero echamos de menos que haya más oferta cultural en la plaza", destaca Pascual Muñoz.

Pese a estos cambios, la peatonalización de la plaza y sus alrededores ha sido una promesa recurrente. En 2020, el Ayuntamiento de Alicante anunció un proyecto que incluiría la restricción del tráfico en la zona de San Fernando. Sin embargo, este proyecto no ha avanzado y sigue siendo una asignatura pendiente.

Mientras tanto, la plaza Gabriel Miró es, sin lugar a dudas, uno de los lugares más emblemáticos de Alicante, pero su cuidado sigue siendo un desafío que requiere atención.