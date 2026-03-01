Alicante celebra el Año del Caballo entre pinceles, farolillos y danzas

El aroma del té se mezclaba este domingo con el sonido rítmico de los tambores y las risas infantiles en el Espacio Séneca en Alicante. La Asociación Intercultural Alacant-Xina ha celebrado durante todo el fin de semana la quinta edición de los talleres del Año Nuevo Chino, una cita ya consolidada en la ciudad que este año conmemora el Año del Caballo.

Desde primera hora de la mañana, familias enteras han ido llenando el antiguo recinto de autobuses reconvertido en espacio cultural. A las 10:30 horas, la puerta principal se ha convertido en escenario para la vistosa Danza de los Leones, acompañada por farolillos con forma de pez.

Un momento del taller de caligrafía. / HECTOR FUENTES

Media hora después, comenzaban los talleres. El público se ha distribuido en pequeños corrillos: en uno, manos concentradas trazaban caracteres chinos con tinta negra sobre papel de arroz; en otro, se aprendía la delicada técnica del Gong Fu para preparar el té. La pintura tradicional china compartía protagonismo con la caligrafía, en una mesa donde convivían niños de cinco años con jubilados curiosos por probar algo nuevo.

El ritmo no decayó. Cerca del mediodía otros participantes daban forma a farolillos de papel o decoraban máscaras de vivos colores. Las manualidades, sencillas y vistosas, se convirtieron en uno de los grandes reclamos para las familias.

Atraer la buen suerte

El momento más esperado llegó a las 12:30 horas con el taller de Danza del León. Esta práctica consiste en imitar movimientos felinos al compás de tambores para atraer buena suerte, prosperidad y ahuyentar malos espíritus.

Exhibición de Tai Chi. / HECTOR FUENTES

En paralelo, en una zona diferenciada del recinto, se alternaban la lectura de cuentos tradicionales chinos y las degustaciones de té.

La jornada de este domingo, con talleres abiertos entre las 10:30 y las 13:30 horas, ha vuelto a demostrar el interés creciente de Alicante por acercarse a otras culturas desde la convivencia y la curiosidad. Niños, padres y abuelos han compartido espacio y experiencia, confirmando que el Año del Caballo no solo galopa en el calendario lunar, sino también en la vida cultural de la ciudad.