Alicante recupera la procesión cívica de los Mártires de la Libertad 88 años después: "Estáis haciendo historia"

Alicante ha recuperado este domingo la histórica procesión cívica en memoria de los Mártires de la Libertad, una tradición con raíces en el siglo XIX que no se celebraba desde hace 88 años. Convocada por la plataforma Mártires de la Libertad, la marcha ha servido para rendir homenaje a los 24 liberales fusilados el 8 de marzo de 1844 tras el intento revolucionario encabezado por Pantaleón Boné contra el gobierno de Luis González Bravo.

La comitiva ha partido a las 12 horas desde el Ayuntamiento de Alicante y avanzó por la calle Altamira, Alberola Romero y la Explanada, hasta culminar en el paseo de los Mártires de la Libertad, en el puerto, espacio simbólico vinculado al recuerdo de los fusilamientos que tuvieron lugar en el antiguo Malecón, hoy integrado en la actual Explanada, donde un monolito recuerda aquel episodio histórico.

Marcha por los Mártires de la Libertad, en imágenes / Héctor Fuentes

Encabezando la marcha se situaban el escritor y portavoz de la plataforma, Luis Amat, junto al también escritor Gerardo Muñoz, quienes sostenían un cartel con la inscripción: "Alacant als vint-i-quatre màrtirs de la llibertat afusellats al Malecó el 8 de març de 1844". Tras ellos, alrededor de 120 asistentes, junto a colectivos sociales y entidades culturales, acompañados por la colla dolçainera El Cocó y la agrupación El Palamó, que cada mes de febrero organiza el acto cívico en Villafranqueza en recuerdo de los fusilados en el mismo contexto histórico.

Según los organizadores, la procesión fue convocada por primera vez en 1846, dos años después de los hechos, y se mantuvo hasta 1938, con la participación en ocasiones de miles de alicantinos, hasta que el final de la Guerra Civil y la posterior dictadura impidieron su continuidad.

Iniciativa propia

La plataforma decidió recuperar el acto por su cuenta tras haber sido recibida días antes por un cargo de la Concejalía de Cultura, y no por la responsable del área, Nayma Beldjilali. En ese encuentro, según explicaron, el representante municipal se comprometió a trasladar la propuesta a la edil, pero ante la falta de respuesta municipal optaron por organizar la marcha de manera autónoma, aunque han señalado previamente y durante el acto que sí han contado con facilidades de la Autoridad Portuaria para culminar el recorrido en el puerto.

Solo hay una forma de perder la libertad: rendirse Luis Amat — Portavoz de la Plataforma Mártires de la Libertad

A la llegada al paseo de los Mártires de la Libertad, Luis Amat se ha dirigido a los asistentes subrayando el carácter histórico de la convocatoria: "Estáis haciendo historia. Estamos recordando el amor de 24 personas que dieron su vida por el amor de Alicante". Durante su intervención ha nombrado uno a uno a los militares fusilados y reivindicó el sentido cívico del homenaje: "Solo hay una forma de perder la libertad: rendirse. Con todo lo que está pasando no hay que rendirse nunca". Además, ha recalcado que se trata del "primer homenaje del siglo XXI" y ha pedido que el Ayuntamiento retome oficialmente la procesión por considerarla "parte de nuestro ADN como ciudad".

Ausencia del equipo de gobierno

En el acto han participado representantes de distintos colectivos sociales de Alicante y su entorno, así como concejales de la oposición y diputados autonómicos. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Ana Barceló, acompañada por los concejales Trini Amorós, Emilio Ruiz, Silvia Castell, Raúl Ruiz y Eduardo Rodríguez, ha recordado que "la ciudad no los olvidó: generaciones de alicantinos hicieron de este homenaje una parte de nuestra identidad colectiva; la libertad tiene historia, nombre y memoria". También han asistido los diputados autonómicos José Díaz y Yaissel Sánchez.

Procesión cívica frente al monumento de los Mártires de la Libertad del 8 de marzo de 1931, en una imagen del diario 'El Luchador' / INFORMACIÓN

Por parte de Compromís han acudido el portavoz municipal Rafa Mas, la concejala Sara Llobell y el exconcejal Natxo Bellido. Mas ha señalado que "han pasado muchos años desde que el pueblo alicantino vuelve a retomar este homenaje" y ha subrayado que la marcha supone "volver a salir a la calle para reivindicar derechos políticos, sociales y económicos".

Asimismo, el portavoz de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, ha defendido que "no se trata de mirar al pasado por nostalgia, sino de recordar que la libertad y la participación ciudadana nunca han sido un regalo, sino una conquista", afirmando que recuperar la procesión es "devolver a la ciudad una tradición cívica que formó parte de su identidad durante generaciones". Ha destacado la ausencia de miembros del equipo de gobierno municipal del PP.

Que la libertad vuelva a ser uno de los emblemas de la ciudad Gerardo Muñoz — Escritor

El cierre del acto ha corrido a cargo del escritor Gerardo Muñoz, quien ha contextualizado históricamente la rebelión liberal y la elección de Alicante como escenario: "La vinculación de los mártires con la ciudad no fue casual. Eligieron emprender la rebelión contra un gobierno que quería retroceder en las libertades y escogieron Alicante porque en 1844 tenía fama de ser un bastión de las libertades en España". Muñoz ha reinvindicado que la libertad vuelva a ser uno de los emblemas de la ciudad.

Noticias relacionadas

La marcha ha concluido con la interpretación del himno nacional del Trienio Liberal y La Marsellesa, en un acto que los organizadores consideran el inicio de la recuperación estable de esta procesión cívica en memoria de los Mártires de la Libertad.