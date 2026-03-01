La Cofradía convoca el Acto Institucional, Pregón de la Semana Santa 2026 y Besamanos a Ntra. Sra. de la Amargura

La Cofradía Ecce-Homo y Redención invita a hermanos, devotos y a toda la ciudadanía al Acto Institucional, Pregón de la Semana Santa 2026 y Besamanos a Nuestra Señora de la Amargura, que tendrá lugar el próximo domingo 1 de marzo a las 12:30 horas en la Parroquia de San Antonio de Padua (Antiguos PP. Franciscanos), sede canónica de la corporación.

El pregón será pronunciado por Dña. Mariola López Ferrer, hermana de la Cofradía, en el marco del Acto Institucional de las Cofradías, presidido —como es tradicional— por el consiliario Rvdo. Sr. D. Alfonso González Díaz-Crespo.

Durante la ceremonia se procederá al nombramiento de D. Manuel Miguel Rodríguez Cutillas como Cofrade Franciscano de Honor 2025, reconocimiento otorgado por nuestras Cofradías en atención a su compromiso y trayectoria.

El acto incluirá además la bendición de vestas, la jura de reglas y la imposición de medallas a los nuevos cofrades. También se llevará a cabo la entrega de los emblemas de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante a aquellos hermanos que, a propuesta de la Junta de Gobierno, han sido distinguidos por su colaboración continuada con la Cofradía.

Como colofón, Nuestra Señora de la Amargura permanecerá expuesta en su altar de culto para la veneración de fieles y devotos, ofreciendo un momento de oración y recogimiento ante la Sagrada Imagen.

La Cofradía anima a todos los hermanos y a la comunidad alicantina a participar en este acto, que marca el inicio espiritual de la preparación para la Semana Santa 2026.