La cofradía del Ecce-Homo y Redención celebran su pregón en Alicante

La Cofradía Ecce-Homo y Redención celebró el Acto Institucional, Pregón de la Semana Santa 2026 y Besamanos a Nuestra Señora de la Amargura, que tuvo lugar el domingo 1 de marzo en la Parroquia de San Antonio de Padua, sede canónica de la corporación.

El pregón fue pronunciado por Mariola López Ferrer, hermana de la Cofradía, en el marco del Acto Institucional de las Cofradías, presidido por el consiliario Rvdo. Sr. D. Alfonso González Díaz-Crespo.

Durante la ceremonia se procedió al nombramiento de Manuel Miguel Rodríguez Cutillas como Cofrade Franciscano de Honor 2025, reconocimiento otorgado por las Cofradías en atención a su compromiso y trayectoria.

El acto incluyó además la bendición de vestas, la jura de reglas y la imposición de medallas a los nuevos cofrades. También se llevó a cabo la entrega de los emblemas de la Junta Mayor de Hermandades y Cofradías de la Semana Santa de Alicante a aquellos hermanos que, a propuesta de la Junta de Gobierno, fueron distinguidos por su colaboración continuada con la Cofradía.

Como colofón, Nuestra Señora de la Amargura permaneció expuesta en su altar de culto para la veneración de fieles y devotos, ofreciendo un momento de oración y recogimiento ante la Sagrada Imagen.