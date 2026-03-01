La Soledad y Cristo de las Almas anuncian la Semana Santa y conceden los reconocimientos honoríficos

Coincidiendo con el tiempo litúrgico de la Cuaresma, la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la Real y Muy Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de las Almas y de San Pedro Apóstol han organizado este fin de semana un amplio programa de cultos y actos oficiales.

La Basílica de Santa María, sede canónica de estas emblemáticas cofradías de la Semana Santa alicantina, acogió el Solemne Acto Institucional de Exaltación el domingo 1 de marzo, a las 12:00 horas, cuyo pregón fue pronunciado por la Ilma. Dra. Pilar Fabregat Baeza, directora de las Escolanías de la S. I. Catedral de Orihuela y del Colegio Diocesano Santo Domingo, así como del Coro Mixto de la Catedral.

Entre los actos organizados, el viernes 27 de febrero los cofrades celebraron el Piadoso Vía Crucis en honor del Santísimo Cristo de las Almas, presidido por sus hermanas mayores presidentas Dña. Balbina Oncina Alemañ y Dña. Carmen Iborra Torregrosa. El sábado 28 de febrero, los cofrades y fieles participaron en los actos del Besapiés y Besamanos a sus Imágenes Titulares, además de la tradicional Campaña Benéfica “SOLEDADízate” cuyos fondos son destinados a Cáritas Parroquial y a los colectivos más desfavorecidos de Alicante.

Un emotivo pregón de exaltación

El acto central del programa lo protagonizó el pregón de Semana Santa que este año fue pronunciado por la Ilma. Dra. Pilar Fabregat Baeza, directora de las Escolanías de la S. I. Catedral de Orihuela y del Colegio Diocesano Santo Domingo, así como del Coro Mixto de la Catedral.

“Hoy, ese camino personal se transforma en un puente espiritual que une mis raíces oriolanas con el corazón de Alicante. Poder anunciar este sentir desde el ambón de la Basílica de Santa María, junto a las cofradías de la Soledad y del Santísimo Cristo de las Almas y San Pedro, es para mí un regalo y honor inmenso; la unión de dos tierras a través de una misma mirada: lo que durante tanto tiempo viví en la distancia, hoy lo abrazo con gratitud desde este templo, que es el alma y la historia de esta ciudad que me acoge”, declaró durante el pregón.

Con anterioridad al solemne pregón, el rector y párroco Mons. Ramón Benito Sáez Gonzálvez presidió la Misa Solemne, a cuya convocatoria acudieron autoridades civiles y militares de la ciudad de Alicante y numerosos cofrades y fieles.

Condecoraciones honoríficas

En el transcurso del Solemne Acto Institucional, las cofradías concedieron sus reconocimientos honoríficos con motivo de la Semana Santa de 2026. Este año, fueron merecedores del nombramiento oficial de «Custodios de Honor» el Priorato de España de la Real Cofradía de San Teotonio, el Excmo. Sr. D. Ildefonso Conchillo Martínez, como «Gran Maestre de Honor», la Ilma. Sra. Dña. Pilar Fabregat Baeza y la Asociación Benéfica Pan y Más. Momento especial se vivió cuando el Priorato de España de la Real Cofradía de San Teotonio concedió la «Gran Placa de Oro» a las SagradasImágenes Titulares y a los hermanos cofrades del Santísimo Cristo de las Almas, Nuestra Señora de la Soledad y San Pedro Apóstol por su defensa de la fe y de los valores evangélicos.

Entrega de la Gran Placa de Oro del Priorato de España a las cofradías alicantinas / INFORMACIÓN

La entrega fue otorgada por el prior D. Rodolfo Merino Tello de Meneses, el viceprior D. Ildefonso Conchillo Martínez y el mariscal D. Aurelio de Francisco Victoria. Fuentes de las cofradías informan que “será un honor que en las próximas procesiones del Domingo de Ramos y Viernes Santo las lleven nuestros Titulares junto al memorándum con nuestras campañas sociales”.

Noticias relacionadas

El emotivo encuentro concluyó con la entrega por parte del Priorato de España a los cofrades Dña. Balbina Oncina Alemañ, Dña. Carmen Iborra Torregrosa y D. José Iborra Torregrosa de la «Cruz de Oro al Servicio Social» en reconocimiento a la labor desarrollada en beneficio de los colectivos más desfavorecidos de la ciudad de Alicante.