El tiempo en Alicante: la provincia comienza marzo con cielos cubiertos y sin lluvias a la vista

El tiempo en la provincia de Alicante comienza el primer día de marzo con una jornada estable sin lluvias significativas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para hoy se esperan cielos con intervalos de nubes y claros a lo largo de la provincia y probabilidad prácticamente nula de precipitación, mientras las temperaturas máximas rondarán los 18 °C y las mínimas estarán alrededor de 8 °C en la capital. El viento soplará con componente noreste moderada especialmente en zonas costeras.

Nuevo mes, nueva alerta amarilla

Los fenómenos costeros vuelven a poner en peligro bajo al litoral sur de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante ante la previsión de viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de entre 2 y 3 metros. El aviso estará vigente desde las 18:00 horas del 2 de marzo hasta las 11:59 horas del 3 de marzo, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

El tiempo en Alicante

La capital amanecerá con cielos con intervalos de nubes y claros. No se esperan lluvias a lo largo del día. La temperatura máxima será de 18 °C y la mínima de 8 °C.

El tiempo en Elche

En Elche predominarán intervalos nubosos y claros sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 18-19 °C de máxima, con viento moderado del noreste.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá nubosidad variable con claros, sin precipitaciones previstas. Las máximas rondarán los 17-18 °C y las mínimas 10 °C.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, sin lluvia. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 °C y las mínimas quedarán en torno a 7-8 °C.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá nubes y claros, sin lluvia significativa. La máxima será de unos 16-17 °C y la mínima de 10 °C.

El tiempo en Orihuela

Este municipio de la Vega Baja mostrará nubosidad variable durante la jornada sin precipitaciones notables. Las máximas rondarán los 18-19 °C.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy habrá intervalos nubosos y claros con ambiente más fresco en el interior, sin previsión de lluvia. La máxima será de 14-15 °C y la mínima de 7-8 °C.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

En Dénia predominarán nubes y claros y sin lluvia destacada, con máximas de 15-16 °C y mínimas alrededor de 9 °C.