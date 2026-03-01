Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Victoria Hércules CFLa calle es nuestra cap. 15Sin rastro propietarios Les NausQuedada Therian AlicantePregón Semana Santa AlicanteVivienda extranjeros
instagramlinkedin

El tiempo en Alicante: la provincia comienza marzo con cielos cubiertos y sin lluvias a la vista

Vuelve la alerta amarilla por fenómenos costeros al litoral sur del territorio alicantino a partir de mañana

Alicante arranca marzo con bajada de temperaturas en toda la provincia

Alicante arranca marzo con bajada de temperaturas en toda la provincia

INFORMACIÓNTV

Paula Lizcano

Paula Lizcano

El tiempo en la provincia de Alicante comienza el primer día de marzo con una jornada estable sin lluvias significativas según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Para hoy se esperan cielos con intervalos de nubes y claros a lo largo de la provincia y probabilidad prácticamente nula de precipitación, mientras las temperaturas máximas rondarán los 18 °C y las mínimas estarán alrededor de 8 °C en la capital. El viento soplará con componente noreste moderada especialmente en zonas costeras.

Nuevo mes, nueva alerta amarilla

Los fenómenos costeros vuelven a poner en peligro bajo al litoral sur de la provincia. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral sur de Alicante ante la previsión de viento del nordeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) y oleaje de entre 2 y 3 metros. El aviso estará vigente desde las 18:00 horas del 2 de marzo hasta las 11:59 horas del 3 de marzo, con una probabilidad estimada de entre el 40% y el 70%.

El tiempo en Alicante

La capital amanecerá con cielos con intervalos de nubes y claros. No se esperan lluvias a lo largo del día. La temperatura máxima será de 18 °C y la mínima de 8 °C.

El tiempo en Elche

En Elche predominarán intervalos nubosos y claros sin probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre 9 °C de mínima y 18-19 °C de máxima, con viento moderado del noreste.

El tiempo en Benidorm

Benidorm tendrá nubosidad variable con claros, sin precipitaciones previstas. Las máximas rondarán los 17-18 °C y las mínimas 10 °C.

El tiempo en Elda

En Elda se esperan cielos con intervalos de nubes y claros, sin lluvia. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17 °C y las mínimas quedarán en torno a 7-8 °C.

El tiempo en Torrevieja

Torrevieja tendrá nubes y claros, sin lluvia significativa. La máxima será de unos 16-17 °C y la mínima de 10 °C.

El tiempo en Orihuela

Este municipio de la Vega Baja mostrará nubosidad variable durante la jornada sin precipitaciones notables. Las máximas rondarán los 18-19 °C.

El tiempo en Alcoy

En Alcoy habrá intervalos nubosos y claros con ambiente más fresco en el interior, sin previsión de lluvia. La máxima será de 14-15 °C y la mínima de 7-8 °C.

Noticias relacionadas

El tiempo en Dénia

En Dénia predominarán nubes y claros y sin lluvia destacada, con máximas de 15-16 °C y mínimas alrededor de 9 °C.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Educación plantea que las vacaciones escolares de Navidad y Pascua puedan ser más cortas
  2. De Maldivas a Les Naus de Alicante: los 'influencers' también se fijan en la vivienda protegida
  3. Educación asegura que habrá más flexibilidad para que no haya clase en las tradiciones religiosas y laicas
  4. Un familiar de un alto funcionario de Urbanismo también tiene una vivienda protegida en Les Naus de Alicante
  5. El Ayuntamiento de Alicante quiere que la escuela infantil Siete Enanitos se quede para siempre en El Pla
  6. El aeropuerto de Alicante-Elche cerrará su pista las noches de marzo para obras de mejoras
  7. Choque en la Semana Santa de Alicante por la coincidencia de dos vía crucis en el Casco Antiguo
  8. El Consell amplía las deducciones en el IRPF por gastos sanitarios a rentas de hasta 60.000 euros

El tiempo en Alicante: la provincia comienza marzo con cielos cubiertos y sin lluvias a la vista

El tiempo en Alicante: la provincia comienza marzo con cielos cubiertos y sin lluvias a la vista

Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026

Estas son las candidatas a Bellea del Foc 2026

La Plaza Gabriel Miró: un oasis entre ficus que reclama una mayor atención

La Plaza Gabriel Miró: un oasis entre ficus que reclama una mayor atención

Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas

Ni rastro de propietarios en Les Naus de Alicante que ya deberían residir por obligación en sus viviendas protegidas

La vivienda, un reflejo de las políticas sociales de las autonomías

La vivienda, un reflejo de las políticas sociales de las autonomías

Hasta tres años para una primera visita al neurólogo y dos para el traumatólogo en la provincia de Alicante

Hasta tres años para una primera visita al neurólogo y dos para el traumatólogo en la provincia de Alicante

José Hernández: «La Semana Santa es herencia y tenemos la misión de sentirla y de transmitirla»

José Hernández: «La Semana Santa es herencia y tenemos la misión de sentirla y de transmitirla»

Alicante celebra el Día de Andalucía con un recuerdo a las víctimas de Adamuz

Alicante celebra el Día de Andalucía con un recuerdo a las víctimas de Adamuz
Tracking Pixel Contents