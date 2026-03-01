Hasta tres años para una primera visita al neurólogo y dos para el traumatólogo en la provincia de Alicante

Las listas de espera no solo afectan a las cerca de 27.000 personas que aguardan la llamada para una operación quirúrgica en alguno de los hospitales públicos de la provincia de Alicante: también a las primeras consultas especializadas con demoras de hasta tres años para una cita ordinaria con el neurólogo; de dos para el traumatólogo o de uno y medio para el oftalmólogo. Tal y como explica un familiar de un paciente que lleva ocho meses esperando cita para Trauma, «es como una doble penalización. No es solo esperar la operación si tiene que hacérsela, es la espera previa». Como ella, unas 135.000 personas aguardan su cita con el especialista en la provincia de Alicante.

La mayor demora es con las citas ordinarias, que son aquellas en las que el médico de Atención Primaria envía una hoja de interconsulta a su colega en el centro de especialidades o en el hospital derivándole a pacientes con sospecha de patología para que les solicite pruebas especializadas y prescriba tratamientos pero sin ser prioritarios. Por ejemplo, por una pérdida de visión que puede esconder unas cataratas; o para revisión de una lesión cutánea que no estiman que sea grave.

Esa demora es calificada de «escándalo» por médicos consultados por este diario en algunos departamentos. Los profesionales señalan que depende mucho de cómo se redacte la hoja de interconsulta el que un paciente sea derivado con mayor o menor rapidez, así como del acceso a las pruebas diagnósticas que pueda tener el médico para evaluar al enfermo. «Todo va en función de los recursos. Los hospitales pequeños no pueden abrir la cartera y hay déficit de radiólogos y de neurólogos. Hacen falta más médicos, si no se contratan se agranda el tapón», añaden.

Expedientes para Rehabilitación acumulados desde enero de 2025 y pendientes de citar en un centro de salud de la provincia de Alicante / INFORMACIÓN

Babel

Ocurre también en las grandes ciudades. En el departamento de salud de Alicante, las agendas de Oftalmología están cerradas desde septiembre de 2025. El centro de especialidades de Babel no puede llamar a más pacientes y se acumulan las interconsultas de personas pendientes de avisar para una primera visita desde admisión

Lo mismo ocurre para el otorrino. A este tiempo habrá que sumar la fecha que les darán cuando abran las agendas, que no se prevé que ocurra al menos hasta junio. En Dermatología, las interconsultas ordinarias que salen actualmente del médico de Familia son citadas desde admisión de los centros salud para enero de 2027. Es decir, a un año de espera para una primera visita, según confirman fuentes sanitarias y sindicales.

Por otra parte, más de 800 pacientes solo del centro de salud de Campoamor esperan cita con el servicio de Rehabilitación. Hay solicitudes ordinarias pendientes desde enero 2025 para poder citar y avisar a los pacientes en orden de fecha de petición del médico de Familia. Es más de un año, plazo al que sumar el tiempo que pase hasta la fecha que se les dé la cita. Y en Urología, las primeras con interconsulta ordinaria salen para noviembre.

En otros centros de salud como el de Ciudad Jardín hay pacientes que llevan doce meses esperando cita para el traumatólogo por una lesión en el brazo.

Una consulta de Teledermatología en el Hospital de Alcoy. / Juani Ruz

Quejas y llamadas

«Desde Ginecología están dando citas en octubre. Dermatología tiene un año de demora. Respecto a Otorrino y Oftalmología, la agenda está cerrada hasta el 30 de junio, por lo que no se dan más citas. No se sabe cuando se va a abrir ni desde cuando comenzarán a citar, aunque es probable que haya mucha demora. Hay muchas quejas y llamadas de gente que va, pero no pueden obtener cita», corroboran desde UGT Sanitat.

«Especialidades como Traumatología y Urología presentan demoras medias de 20 meses y la mayoría de especialistas superan los 12 meses. La ciudadanía no puede esperar tanto para acceder a una cita de un especialista, esto provoca derivación a la sanidad privada y empeoramiento de la salud de aquellas personas que no pueden pagar», señala Eva Plana, secretaria del sector de Salud en la Comunidad. Exigen a la Conselleria de Sanidad más profesionales y una ágil autorización de los módulos de productividad para reducir la demora.

El Sindicato Médico corrobora esta situación y señala que muchas consultas se solapan ya que los pacientes acuden a ver qué ocurre con su cita y en ocasiones se tramita otra hoja de interconsulta.

En el área de salud de Elche la demora está entre tres y cuatro meses en Ginecología; cuatro meses también en Dermatología; seis meses en Traumatología; siete en Neurología y en torno a medio año en Urología.

Pruebas de Neumología en el Hospital General de Elche. / Áxel Álvarez

Marina Baixa

Las demoras son mayores en el departamento de la Marina Baixa. Según fuentes médicas, a finales de enero empezaron a llamar a personas que estaban a la espera de una primera cita ordinaria para el neurólogo desde febrero de 2023, es decir, una demora de tres años. Son los que más retrasos acumulan. Por otro lado, hay varones que llevan esperando desde abril de 2023 a ver al urólogo en esta zona de salud en el caso de cita ordinaria, y desde octubre de 2024 los que tienen petición preferente.

Los siguientes especialistas con interconsultas pendientes son de 2024. El traumatólogo desde mayo de ese ejercicio, camino de dos años en el caso de las ordinarias, y las preferentes, desde octubre de 2025.

Para el reumatólogo la espera data desde julio/agosto de 2024 tanto normal como preferente. Hay mujeres de ese departamento que aguardan a hacerse una densitometría ósea desde hace un año y medio. Este estudio radiológico sirve para diagnosticar la osteoporosis, evaluar el riesgo de fracturas y medir la pérdida de masa ósea.

Para el oftalmólogo hay baile de cifras según la fuente. Oscila entre noviembre de 2024 y mayo de 2025 para la cita normal, y en preferente la demora sería de un mes.

Circuito rápido para cáncer Aquellos casos que el médico de Atención Primaria estima preferentes se desvían por un circuito rápido. Ocurre ante una sospecha de un cáncer; o de una demencia que requiere de una resonancia cerebral urgente. Sanidad no contestó a la pregunta de este diario sobre estas demoras aunque tiempo atrás señaló que en los casos graves y prioritarios es mínima.

Cardiología

Menor es la demora para el especialista en Cardiología, así como para ir a Rehabilitación; y Ginecología (marzo de 2025). En el caso de Alergología, la espera para primera cita varía, según la fuente, entre febrero y julio de 2025; y para la segunda o sucesivas desde junio. Pacientes de Digestivo esperan cita desde abril de 2025; y desde mayo para las revisiones anuales ginecológicas; y desde julio/agosto para el otorrino y el endocrino. Para el dermatólogo la demora es mucho menor: en el caso de la cita normal es de cuatro meses, y en preferente, dos. En el caso del cirujano, la espera es de ocho meses.

En el área de la Marina Alta, hay demora en todas las especialidades. Trauma y Oftalmología acumulan un año para primeras visitas; Anestesia y Cirugía más de medio año; Dermatología seis meses y Otorrino tres. También existe demora en pruebas de Cardiología en la Vega Baja, y de consultas de alergia en consultas y dermatología. "No tenemos casi médicos», concluyen.