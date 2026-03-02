Alicante cierra los parques y abre el albergue municipal ante la alerta amarilla por viento

Alicante reactiva el protocolo de actuación ante fuertes rachas de viento y anuncia el cierre de parques, jardines y espacios con árboles monumentales durante este martes y el miércoles. La medida la adoptó el Ayuntamiento de Alicante este lunes después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat decretara la alerta amarilla por viento y fenómenos costeros en el litoral sur de la provincia, y de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advirtiera de que las rachas más intensas, que podrían alcanzar los 70 kilómetros por hora, se concentrarán previsiblemente entre las 12:00h y las 20:00 h del martes.

Ante esta situación, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, convocó este lunes al Centro de Coordinación Operativa Local (Cecopal) para coordinar las medidas preventivas ante los fuertes vientos. Entre ellas figura el cierre del Castillo de Santa Bárbara cuando el viento supere los 38 kilómetros por hora, así como la prohibición de instalar sombrillas en veladores y terrazas de hostelería, aunque se permitirá mantener mesas y sillas en la vía pública.

Por el momento, ni la Policía Local ni el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento han tenido que intervenir por incidencias relacionadas con el viento durante la tarde del lunes, cuando las rachas se han movido entre los 40 y los 50 kilómetros por hora. El Cecopal permanece activado con carácter preventivo y el Plan Territorial de Emergencia Municipal se mantiene en fase de preemergencia, en seguimiento continuo de la evolución meteorológica.

Precaución en colegios

El Cecopal ha trasladado también a los centros educativos una serie de recomendaciones para extremar la precaución durante la jornada escolar, como evitar situarse bajo el arbolado y retirar elementos de vallas y cerramientos para prevenir el llamado “efecto vela”.

Además, el consistorio ha decidido reabrir desde la noche del lunes y hasta las 14.00 horas del miércoles el Centro de Acogida y Urgencia Social (CAUS) con el fin de ofrecer refugio a las personas sin hogar.