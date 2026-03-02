Alicante escolariza este curso a 2.500 alumnos fuera de plazo llegados del extranjero

Alicante ha escolarizado en lo que va de curso a 2.500 alumnos fuera de plazo, llegados del extranjero, en su mayoría a ucranianos, rusos, marroquís, argelinos y colombianos. Así lo cifró este martes el alcalde Luis Barcala tras una reunión con la consellera de Educación, Carmen Ortí, en la que se abordó uno de los mayores desafíos que tienen los centros educativos ya de por sí saturados de espacio.

La responsable autonómica aseguró que dar respuesta a la matrícula sobrevenida "está suponiendo una actuación muy importante y muy potente por parte de la conselleria". El alto número de escolares que la capital de la provincia recibe, como consecuencia de la migración, (el pasado registraron un total de 3.000) llevó, precisamente al Consell a abrir en septiembre un nuevo colegio (el número 56), íntegramente en barracones, en el Pla Garbinet, con 300 plazas para atender la llegada de estudiantes que necesitan incorporarse a lo largo de curso, la mayoría de ellos procedentes de fuera de España. De hecho, este año otros centros alicantinos han tenido que sumar nuevas prefabricadas ante la falta de espacio, el colegio La Almadraba y los institutos San Blas y Doctor Balmis.

La avalancha de nuevos alumnos que recibe la provincia cada año, deja en evidencia la enorme falta de infraestructuras educativas en todo el territorio. Pese a la constante bajada de la natalidad, los colegios e institutos públicos alicantinos han sumado en apenas cinco años 17.955 nuevos estudiantes, según las estadísticas del Ministerio de Educación. Un fenómeno estrechamente vinculado a la migración. Y es que el alumnado de origen internacional ha crecido un 50 % en un lustro y uno de cada cuatro estudiantes en los colegios e institutos ya procede de fuera de España.

Aulas prefabricadas en el colegio La Almadraba de Alicante / Pilar Cortés

"Reconducir la situación" del profesorado

Otro de los frentes que Educación tiene por delante y que afecta al conjunto de la Comunidad Valenciana es la convocatoria de movilizaciones del profesorado para reclamar una subida salarial para sacar al colectivo de entre los peor pagados del país y para, precisamente, reducir las ratios y reforzar las plantillas, entre otras cuestiones. Tras la multitudinaria manifestación, celebrada en Alicante, Valéncia y Castellón este sábado, Carmen Ortí mostró su interés "en reconducir la situación y poder dialogar con tranquilidad con estas y con todas las organizaciones, porque nosotros estamos abiertos totalmente a a llegar a acuerdos siempre que sea posible", dijo.

Así ha sido la manifestación de profesores en defensa de mejoras laborales y salariales en Alicante / Matías Segarra

La consellera recordó que "la primerísima reunión que mantuve fue precisamente con las organizaciones sindicales para trasladarles mi capacidad de de diálogo y de escucha" y precisó que todas las propuestas y valoraciones se han de tratar en las mesas de negociación.

También destacó, tras las críticas vertidas por filólogos de tres universidades de la Comunidad, que "está en negociación" el decreto autonómico, que excluye a los autores catalanes en la asignatura de Valenciano de Bachillerato. La responsable educativa incidió que "sencillamente se van a priorizar los autores valencianos", además de que que la normativa "está siguiendo todos los pasos que están contemplados en los procedimientos administrativos y está abierta la participación pues de la ciudad ciudadanía, de las aportaciones de las asociaciones y de en definitiva de todo el mundo que quiera hacerlo".