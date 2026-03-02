Los alumnos podrán cambiar de lengua base en los colegios e institutos de Alicante en el periodo para solicitar nuevo centro

El alumnado de Infantil, Primaria y ESO podrán cambiar de lengua base el próximo curso y optar a las vacantes disponibles en su propio centro, si participa en el tradicional procedimiento de admisión que la Conselleria de Educación abre para que las familias puedan solicitar colegio o instituto de cara a septiembre. El plazo arrancará el 7 de mayo.

Las familias que decidan que sus hijos tienen que cambiar a castellano o a valenciano como idioma mayoritario para estudiar contarán con la preferencia que les corresponde por su condición de ser alumnado del centro, siempre que esta opción se solicite en primer lugar, según ha informado el departamento autonómico.

Además, en aplicación de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, por la que se regula la libertad educativa, el alumnado que confirme su plaza escolar a 1º de ESO podrá, dentro del mismo procedimiento, seleccionar la lengua base en la que desea cursar sus estudios en el centro de adscripción.

Por otra parte, con el fin de garantizar que las solicitudes presentadas por familias puedan ser consideradas en todas las modalidades lingüísticas de un centro, se recuerda que, cuando una familia tenga un especial interés en dicho centro, debe consignarlo en la solicitud de admisión en sus dos lenguas base, en base a su orden de preferencia.

En caso de solicitar únicamente una de ellas, incluida la admisión en los niveles de entrada, la participación en el proceso quedará limitada a esa opción y la familia no podrá acceder a las plazas que eventualmente puedan aparecer en la otra modalidad.

Fechas clave

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de este lunes ha publicado el calendario de admisión y matriculación para el curso 2026-2027 de las etapas de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y en los centros de Educación Especial.

La presentación de solicitudes para el alumnado de Infantil y Primaria será del 7 al 18 de mayo. Las listas provisionales se publicarán el 4 de junio y las listas definitivas el 18 de junio. A continuación, del 18 al 29 de junio se procederá a la matrícula telemática y del 18 de junio al 2 de julio la presencial.

Por su parte, la presentación de solicitudes para el alumnado de Secundaria, tanto en ESO como en Bachillerato, será del 21 de mayo al 1de junio. En los centros que imparten ESO, las listas provisionales se publicarán el 15 de junio y las listas definitivas el 2 de julio. A continuación, del 2 al 7 de julio se procederá a la matrícula telemática y del 2 al 8 de julio a la presencial.

En cuanto a la admisión en Bachillerato, la presentación de solicitudes será del 21 de mayo al 1 de junio y la publicación de listas provisionales se realizará el 1 de julio. Los listados definitivos se publicarán el 9 de julio para realizar la matrícula telemática del 9 al 14 de julio y la presencial del 9 al 15 de julio.

La solicitud en un Centro de Educación Especial o Unidades Específicas en Centros Ordinarios se debe presentar de manera presencial entre el 7 y el 18 de mayo.

En el resto de las enseñanzas, las solicitudes deben presentarse exclusivamente de manera telemática, a través de la web Adminova.gva.es, donde se facilita la información estructurada según cada etapa educativa. En cuanto al procedimiento de confirmación de plaza en los centros adscritos, este será telemático y se realizará del 9 al 23 de marzo.

La presentación de solicitudes arranca el 7 de mayo para Infantil

Los listados con los resultados colgados en un colegio de Alicante de la consulta de la lengua / Pilar Cortés

Antes los resultados

La Conselleria de Educación ha anunciado la puesta en marcha de una "mejora estratégica" en el proceso de admisión del alumnado con el objetivo de ganar eficiencia administrativa, reducir cargas para los centros y avanzar la publicación de los listados definitivos, tanto en la fase ordinaria como en la extraordinaria.

Para ello, se han modificado las fases de introducción de datos de alumnado que realizan los centros públicos que imparten ESO y Bachillerato. De esta manera, se ajusta temporalmente uno de los procedimientos internos que realizan los equipos directivos, evitando además que tengan que asumir cargas administrativas adicionales en el tramo final del curso escolar, un período de especial intensidad para los centros educativos.

Gracias a estas medidas, el departamento de Carmen Ortí ha asegurado que se adelanta la publicación de los listados definitivos de admisión de la fase ordinaria en ESO y Bachillerato, lo que permite iniciar antes la fase extraordinaria y atender con mayor antelación la escolarización del alumnado sobrevenido o sin plaza escolar.

Este adelanto permite, según Educación, también que las familias conozcan antes los resultados del proceso de admisión, reduciendo los períodos de incertidumbre y facilitando la organización del inicio del curso escolar.

Paralelamente, la conselleria destaca que el nuevo calendario posibilita avanzar la dotación de plantillas y ofrece a los equipos directivos más tiempo y mejores condiciones para planificar el siguiente curso, reduciendo la presión administrativa del final de curso y favoreciendo una organización interna más eficaz