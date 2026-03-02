El Ayuntamiento y la conselleria sopesan "un gran complejo" para todas las enseñanzas artísticas de Alicante

Un total de diez centros educativos de Alicante han recibido este martes noticias del Ayuntamiento y de la Conselleria de Educación sobre sus planes de futuro tras la visita de la responsable del departamento autonómico, Carmen Ortí a la ciudad. El alcalde Luis Barcala ha anunciado que ambas administraciones están trabajando con "prioridad" en el plan para reubicar el Conservatorio Profesional de Música Guitarrista José Tomás, el Conservatorio Superior de Música 'Óscar Esplá', el Conservatorio Profesional de Danza 'José Espadero', y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda).

El primer edil ha explicado que hay "dos propuestas muy avanzadas, pendientes de valorar con los informes técnicos pertinentes, que pasan por ubicar todos estos centros de estudios en un gran complejo o bien por buscarles sedes independientes". Por el momento, el regidor popular ha descartado ofrecer más detalles, bajo el argumento de que "necesitamos completar la información, sobre todo la información técnica" y ha rechazado "anticipar conjeturas".

Estudiantes y profesores de la EASDA reclaman un edificio nuevo frente a los “arreglos provisionales” / Alex Domínguez / ALEX DOMINGUEZ

La reivindicación de unas unas nuevas instalaciones para estos centros de enseñanzas artísticas se ha convertido en una constante en los últimos meses, con protestas de sus comunidades educativas incluidas, debido a la situación deficitaria de los actuales edificios.

Reformas en institutos y en la FP

Asimismo, el Ayuntamiento y Educación han abordado este martes "los avances" en los proyectos reposición (es decir, demolición y nueva construcción) de los IES Jaime II, Virgen del Remedio y Cabo Huertas, así como la adecuación y ampliación de los IES Las Lomas y San Blas. Se trata de anuncios realizados hace justo un año, cuyas obras todavía no han comenzado.

En este sentido, el equipo de gobierno han anunciado que tanto San Blas como Las Lomas podrán licitarse antes de que acabe el año y Virgen del Remedio y Cabo Huertas el próximo año. Proyectos que, según el Ayuntamiento, se suman al desarrollo de la Formación Profesional (FP) Integrada no solo en el IES Leonardo Da Vinci, sino también en el IES Antonio José Cavanilles, un centro que lleva años reclamando la necesidad de contar con esta categoría para poder mejorar y ampliar la oferta formativa en toda la ciudad.