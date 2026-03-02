El Ayuntamiento de Alicante aprobará el martes que el polideportivo de Colonia Requena lleve el nombre de Antonio Colomina

Cuenta atrás para que el histórico dirigente vecinal de Colonia Requena, Antonio Colomina, tenga su nombre reflejado en un espacio municipal de su barrio, ubicado en la Zona Norte de Alicante.

Según consta en el orden del día de la Junta de Gobierno Local que se celebrará este martes día 3 de marzo, dicho día se llevará a cabo la aprobación del cambio de denominación del Polideportivo Municipal Colonia Requena como Polideportivo Municipal Colonia Requena Manuel Antonio Colomina Heredia.

Se trata de una promesa que ya hizo el Ayuntamiento de la ciudad, dirigido por el alcalde Luis Barcala, cuando Colomina falleció en un accidente de tráfico el 12 de enero del año pasado. Un año después de adquirir este compromiso, en el primer aniversario del deceso, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, anunció que el nombre del dirigente vecinal luciría en el polideportivo del barrio, uno de los más vulnerables de Alicante.

Además, el propio vicealcalde pronosticó que el polideportivo estaría en funcionamiento “en las próximas semanas” y que su gestión se cedería a la asociación Esport pel Món, encargada del proyecto Lucentum Zona Norte, que en los últimos años ha organizado actividades con los más jóvenes del barrio y el club alicantino de baloncesto. Desde esta entidad confirman que el equipo de la Concejalía de Deportes, dirigida por el propio Villar, “están en contacto” con ellos. “No sabemos fechas, pero sí que estamos en contacto para tramitarlo todo”, indican.

De esta manera, el polideportivo, tras dos décadas en desuso y convertido en espacio improvisado de pernoctación para las personas sin hogar, cambiará de nombre y de uso en las próximas semanas, si se cumplen los plazos marcados por el Consistorio.