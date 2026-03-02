Las barracas de Hogueras, 95 años de tradición capturados en fotografías en una muestra en Alicante

Noventa y cinco años de historia de las barracas alicantinas caben en una exposición de fotografías. El Corte Inglés y la Federació de Fogueres han inaugurado este lunes "Barraques. La singularitat d’Alacant", una muestra que, a través de una cuidada selección de imágenes, recoge distintos momentos que reflejan la evolución a lo largo del tiempo y la importancia de una parte esencial de las Hogueras, las barracas.

La exposición fotográfica puede visitarse desde este lunes en la sala de Ámbito Cultural, situada en la primera planta del edificio de Federico Soto de El Corte Inglés de Alicante. Se trata de una colección inédita compuesta por fotografías de archivo y otras imágenes cedidas a la Federació, que permiten contemplar la evolución de esta tradición festera a lo largo de casi un siglo.

El acto de inauguración contó con la presencia de las Belleas del Foc 2025, Adriana Vico y Valentina Tárraga, acompañadas por sus damas de honor, así como del presidente de la Federació, David Olivares, y el director de El Corte Inglés de Alicante, Miguel Garberí. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 27 de marzo y ofrece una mirada completa a la trayectoria histórica de las barracas.

Jornadas tradicionales

Asimismo, ambas entidades renovaron este lunes su compromiso con las "Jornadas tradicionales", que volverán a celebrarse en este mismo espacio. El programa incluirá talleres y encuentros centrados en distintos aspectos de la Fiesta, como la indumentaria, el maquillaje y el peinado oficiales, la pirotecnia y los primeros auxilios, así como un homenaje a la mujer en la Fiesta.

También se impartirán sesiones sobre protocolo y asesoramiento de imagen dirigidas a bellezas y damas, a cargo de especialistas en imagen personal de El Corte Inglés, entre otras actividades. La programación completa podrá consultarse en las páginas web de El Corte Inglés y de la Federació de Fogueres. Todas las actividades serán gratuitas hasta completar el aforo disponible.