Unas becas con sello de Alicante exclusivas para investigar en cáncer de páncreas

Las únicas becas en España para investigar en cáncer de páncreas exclusivamente alcanzan una cifra récord de 240.000 euros después de once años impulsando la investigación gracias a la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, fundada en Alicante por iniciativa del doctor Enrique de Madaria y que se ha extendido a otras zonas de España y Europa.

La Asociación Cáncer de Páncreas (Acanpan), junto a la Asociación Española de Pancreatología (Aespanc) y la Asociación Española de Gastroenterología (AEG) convocan la undécima edición de las becas de investigación Carmen Delgado y Miguel Pérez-Mateo, que es como se denominan estas ayudas destinadas exclusivamente a investigar en un tumor que va en aumento y que solo en el 20 % de los pacientes es operable.

De cada 100 varones que padecen un cáncer de páncreas, solo siete sobreviven a los cinco años; por diez en el caso de las mujeres. Es el cuarto tipo de carcinoma con más mortalidad y en él no se puede establecer un diagnóstico precoz porque apenas da síntomas y tiende a la metástasis, superando las 8.000 muertes anuales en España por esta causa.

Barbacid

Se necesita todavía mucha investigación pese a noticias esperanzadoras como la reciente protagonizada por el científico Mariano Barbacid logrando hacer desaparecer las células del tumor en ratones.

En la actual convocatoria, estas becas experimentan un aumento de 40.000 euros con respecto a 2025. El dinero se repartirá al 50 % entre un proyecto de investigación básica y otro de investigación clínica. El plazo para presentar proyectos se mantiene abierto hasta el 10 de abril próximo y la adjudicación de las becas se hará pública el 10 de mayo.

Estas dos nuevas becas de investigación que se suman a las 18 ya concedidas desde su creación en 2016, y que suponen una inversión de casi un millón y medio de euros en proyectos científicos centrados en mejorar la prevención, el diagnóstico precoz y el tratamiento del cáncer de páncreas, consolidándose como un referente nacional en este ámbito.

En aumento

Un cáncer con una realidad especialmente dura En España. Se estima que más de 10.000 personas serán diagnosticadas de cáncer de páncreas cada año, y más del 90 % fallecerá en los cinco años posteriores al diagnóstico con los tratamientos actualmente disponibles. Es, además, el único tumor maligno cuya incidencia y mortalidad continúan aumentando en ambos sexos, siendo la tercera causa de muerte por cáncer en nuestro país. Ante esta realidad, la investigación se mantiene como la única vía posible para cambiar el pronóstico y aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes.

Las becas Carmen Delgado / Miguel Pérez-Mateo rinden homenaje a los fundadores de Acanpan y Aespanc, fallecidos a causa de esta enfermedad. Los proyectos serán evaluados por un comité científico especializado. En esta edición se ofertan dos becas, una de investigación clínica y una de investigación básica, orientadas al estudio de la prevención, el diagnóstico temprano y la mejora o desarrollo de nuevos tratamientos.

Las becas se financian gracias a los fondos conseguidos a través de la Carrera de las Ciudades contra el Cáncer de Páncreas, celebrada este año con el lema «Nuestro reto la esperanza» en Alicante, Alboraya (Valencia), Ávila, Burgos, Vilamartín de Valdeorras (Ourense) y en su modalidad virtual, así como mediante numerosas iniciativas solidarias, donaciones privadas y aportaciones particulares y del apoyo de entidades colaboradoras y patrocinadores.

Cada euro suma

Lara Acero, presidenta de Acapan, señala que "cada euro destinado a estas becas es un mensaje de esperanza. La Carrera de las Ciudades y todas las iniciativas solidarias que nacen desde la ciudadanía demuestran que juntos podemos cambiar el futuro del cáncer de páncreas. En diez años hemos convertido la solidaridad en investigación y seguimos avanzando gracias al compromiso de miles de personas”.

Por su parte, Karina Cárdenas Jaén, vocal de Páncreas de la AEG, destaca que "la investigación es el pilar fundamental para avanzar en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de páncreas. Estas becas son un ejemplo de cómo la colaboración entre sociedad científica, pacientes y ciudadanía permite impulsar proyectos de alto valor científico con un impacto real en la práctica clínica”.

Daniel de la Iglesia, presidente de Aespanc, subraya que "celebrar once ediciones de estas becas con una dotación récord demuestra que el compromiso con la investigación en cáncer de páncreas es firme y sostenido. Seguiremos apoyando iniciativas que fomenten el conocimiento y contribuyan a mejorar el pronóstico de esta enfermedad”.