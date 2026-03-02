La calima llega a Alicante: la borrasca Regina trae una nube de polvo en suspensión

La borrasca Regina ha traído consigo, además de la alerta por lluvias, el retorno del -para muchos temido- polvo sahariano. La calima, que ya empieza a notarse en los cielos con sus tonos anaranjados, suele ser responsable de las "lluvias de barro" además de resultar, como mínimo, incómoda para las personas alérgicas.

"En toda la península"

Según Eltiempo.es, el inicio de la primavera meteorológica va a venir marcado por esta primera borrasca de marzo. De acuerdo con este portal meteorológico, la mayor inestabilidad en este sentido se dará entre el miércoles y el jueves. Por días, el miércoles podrían ser más intensas Alicante, Valencia y Castellón. Fuera de la Comunitat, Andalucía, Extremadura, sur de Castilla-La Mancha serán los territorios autonómicos más afectados por Regina.

El jueves, las precipitaciones se generalizarán y podrían ser intensas en Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña y Aragón. A su vez, afectarán a zonas de Castilla-La Mancha, La Rioja o Navarra, mientras que en el resto podrán darse chubascos dispersos y un frente llegaría desde el oeste. Sobre el polvo sahariano, Eltiempo.es ha destacado que el factor meteorológico más destacable de los próximos días será precisamente la calima, que invadirá desde este lunes toda la Península y podrá ser especialmente notable de nuevo en Alicante, Valencia y Castellón así como en Baleares, llegando también a Murcia y Cataluña, sintiéndose especialmente en el este peninsular.

Noticias relacionadas

Desde MeteOrihuela, portal afincado en la Vega Baja de Alicante, ya afirman que la calima se empieza a notar este lunes y apuntan también a este fenómeno como gran protagonista de la primera semana de marzo. También desde el portal afincado en Torrevieja 'Proyecto mastral' destacan el aire sahariano como clave en este cambio de tiempo, apuntando también a una bajada de temperaturas que acompañará a las lluvias.