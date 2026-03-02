El Colegio de Médicos de Alicante quiere un registro de toda atención previa a la consulta

El Colegio de Médicos de Alicante (COMA) apuesta por consolidar un modelo seguro, eficiente y respetuoso con las competencias de las distintas profesiones de los equipos multidisciplinares para acometer una gestión de la demanda no programada o urgente en Atención Primaria capaz de preservar la seguridad clínica del paciente, mejorar la respuesta del sistema sanitario y proteger el ejercicio profesional médico.

En este sentido, la entidad colegial recuerda que este modelo cuenta con el respaldo normativo del DECRETO 9/2026 del Consell, por el que se establece la estructura, organización y funcionamiento de la Atención Primaria y Comunitaria del Sistema Valenciano de Salud, así como de otras normativas de carácter nacional como la LOPS 44/2003.

Circuito

En ellas se establece una atención integrada, accesible y continua, y atribuye a las distintas categorías profesionales una participación en la asistencia inmediata en su respectivo ámbito competencial.

Asimismo, la atención a la demanda no programada, es decir, a las urgencias, no incorpora funciones novedosas por lo que no exige formación extraordinaria, sino una organización adecuada del circuito, protocolos claros, registro correcto de la información y respeto a las competencias de cada profesional sanitario, prosiguen desde el colegio profesional.

Desde este enfoque, una parte importante de las solicitudes no programadas en la agenda diaria puede resolverse de forma adecuada en niveles administrativos, de enfermería o por otros profesionales del equipo, siempre que no requieran un acto clínico diagnóstico o terapéutico médico.

Sin sobrecargas

Con esta organización se defiende una gestión más eficiente del centro de salud, la reducción de sobrecargas innecesarias y la preservación del tiempo del médico para las situaciones que sí precisan una intervención médica directa.

En este sentido, el Colegio de Médicos de Alicante aconseja a sus asociados exigir una gestión compartida de la demanda no programada o urgente y mantener siempre el doble objetivo irrenunciable de la seguridad del paciente y la protección profesional del médico.

En ese marco, la entidad insiste en que los médicos tienen el deber deontológico de señalar y denunciar las situaciones organizativas que puedan comprometer la seguridad clínica.

Registro clínico previo

Así, consideran que la gestión compartida no diluye la responsabilidad clínica del médico, sino que la protege y refuerza. Así, por seguridad profesional, el Colegio aconseja que cualquier atención previa a la consulta médica quede siempre registrada, con los datos relevantes o con su resolución, en el caso de que se haya producido sin llegar a dicha consulta médica.

La necesidad de circuitos claros se vuelve todavía más crítica en los casos de emergencia.

Por ello, se aconseja un modelo organizativo que permita la detección inmediata de signos de alarma y una gestión compartida del equipo multidisciplinar en favor de la calidad asistencial