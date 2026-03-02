Compromís exige al gobierno de Barcala soluciones “ya” para las familias realojadas tras el incendio del barrio Miguel Hernández de Alicante

Compromís ha urgido este lunes al equipo de gobierno de Alicante a dar una solución habitacional a las familias que fueron desalojadas y realojadas de urgencia tras el incendio declarado el pasado 16 de febrero en el barrio Miguel Hernández.

La coalición valencianista sostiene que, pese al compromiso anunciado entonces por el alcalde, Luis Barcala, parte de los afectados continúa alojada en hostales sin una alternativa estable y sin un acompañamiento social y psicológico suficiente, especialmente en el caso de los menores.

El portavoz municipal de Compromís, Rafa Mas, ha cargado contra la gestión del equipo de gobierno y ha reclamado que el Ayuntamiento movilice recursos para responder a una situación que califica de emergencia. “Lo de este alcalde es increíble. Es un alcalde de postureo, más preocupado en lavar su imagen ante la trama corrupta que ha salpicado a su gobierno que en buscar soluciones a la gente”, ha afirmado.

En su intervención, Mas ha recordado que el incendio afectó a viviendas del barrio Miguel Hernández y obligó a desalojar a numerosas familias, algunas de las cuales fueron reubicadas en hostales, a la espera de una solución que, según Compromís, no ha llegado.

El siniestro se declaró a primera hora de la mañana del pasado día 16 en un inmueble de viviendas públicas de la calle Pavía y provocó daños relevantes, con el derrumbe del techo en cinco viviendas de la planta superior en los edificios de los números 4 y 6. El alcalde cifró entonces en 25 las familias afectadas por el desalojo y el Ayuntamiento organizó el realojo de más de 40 personas en un hostal, mientras que otras familias con contrato iban a ser reubicadas con la ayuda de la Generalitat, titular del inmueble a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA).

El dispositivo de emergencia incluyó también la activación de suministros de primera necesidad, además de la previsión de alojamiento en hostales y en el Centro de Atención de Urgencia Social (CAUS) para los casos que lo requirieran.

Han pasado semanas y las familias siguen en hostales sin una alternativa habitacional Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Los servicios municipales y autonómicos evaluaron además el alcance de los daños. En los días posteriores al incendio, técnicos del Ayuntamiento y de la EVHA determinaron que el edificio del número 6 de la calle Pavía difícilmente podría ser rehabilitado, mientras que el del número 4 presentaba una sobrecarga de agua importante por la extinción, lo que obligaba a esperar para una evaluación más precisa sobre una posible vuelta de los inquilinos. El fuego se extendió con rapidez, y en la intervención resultaron atendidos varios vecinos y agentes por inhalación de humo.

Compromís sostiene ahora que la respuesta provisional se ha prolongado más de lo previsto y reclama un plan inmediato de alternativas. Mas asegura que Barcala prometió “al día siguiente” del incendio que buscaría soluciones habitacionales y que, de forma temporal, los afectados deberían permanecer “unos días” en esos hostales.

“Han pasado semanas y siguen en los hostales sin una solución habitacional”, ha denunciado el portavoz, que añade que existen viviendas vacías que podrían emplearse para realojos, tanto de la EVHA como del Patronato Municipal de la Vivienda.

La coalición valencianista también destaca el impacto social y educativo en las familias. Compromís sostiene que el incendio provocó “graves daños” y el derrumbe del techo de cinco viviendas en la planta superior de los dos edificios de la calle Pavía y precisa que un total de 10 familias, con 24 menores, un adolescente, dos mujeres embarazadas y una mujer en silla de ruedas, han sido realojadas provisionalmente en un hostal “a varios kilómetros de la ciudad”.

Además, la formación asegura que hay 20 menores que llevan más de dos semanas sin asistir al colegio, con problemas de desarraigo y adaptación, y reclama apoyo psicológico, social y educativo.

Exigimos al alcalde que se ponga a gestionar y busque soluciones habitacionales a la gente Rafa Mas — Portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Alicante

Mas ha incidido en esa misma línea al asegurar que “decenas de niños y niñas han sido desarraigados de su zona, de su entorno, de su zona educativa… Están teniendo problemas psicológicos, de atención y educativos”. El portavoz de Compromís ha añadido que, a su juicio, “las familias no tienen ningún tipo de apoyo social y psicológico” y que no se están buscando soluciones para el periodo en que esas viviendas “puedan ser reutilizadas”.

Con ello, ha exigido al alcalde que “se ponga a gestionar”, que se tome “el tema de la vivienda en serio” y que busque “soluciones habitacionales” para los afectados “sobre todo ante esta emergencia”.

Los valencianistas reclaman, en definitiva, que el gobierno de Barcala concrete medidas y plazos para los realojos, apoyándose en el parque público disponible y en coordinación con la Generalitat como propietaria de parte de los inmuebles.

Compromís vincula su petición a la situación cotidiana de las familias, en especial a la escolarización y al impacto emocional en los menores, y pide que se habiliten recursos de acompañamiento social y psicológico mientras se resuelve el futuro de las viviendas afectadas por el incendio.