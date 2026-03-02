En los días del cometa (y 2)

Se cumplen en estos días el 40 aniversario del evento astronómico del año 1986 que no fue otro que el paso del cometa Halley. Como vimos en la entrega anterior, el cometa nos visita cada 76 años aproximadamente y en 1910 causó sensación, y algo de miedo, entre los alicantinos.

Pero el Alicante de 1986 era muy diferente al de 1910. Desde 1979 era alcalde de nuestra ciudad José Luis Lassaletta Cano, del PSOE. Había revalidado su cargo de 1983 y repetiría en 1987. La ciudad había pasado de los poco más de 55.000 habitantes de 1910 a los 258.112 de 1986. El 7 de marzo el Ayuntamiento aprobaba el PGOU que recibiría su visto bueno definitivo en 1987. Y aún sigue vigente cuarenta años después.

El 12 de marzo tuvo lugar el referéndum de la OTAN y la opción del sí obtuvo el 61,47 % de los votos en la provincia, por encima de la media nacional. El 22 de junio, en plenas Hogueras, tuvieron lugar las elecciones generales en las que el PSOE fue el partido más votado en nuestra ciudad. El 47,54 % de los alicantinos se decantó por esta opción.

Campaña del Referéndum de la OTAN / INFORMACIÓN

Y hablando de Hogueras, la de Hernán Cortés se hacía con el Primer Premio de ese año y la Diputación presentaba la exposición de Hogueras Experimentales. La nota trágica se produjo en la Nit de la Cremà al morir electrocutado un joven mientras ardía la Hoguera oGeneral Mola-Diputación-RENFE. Unos meses antes, en Carnavales, la Cara del Moro había quedado enmascarada con un antifaz, algo que hoy en día aún se recuerda.

El 13 de abril el Hércules empataba con el Espanyol y descendía a Segunda División dos años después de su ascenso. El 27 de enero de 1986, José Rico Pérez había dejado la dirección del club herculano tras quince años en el cargo.

En el ámbito cultural, los restos del poeta Miguel Hernández, nacido precisamente en 1910, eran exhumados de su nicho y trasladados a un lugar preferente del cementerio. Frente a él sería enterrado Gastón Castelló fallecido en mayo de 1986. En septiembre, un accidente de tráfico en La Goteta acababa con la vida del pintor Manuel Baeza.

En septiembre de 1985 empezaba el curso escolar en el nuevo edificio de los Maristas en el Polígono de San Blas tras el cierre del edificio de la antigua avenida del General Mola. Alicante Urbana anunciaba en 1986 en estas mismas páginas el nuevo Edificio Maristas frente a la Diputación. Un conjunto de 206 viviendas con 14.000 m2 de centro comercial con párking del que ya hablamos en estas páginas.

Alcoy, que culminaba las obras del puente «colgante» de Fernando Reig, sufrió de lleno la Gota Fría en octubre. Alicante salió bien parada pese a los 45 l/m2 que cayeron en tan solo 10 minutos. Al año siguiente, la Riada de 1987 devastaría la provincia.

El 8 de marzo, la desaparecida edición alicantina del diario La Verdad, traía en sus páginas la inauguración del Ateneo de Alicante y, días después, anunciaba la renuncia de la Comisión Pro-Monumento a los Mártires de la Libertad a levantar un nuevo monumento ante las trabas y falta de interés de las autoridades. La primera piedra, colocada en 1980, también fue la última. El monumento «El Pueblo de Alicante a la Constitución» de Arcadi Blasco tuvo más suerte y, tal y como contó Información, fue inaugurado el 5 de diciembre de 1986. Al día siguiente fueron condecorados los trece diputados alicantinos que votaron la Constitución el 31 de octubre de 1978.

Boceto del monumento a los Mártires, de José Gutiérrez. / INFORMACIÓN

El paso del cometa Halley compitió como evento del año 1986 con dos terribles explosiones: la del transbordador espacial Challenger en enero y la de la central nuclear de Chernobyl en la Ucrania soviética en el mes de abril.

A finales de 1985 Información anunciaba que el cometa Halley ya era visible desde Canarias sin necesidad de utilizar prismáticos y que en breve podría observarse desde la península, aunque ya se avisaba que la contaminación lumínica de las ciudades dificultaría su visión.

Una semana antes de Navidad el cine Avenida estrenaba la película Fuerza Vital del director Tobe Hopper. En esta cinta, una nave era descubierta en las cercanías del cometa Halley con tres tripulantes a bordo que resultaban ser vampiros espaciales. El crítico de cine Antonio Dopazo contaba en este diario que la película no estaba a la altura de las películas anteriores del director.

En febrero, La Verdad se hacía eco de la «fiebre» desatada en nuestra ciudad con la compra masiva de instrumental óptico y fotográfico para contemplar el paso del cometa. No debía ir desencaminado puesto que en la sección de anuncios clasificados de Información se leía lo siguiente: «Ocasión. Vendo telescopio japonés para ver cometa Halley». Aun así, la expectación mundial por la búsqueda en el espacio de un pedazo de hielo de cinco kilómetros era desmesurada en palabras del astrónomo aficionado alicantino Juan Vicente Pérez Ortín. Su terraza, en la que había instalado un telescopio para observar el paso del cometa era una fiesta, en palabras de la periodista de este diario Pirula Arderius. Amigos y vecinos hacían cola para observar el cometa Halley a diario.

Las marcas no perdían oportunidad para promocionarse aprovechando la visita del cometa. Un reconocido whisky se anunciaba así «Para avistar el cometa Halley sírvase una copa, coja los prismáticos y ármese de paciencia». Quizás algunos lo vieran hasta doble.

El 15 de marzo Información anunciaba en portada que, al día siguiente, el cometa «aparecerá en el sureste del horizonte y a una altura que no excederá de una vivienda de dos plantas». El suplemento El Ciempiés publicaba ese día una extensa guía con los horarios para no perderse el evento astronómico del año que sería visible durante las próximas semanas. Por su parte, la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia (la extinta CAM), programaba para el 21 de marzo en el colegio Ruperto Chapí de Villena la exposición «La visita del cometa Halley y la Astronomía» y posteriormente «Una sesión práctica de observación».

Guía para ver el cometa Halley en INFORMACIÓN. / INFORMACIÓN

Todos aquellos que se quedaron sin ver al Halley en 1986 pudieron resarcirse una década después con el pasó de los inesperados cometas Hyakutake y Hale-Bopp . Ambos habían sido descubiertos por aficionados a la astronomía en 1996 y 1995 respectivamente y sorprendieron por su luminosidad.

El Hyakutake comenzó a ser visible en España a mediados de marzo de 1996 y permaneció en nuestros cielos durante un mes. El 23 de marzo pudo observarse claramente sobre Alicante. Y, por si fuera poco, su paso coincidió con el eclipse de Luna del 3 al 4 de abril. Información publicó una guía gráfica de la Agrupación Astronómica de Alicante para facilitar su localización en el cielo nocturno alicantino.

Mientras el Hyakutake se alejaba, el cometa Hale-Bopp se presentaba en nuestros cielos. Su luminosidad superó en diez veces a la del cometa Halley y era mucho mayor. Fue visible a simple vista desde marzo hasta mayo de 1997. El Centro de Investigaciones Astronómicas y otras entidades como el Círculo Astronómico del Mediterráneo o la Agrupación Astronómica de la Universidad organizaron reuniones periódicas para seguir al cometa en lugares tan destacados como la cochera de tranvías de Babel, el Castillo de Santa Bárbara, el Campus de San Vicente, la Playa de San Juan o el Centro Los Molinos de Crevillente. El brillante Hale-Bopp se convirtió en el espectáculo nocturno para muchísimos alicantinos.

El cometa Hale-Bopp pasó y nunca más volverá, pero el Halley nos visitará una vez más en 2061. ¿Estaremos aquí todavía para saludarle de nuevo?